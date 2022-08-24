Астролог Перец: "Камни синих оттенков притянут болезни Овнам"

Камни и металл имеют свою вибрацию. На одних это тонкое воздействие может оказать благотворное воздействие, на других — разрушающее. Все будет зависеть от того, как расположены в вашем гороскопе планеты. Пробуем разобраться вместе с астрологом Еленой Перец.

Магические свойства камней и металлов

Овен

Камни красных и жёлтых оттенков подчеркнут острый ум, независимость. Камни синих, зелёных и пастельных оттенков дадут болезни, финансовое банкротство. Подойдут оттенки желтого и красного золота или металла.

Телец

Камни приглушенных, зелёных и синих оттенков притянут стабильность, усилят склонность к наслаждению. Жёлтые и белые камни, жемчуг заберут процветание и разрушат отношения с родными. Соответственно, не подойдет желтое и белое золото. Металл с зеленым и синим оттенком будет благоприятствовать.

Близнецы

Камни синих, зелёных и пастельных оттенков подчеркнут фантазию, интеллект, лёгкость. Красные и жёлтые оттенки камней отберут лидерство, самостоятельность. Подходит серебро или металл с синими, зелёными оттенками.

Рак

Украшения из серебра или белого золота с красными или желтыми камнями подчеркнут чувственность, нежность, эмоциональность. Камни других оттенков дадут тяжелый труд, печаль и лишат радости жизни.

Лев

Камни красных, жёлтых и светло-коричневых оттенков усилят лидерские качества и силу воли. Камни пастельных, зелёных, синих оттенков заберут покой. Жемчуг подчеркнёт аристократичность.

Дева

Зелёные украшения оттенят природную скромность, способность видеть глубину мироздания. Красные, белые и жёлтые камни, металлы увеличат агрессию.

Весы

Успех привлекут украшения в зелёной, синей или пастельной гамме. Жёлтые камни и металл заставят стремиться к недостижимому, выбиваясь при этом из сил.

Скорпион

Силу и страсть усилят украшения красных, жёлтых и белых оттенков. Коварные синие украшения "закроют" интуицию и разрушат семью.

Стрелец

Жёлтые, красные и светло-коричневые оттенки в украшениях наделяют высшей духовной силой, усиливают выносливость. Оттенки синего, зелёного в украшениях заставляют стать грубым, бесчувственным, способным играть на чувствах людей ради достижения цели. Повышается шанс потерять социальное положение.

Козерог

Представители этого знака выдерживают вибрации черных и темно-синих, фиолетовых украшений. Они подчеркивают внутреннюю силу, терпение. Движение к успеху поддержат камни зелёных и неярких оттенков. Ярко-жёлтые и огненно-красные украшения способны привести к банкротству.

Водолей

Подчеркнут вашу самодостаточность и экстравагантность камни темно-синих, фиолетовых оттенков. Украшения приглушенных оттенков помогут гармонизировать события в жизни. Зелёные украшения усилят интеллект. Жёлтые камни и металл мешают решать задачи, теряется способность накапливать сбережения. Украшения в красных оттенках дают конфликтность, а белые несут физические недуги.

Рыбы

Рыбам подходят украшения в красных, жёлтых оттенках, жемчуг. Они раскрывают эмоциональность и чувственную сторону этого знака. Зелёные, синие или приглушенные оттенки принесут проблемы в личной жизни, а также станут триггером для компульсивного переедания и приобретения зависимости от алкоголя.

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