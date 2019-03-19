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Автор Соломон Соловьев

"Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг..." - Гороскоп дня

Гороскоп

О мистичности, неповторимости, разносторонних талантах и мечтательности рожденных 20 марта рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Не страшно потерять уменье удивлять,

Страшнее — потерять уменье удивляться.

Такую формулу исповедует по жизни рожденный сегодня один из основоположников авторской песни, российский бард Александр Городницкий, отмечающий сегодня свой 86-й день рождения.

О Формуле небес мистических и неповторимых Рыб расскажем сегодня.

20 марта — очень символический день, считающийся последним днем космической зимы и концом астрологического года. Поэтому рожденные 20-го числа значительно отличаются от других людей. Например, среди них часто встречаются весьма одаренные натуры, возможно, в какой-то степени определяющие эволюцию человеческого бытия.

С другой стороны, иногда им приходится предпринимать отчаянные усилия, чтобы избавиться от груза накопившихся проблем и оставить прошлое позади себя. Принятие важного решения, особенно такого, которое может внести существенные изменения в их жизнь, к сожалению, занимает у них слишком много времени.

Люди, чей день рождения — 20 марта, щедро одарены разносторонними талантами, но иногда необоснованный оптимизм может посадить этих людей в лужу. Трудно не согласиться с тем, что мечтательность придает им особый шарм, но она также зачастую делает их точку зрения абсолютно нереальной. Однако если рожденным 20 марта посчастливится найти свое призвание и спутника жизни, то они будут надежно защищены от многих неудач.

"Тигр скал" — так прозвали родившегося сегодня легендарного альпиниста Михаила Хергиани за умение быстро проходить самые сложные горные маршруты, возглавляя спасательные отряды. Благодаря выдающимся способностям героя дня и слаженной работе альпинистов его команде удалось спасти сотни человеческих жизней. Их получилось бы спасти еще больше, если бы смерть не настигла прославленного чемпиона в итальянских Альпах. Михаил Хергиани погиб в возрасте 37 лет, сорвавшись при восхождении на стену Суальто.

Рожденному сегодня австралийского ученому Дэвиду Уоррену довелось войти в историю изобретением аварийного бортового самописца ("черного ящика"). Уоррен предложил использовать в самописце магнитную ленту, которая могла бы быть перезаписана многократно, что сделало его устройство незаменимым для гражданской авиации.

Как и предполагал изобретатель, звукозапись оказалась невероятно полезной. Более того, в ряде случаев наиболее "прорывными" для расследований оказались не столько собственно голоса экипажа, сколько записанные на пленку посторонние звуки — щелчки срабатывающих предохранителей, гул двигателей и т. д., послужившие важными подсказками.

"Я в гостях почти не разговариваю. Остальные гости, глядя на меня, тоже умолкают. Хозяева становятся раздражительными. Зачем мне это? Когда же я не прихожу в гости, общество имеет замечательную тему для разговоров", — так свою известную молчаливость (характерную для большинства представителей знака Рыб) комментировал рожденный сегодня знаменитый норвежский драматург Генрик Ибсен.

Герой дня вошел в историю Вселенной основателем европейской "новой драмы", в основу которой был положен новый тип конфликта, когда столкновение человека и действительности, враждебной ему, кардинально искажает сущность человеческого духа. Прекрасна и честная жизненная формула самого Генрика Ибсена, которая гласит: "Как велико призвание — прокладывать путь для непонятных истин и для новых мужественных идей. Пожалуйста, не употребляйте этого иностранного слова "идеал". Скажите просто, по-нашему: "ложь".

Как уже отмечалось, Рыбы, рожденные 20 марта, — исключительно талантливые индивидуумы. Поэтому им достаточно трудно сразу найти верный путь. Кроме того, иногда они склонны истово поклоняться выдуманным или реально существующим героям — часто в ущерб личному развитию. Нередко получается так, что из-за романтической переоценки кого-то они бессознательно начинают принижать собственные возможности, а это, в свою очередь, ведет к недостатку самоуверенности. В итоге рожденные в этот день начинают жестоко страдать от крайне болезненного комплекса неполноценности, избавиться от которого можно только с помощью специалиста.

Рожденные 20 марта часто впадают в депрессию. Причиной депрессии может послужить недостаточное восхищение ими со стороны других. В конечном счете, избежать тягостного для психики состояния поможет самоутверждение, какими бы трудными на первый взгляд ни казались подступы к нему.

В то же время люди, чей день рождения — 20 марта, нередко проявляют себя как хорошие психологи, возможно, даже наделенные экстрасенсорными способностями. Однако здесь важно не перейти допустимых границ. Любой ошибочный шаг опустошит не только их сердца, но сердца тех, кого они любят. Неподдельное внимание к нуждам окружающих поможет им сделаться отличными советчиками для тех, кто нуждается в поддержке и утешении.

Закономерно, что Формула небес сегодняшнего дня подарила миру выдающихся психологов, среди которых один из самых влиятельных гуру психологии середины XX века американец Беррес Фредерик Скиннер и британо-американский психолог Реймонд Бернард Кеттел.

Герой дня Скиннер внес значительный вклад в развитие и популяризацию бихевиоризма — школы психологии, рассматривающей поведение человека и животных как результат предшествующих воздействий окружающей среды.

Реймонд Кеттел внес существенный вклад в развитие дифференциальной психологии в областях черт личности, способностей и мотивации. Кеттел является автором одной из наиболее влиятельных теорий личности, разработанных в психологии XX века, а также теории флюидного и кристаллизированного интеллектов.

Своими необыкновенными талантами украсили последний день знака Рыб рожденные сегодня: выдающийся немецкий поэт Фридрих Гёльдерлин; итальянский оперный тенор Беньямино Джильи; русская советская писательница Вера Панова; лауреат Нобелевской премии мира, мексиканский политик Альфонсо Гарсия Роблес; советский пианист-виртуоз Святослав Рихтер; легендарный советский футбольный вратарь Алексей Прудников и знаменитый американский мультипликатор Крис Уэдж.

Время уходит, и мы молчаливо с годами стареем,

Дни убегают, и нам их невозможно сдержать.

Так писал рожденный сегодня великий древнеримский поэт Овидий в своей бессмертной поэме "Метаморфозы". Сегодня, в последний день знака Рыб, мы завершаем астрологический год, завтра Солнце входит в знак Овна и космический год начнется заново. Завершаем мы и рубрику "Формула небес".

И в духе поэмы "Метаморфозы" Овидия добавлю от себя в заключение. В своей жизни вы можете изменить практически все. Сменить город или страну, поменять жилье и машину, сменить место учебы или работы. Вы можете поменять жену или мужа, любовника или любовницу, изменить форму носа или груди. Вы можете поменять в жизни практически все, кроме дня, месяца, года, времени и места своего появления на свет. Вы не можете поменять Формулу небес. Вы можете ее только изучить и договариваться с ней по жизни.

На фото: Генрик Ибсен

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