Удивительные предсказания Нострадамуса, которые сбылись

Историк Алексей Пензенский об отличии астрологии эпохи Нострадамуса и нынешней, об удивительно точных предсказаниях, которые поражают наше воображение.

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Астрология: тогда и сегодня

— Астрология эпохи Нострадамуса отличается от нынешней астрологии. И планеты, видимо, они по-другому считают. Что предсказывает нам астрологическая шкала времен Нострадамуса?

— Не могу себя назвать таким уж большим специалистом. У меня есть знакомые астрологи, которые знают эту тему получше, чем я. Но с другой стороны, это не кибернетика. Это не самая сложная тема. Хотя, конечно, вникать нужно, но это не бином Ньютона.

Астрология во многом отличалась, но она отличалась, по большому счету, на пользовательском, потребительском уровне, потому что сейчас к астрологам приходят люди, которые говорят: я хочу разобраться в отношениях, хочу разобраться в себе. Вы понимаете, как посмотрели бы на человека в XVI веке, который сказал бы: я хочу разобраться в отношениях?

Чего там разбираться? У тебя жена — вот и живи с ней. Что там разбираться? Есть определенный набор правил совместного общежития в христианском традиционном обществе. Это означает, что ты не должен навязывать свои ценности другим. У тебя могут быть какие угодно сексуальные пристрастия, но это должно быть все исключительно за стенами. Это все твое внутреннее дело.

— Сейчас этим ведьмы занимаются, а не астрологи.

— В XVI веке ведьм в Западной Европе уже перебили. Там некому было этим заниматься. Астрология была в этом плане попроще. Что значит разобраться в себе? Это ты не ко мне, это ты к попу иди. Покайся, исповедуйся, причастись и будет тебе счастье.

— Астрология предсказывает то, что будет в будущем?

— Не совсем верно. Просто вы спросили, чем тогдашняя астрология отличалась от современной. Она была более приземленной. Но был раздел астрологии, — он, собственно, и сейчас есть, — который изменился мало — это мунданная астрология, которая как раз занимается тем, о чем вы только что сказали, глобальными проблемами. И фундамент мунданной астрологии — это циклы больших планет, так называемые арабские циклы. Почему арабские, потому что эта тема была разработана еще в Средневековье на арабском Востоке. Это когда европейцы сидели на деревьях, а арабы уже делали операции по замене хрусталика глаза.

Лженаука или реальные предсказания?

— Да ладно, они просто в банях мылись или в хамаме. Историк Алексей Пензенский об отличии астрологии эпохи Нострадамуса и нынешней, об удивительно точных предсказаниях, которые поражают наше воображение.

— С банями там тоже отдельная история. Есть ошибочное мнение, что эпидемия началась из-за того, что люди перестали ходить в баню. Как раз в Европе обстояло наоборот, но это было позднее. Так вот возвращаясь к планетам, у арабского математика и звездочета Абу Машара, — в Европе он был известен как Альбумазар, — есть историографический трактат "Числа". Он переведен, в том числе, и на русский язык. Я бы не сказал, что это увлекательное чтение, но всегда можно в Интернете ознакомиться с краткими выжимками.

Абу Машар говорит, что цикл Юпитера и Сатурна в разных комбинациях приводит к глобальным подвижкам, глобальным сдвигам на политической арене в ойкумене. Понятно, что Европа, Ближний Восток, Северная Африка. Например, Абу Машар писал, когда такое соединение Юпитера и Сатурна, один из аспектов совпадет с завершением 10-летнего цикла Сатурна — 295-300 лет, в Европе произойдет революция. Он называл дату — 1789-1792 годы.

— Немножко ошибся.

— Да. Астрология считается лженаукой. Но я не помню ни одну науку, которая предсказала бы французскую революцию за 800 лет.

— Даже советологи не могли предсказать падение Советского Союза.

— Вы очень вовремя вспомнили. Андре Барбо, французский астролог, занимался развитием теории астрологических цикл дальних планет на новом материале с учетом планет открытых, начиная с XVIII века, Урана, Нептуна. У него был справочник по этим циклам, где совершенно четко прописано: 1989 год — кризис коммунизма, опасность деструктивных процессов, событий в Советском Союзе. Книга датировалась 1973-м годом. Я помню это очень хорошо.

Очень часто за счет квазинаучного, паранаучного знания бывают весьма впечатляющие успехи, которых не могут добиться люди, присваивающие себе право вещать от имени научного сообщества. Притом, что советология — такая себе наука. На современном Западе и такого сейчас нет. Советологи все поумирали, школа закрылась.

Согласно этим астрологическим циклам, я прекрасно помню, что 2000 год — для нас с вами это совсем недавно, для людей нашего возраста. Поглаживая седую бороду, могу сказать, кроме шуток, интернет русский — Рунет уже вовсю тогда существовал. И покапать, найти старые публикации в Интернете не составит труда. Я помню 2000 год. Астрологи писали, опираясь как раз на классическую теорию циклов, что 2000 год — это начало системного кризиса капитализма.

2000 год — там были еще промежуточные моменты. Следующий момент — 2008-й, помню, писали об этом. А потом жахнет 2020-2025. Я это читал 20 с лишним лет назад. Я читал это еще до 2000 года, ибо это было в формате прогноза. Потому что Юпитер с Сатурном соединяются в мае 2020 года в Тельце.

— Это непосредственная связь с планетами?

— Да-да. Я даже помню. Я как-то запомнил, что это Юпитер с Сатурном соединяются в Тельце. И как раз в 2000 году, это специалисты по истории биржевых дел, экономики, лучше сказать. Там как-то их опасно зашатали в 2000-м. Но это восприняли как в фильме "Чужие". Там кислота капает. Два члена экипажа пропали — это ерунда, все нормально, улыбаемся и машем, полет продолжается в штатном режиме. Потом еще два члена экипажа. Потом в 2008 году лопнули эти пенсионные фонды. И так далее.

— Если сравнить астрологию той эпохи — XVI-XVII вв. и нынешнюю, с какого момента она изменилась? Наверное, свои плюсы и минусы есть у той и у другой.

— Любое знание как научное, так и квазинаучное, паранаучное — тут уж трудно определиться, как астрологию называть, кто-то лженаукой ее называет. Но лженаука все-таки в современной системе — это немножко другое. Будем называть это квазинаукой. Мне нравится, как это называют во Франции во всех энциклопедиях — искусство. Вот и взятки гладки.

Любое знание тесно связано с текущим уровнем развития общества. Как говорил один крупный государственный российский XX века, "жить в обществе и быть независимым от общества нельзя". Поэтому легко проследить, как любое знание меняется, с одной стороны, с общей эволюции взглядов человека об окружающем мире и на окружающий мир, и на свое место в нем, так и с эволюцией укладов. Эти теории технологических укладов вполне работают.

Поэтому нас не должно удивлять, что в XVI веке, который вообще был кризисным, переходным от феодализма к капитализму, мы имеем одну астрологию, в дальнейшем в странах, в обществах, которые переходят уже на новый технологический уклад, в том числе астрология и наука институциональная сильно меняется. Потом Новое время — электричество, паровые машины и так далее — это уже имеет третий вид. Индустриальный уклад — новый вид. А конвейер и компьютерная эпоха…

Вы спросили, когда происходят, когда эволюционируют эти знания, в том числе и квазинаучные. Со сменой укладов. Я же неспроста сказал о том, что в XVI веке люди меньше всего морочились на тему разобраться в отношениях. Когда они стали заморачиваться в отношениях? С этим новым технологическим укладом, который Советский Союз не сумел перескочить туда, почему и распался, — глобальная причина. Так что совсем недавно. Современный вид астрология имеет совсем недавно — я бы сказал это 50-е годы, 50-60-е годы. Понятно, что это происходит не так резко. Солнце тоже резко не восходит. В среднем 1 градус на 4-5 минут. Вы же не видите в реальном времени, как оно ползет по небосводу. Так и здесь. Где-то 50-60-е годы — одновременно с прорывом в Космос. Понятно, что после того, как полетели спутники, как полетел человек, взгляд на планету уже другой. Астролог не может говорить то, что он говорил вначале XX века.