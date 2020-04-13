Ведийский астролог о коронавирусе

Исследовательница индийской (ведической) астрологии джьотиш Марина Белогубец, ученица трех гуру Рами Блекта, К. Н. Рао и Санджая Ратха, в беседе с главным редактором "Правды.Ру" Инной Новиковой спрогнозировала ситуацию с коронавирусом на ближайшие месяцы.

Индийский астролог джйотиш: Душа, планеты и эпидемии

Читайте начало интервью:

Индийская астрология: самая древняя или самая передовая

Коронавирус: взгляд астролога

В мае планеты возьмут ориентир на "выздоровление"

— Как джьотиш трактует нынешнюю ситуацию?

— Сейчас тяжело. Юпитер ослаблен. 29-го марта он переходит в знак своей ослабленности, где будет находиться до 30 июня. С 14 мая эта планета начнет попятное движение и направится к своему знаку силы — к Стрельцу. Здесь может произойти перелом. Марс тоже до мая месяца будет пребывать в агрессивном Козероге. Каждый знак Зодиака соотносится с какой-то частью тела. Близнецы — орган дыхания: здесь могут быть опасные инфекции, связанные с ними.

И вот еще интересно. Близнецы — знак коммуникации. Индийский демон Раху любит раздувать слухи. Что мы сейчас наблюдаем? Идет информационная война, очень много вбросов негативной информации.

Это тоже обусловлено расположением Раху в Близнецах, он негативно расположен по отношению и к Сатурну, и к Юпитеру. Это расположение сохранится до сентября. Юпитер уже с середины мая возьмет ориентир на выздоровление.

Меркурий, который тоже находится не в самых лучших комбинациях, примерно с 9 мая перейдет в более благоприятный знак. Это и для финансовой ситуации лучше, и для информационной. Может быть, найдут какое-то более эффективное лекарство против вирусов.

В нашем натальном гороскопе присутствуют все 12 знаков Зодиака

— Для каких-то знаков Зодиака более опасны заболевания органов дыхания, а у каких-то проблемы сердцем, ведь так?

— Правильно, но в "бульварной астрологии" — как я называю ту, которую публикуют в журналах или рассказывают по радио — утверждают, что Солнце будто бы целый месяц пребывает в одном знаке Зодиака.

Не может быть, чтобы рожденные в течение одного месяца люди были одинаковыми. Мы все разные. Очень много значит, как я уже говорила, время и место рождения. У каждого свой индивидуальный гороскоп.

Конечно, есть знаки, которые больше расположены к сердечным болезням — Львы. Близнецам больше свойственны бронхиальные и астматические заболевания. Вопрос: кто эти Львы и Близнецы? Земля за 24 часа делает полный оборот вокруг своей оси. На восточном горизонте условно каждые два часа восходит какой-то зодиакальный знак. Этот знак является отправной точкой, отвечая за телесное здоровье.

Я вас сейчас удивлю, но у каждого человека присутствует все знаки Зодиака. Весьма глупо причислять себя к какому-то одному знаку. В нашем натальном гороскопе присутствуют все 12 знаков Зодиака. Там у нас 12 домов — разных сфер бытия. На каждый дом приходится какой-то знак. Первый дом будет отражаться на качествах человека. Второй дом — его благосостояние. Шестой и восьмой дом — это болезни.

Составить личный гороскоп достаточно легко. Со своими студентами месяца за четыре исследований мы собрали большую базу данных людей с различными заболеваниями, проанализировали их гороскопы и изучили предрасположенность к определенным болезням.

Возможно ли изменить карму

— Кто-то сказал: попробуй изменить своего ближнего и ты поймешь, как трудно изменить себя. Насколько возможно изменить карму другого человека да и свою тоже?

— Карма бывает разная — "жесткая", "средняя" и "мягкая". Как я уже говорила, у нас есть 12 сфер жизни и в разных вопросах у нас может быть разная степень предопределенности. Допустим, у человека нет жесткой предопределенности в личной жизни, но имеется очень жесткая карма в отношении профессии. У всех все по-разному. В ведической астрологии есть такой метод коррекции — упайи. В этом случае предлагается провести какие-то действий для того, чтобы улучшить его ситуацию:

осознать свои проблемы,

контролировать разум,

нейтрализовать негативные тенденции.

При жесткой обусловленности очень сложно изменить свою карму. Что касается кармы других людей, единственное, что мы можем — за него молиться. Поскольку упомянутые методы коррекции — упайи, а самая первая из них это мантры.

Мантры — это своего рода молитвы. Мы просим высшие силы нам помочь. Соответственно, за другого человека мы можем только молиться. И за себя, естественно, тоже. Но как-то, я не знаю, можно, конечно, подсказать. Это, как правило, вызывает негатив.

— Достаточно ли раз и навсегда составить гороскоп, чтобы понять, что случится с человеком?

— Есть такие, кому довольно один раз встретиться с астрологом и все становится понятно. Или не понятно. Как правило, отрицательных отзывов не бывает. Однако есть люди, которые возвращаются. Почему? Потому что меняется управляемый планетами период, когда он находился под влиянием именно этой, завладевшей его умом и душой планеты. Через призму этой планеты воспринимает он всю информацию. Меняется планетарный период. На него начинает влиять другая планета. Фокус смещается. И ему, естественно, хочется узнать, что там, каково качество времени на сегодняшний день, что обещает ближайшее будущее? По-другому он уже даже не может воспринимать информацию, которую ему даешь по его же гороскопу. Человек — существо непостоянное, постоянно меняющееся.

Беседовала Инна Новикова

Подготовил Игорь Буккер