Астролог о самых преданных знаках зодиака: "Козероги играют по правилам, а Раки ставят семью превыше себя"

Доверие проявляется по-разному: вы можете доверять кому-то, зная, что он никогда не раскроет ваши секреты, или кому-то, кто всегда будет на вашей стороне, даже когда дела пойдут плохо. Просто есть люди, которые прикроют твою спину, несмотря ни на что. Астролог Валери Эванс может подсказать, к каким знакам зодиака они относятся.

Самые преданные знаки зодиака

Рыбы

Рыбы известны своей эмоциональностью и чувствительностью, поэтому им легко довериться. К счастью, они заслуживают доверия и всегда будут рядом с вами. Астролог Валери Эванс приводит в пример жену известного американского актера Кристофера Рива — Дану, которая по гороскопу Рыба. Эванс напоминает, что Дана "была известна своей неутомимой преданностью своему мужу в течение десяти лет после трагического несчастного случая, когда он прыгнул с лошади, в результате чего был парализован". Этот зависимый знак может даже чрезмерно заботиться о вас, поэтому он вряд ли предаст.

Рак

Раки ставят друзей и семью на первое место, иногда даже выше себя.

"Раки заботятся о других и очень преданы семье", — говорит Эванс.

Если вы дружите с Раком, то знайте, что он всегда будет рядом, особенно когда вы больше всего в этом нуждаетесь. А если вы член его семьи, то Рак позаботится о том, чтобы вам всегда было комфортно.

Козерог

Козерогом управляет Сатурн, связанный с чувством долга и ответственности, поэтому этот практичный знак играет "по правилам", объясняет Эванс. Они известны своей лояльностью, особенно к работе.

"Часто можно увидеть, как Козероги отмечают важные вехи, такие как 50-летний юбилей, или увольняются с работы после десятилетий службы", — говорит Эванс.

Лев

Эванс предупреждает, что Львы любят "поиграться", тем не менее они надежны, редко бросают своего партнера и часто выполняют свои обязательства.

Скорпион

Эванс заявляет, что Скорпионы "идут на крайности, чтобы показать свою лояльность, и будут безжалостно проверять своего партнера, чтобы увидеть, взаимно ли это чувство". Они будут хранить ваши секреты, но также будут пытаться заставить вас рассказать про них. По словам астролога, "они, скорее всего, сохранят информацию в секрете, чтобы выяснить, раскроет ли партнер ее сам". Если вы находитесь в отношениях со Скорпионом, то знайте, что он захочет узнать ваши самые сокровенные мысли и чувства.

Телец

Тельцы бывают немного упрямыми, но это означает, что, оказавшись с вами рядом, они никогда больше вас не отпустят.

"Тельцы — известные упрямцы, но они нацеливаются на одного человека и не отпускают его", — заверяет астролог.

Они больше всего ценят стабильность, поэтому им можно доверить свои секреты — ведь они всегда прикроют вашу спину. Тельцами управляет планета любви, а это значит, что они ищут серьезных отношений на всю жизнь.

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