Рыбы, рожденные 15 марта, эффективны

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Об эффективных размышлениях и действиях, о смелости и решительности рожденных 15 марта под знаком зодиака Рыбы рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

"Оставляйте время для размышлений. Но когда приходит время действовать, прекращайте размышлять и начинайте действовать", — так любил говорить рожденный 15 марта 7-й президент США и один из основателей Демократической партии Америки Эндрю Джексон.

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Эндрю Джексон

О формуле эффективных размышлений и действий расскажем сегодня, 15 марта.

Находясь в пределах дружеской компании, общественной группы или профессиональной корпорации, увлеченные своей стихией Рыбы, рожденные 15 марта, обычно занимают наивысшие позиции.

В добавление к этому они, несомненно, обладают способностями лидера и имеют те притягательные качества, которые делают этих людей гораздо привлекательнее других и заставляют следовать за ними.

Не всегда довольные продвижением в пределах существующей структуры, некоторые из них находят в себе силы бросить бесперспективное дело, с тем чтобы отправиться на поиски той области, где люди, чей день рождения — 15 марта, будут играть центральную роль с самого начала. Как только они почувствуют себя уверенно, успех в карьере им обеспечен.

Герой дня 15 марта Эндрю Джексон изображен на современной американской купюре в 20 долларов. В прошлом его изображение украшало купюры другого достоинства: в пять, десять, пятьдесят и десять тысяч долларов, что, несомненно, является показателем неоценимого вклада, который Джексон внес своей деятельностью в становление Америки.

Именно при его президентстве в США сформировалась политика ограниченного государства. На посту президента страны герой дня пытался минимизировать вмешательство государства в экономику и политику. Всегда решителен был Джексон и в своих высказываниях:

"Смелый человек, невнимательный к своему долгу, стоит для своей страны намного больше, чем трус, покидающий ее в опасное время".

Джон Сноу

Смелым и решительным запомнился человечеству пришедший 15 марта в мир один из основателей эпидемиологии британский врач Джон Сноу. Он также стал одним из пионеров массового внедрения анестезии и медицинской гигиены. Сноу был одним из первых врачей, начавших активно применять эфир и хлороформ для анестезии. Он стал известен тем, что лично дал хлороформ королеве Виктории во время родов ее последних детей. Герой дня 15 марта стал первым врачом, кто установил, что холера может распространяться через зараженную воду.

Владимир Хавкин

Рожденный 15 марта русский эпидемиолог Владимир Хавкин, не будучи знакомым с Джоном Сноу, но ведомый единой с ним Формулой небес, создал первые в мире вакцины против чумы и холеры. В 1892 году Хавкин изобрел вакцину против холеры в Швейцарии и получил разрешение от властей Великобритании испробовать свое детище в Индии, где в то время свирепствовала эпидемия холеры, уносившая сотни тысяч человеческих жизней.

В начале 1893 года Хавкин отправился в Индию в качестве государственного бактериолога и, немногим более чем за два года наладив производство вакцины, лично участвовал в вакцинации свыше 42 тысяч человек. В результате среди прошедших вакцинацию заболеваемость холерой и смертность от нее сократились в десятки раз. Прививки вакцины Хавкина стали после этого массовыми и применяются в улучшенном виде до сих пор.

В 1896 году Хавкин создал первую эффективную противочумную вакцину, снова доказал ее безопасность вначале на себе, а затем в течение нескольких лет непосредственно участвовал в вакцинации населения Индии. В 1897 году королева Виктория наградила Владимира Хавкина одним из высших орденов Британской империи.

Франциск Сильвий

Звездный собрат Джона Сноу и Владимира Хавкина голландский врач Франциск Сильвий стал основателем так называемой школы "ятрохимии" в медицине, объяснявшей происхождение заболеваний химическими процессами в человеческом организме. Сильвий считал причиной всех болезней образование в теле больного избыточных "едкостей" кислотной или щелочной природы и в соответствии с принципом "противоположное лечи противоположным" при одном типе болезней назначал щелочи, при другом — кислоты.

Сильвий и его ученики внесли большой вклад в изучение пищеварения и циркуляции жидкостей в человеческом организме. Исследования Сильвия во многом способствовали отказу тогдашней медицины от мистического восприятия болезней и обращению к биохимическому объяснению их происхождения. Сильвия считают одним из основателей биохимии.

Вячеслав Манассеин

Свой огромный вклад в медицинскую науку внес рожденный 15 марта русский врач Вячеслав Манассеин. Его стараниями и знаниями была организована в России государственная и земская медицина. При своей терапевтической клинике в 1877 году герой дня открыл первую в России водолечебницу (органично для рожденного под знаком Рыб). Водо- и воздухолечение, правильную диету, регулярный массаж доктор Манасеин всегда ставил выше лекарственных препаратов.

Эмиль Адольф фон Беринг

Свою высоту в медицине покорил пришедший 15 марта в мир немецкий врач Эмиль Адольф фон Беринг. За открытие противодифтерийной сыворотки в 1901 году герой дня 15 марта был награжден первой в истории Нобелевской премией в области физиологии и медицины. До начала XX века дифтерия ежегодно уносила тысячи детских жизней, а медицина была бессильна облегчить их страдания и спасти от тяжелой агонии. В рождественскую ночь 1891 года умирающие от дифтерии берлинские дети получили первые уколы новой сывортки Беринга, и после этого многие были спасены.

Случается, что восхождение наверх может быть воспринято героями дня 15 марта в буквальном смысле.

Рожденных 15 марта зачастую привлекают занятия, связанные с высотой, будь это

установление высотных реклам,

полеты на дельтапланах,

прыжки в воду,

скалолазание

или картографирование высокогорных областей.

В то же время среди них могут встречаться люди, проявляющие чуть ли не панический страх перед высотой. Однако они никогда не признаются в своей слабости и скорее решатся прыгнуть в воду с закрытыми глазами, чем дадут кому-либо повод заподозрить их в трусости. Очевидно, психологическая основа их страха связана с гипертрофированным чувством всегда быть впереди, даже если физические или интеллектуальные возможности не позволяют занимать лидирующее положение. Человек хочет взлететь, но в последнюю минуту его одолевают сомнения, начинающиеся со слов "а вдруг…". Так что люди, чей день рождения — 15 марта, избегающие высоты, могут бояться неудачи гораздо меньше, нежели успеха.

Пауль Хейзе

О не всегда решительных и часто избегающих сложных путей героях рассказывал в своих произведениях рожденный 15 марта немецкий писатель Пауль Хейзе. Он издал 24 тома новелл, шесть романов, около 60 пьес и девять поэтических сборников. Произведения Хейзе проникнуты эротикой и стремлением к эстетизации жизни. С формулировкой "за художественность, идеализм, которые он демонстрировал на протяжении всего своего долгого и продуктивного творческого пути в качестве лирического поэта, драматурга, романиста и автора известных всему миру новелл" Пауль Хейзе в 1910 году получил Нобелевскую премию по литературе.

Некоторые из рожденных 15 марта героев, будучи заинтересованными в достижении наилучших результатов, стремятся с размаху преодолеть все трудности, встречающиеся на пути. Другие продвигаются вперед медленно, но строго по направлению к своей цели. Они, как правило, имеют больше шансов на успех. Но если их действия построены по принципу "это сегодня, а это можно отложить", они могут столкнуться со значительным сопротивлением со стороны окружающего мира. Когда, не имея четко поставленной цели, они устремляются в высоту, им следует тут же включить аварийные огни. Кроме того, им следует учитывать все аспекты, способные изменить ход событий. Единственный способ подготовиться к подобным ситуациям — научиться адекватно воспринимать жизнь.

Валентин Распутин

И именно об этой в своей замечательной формуле замечательный советский писатель, рожденный 15 марта Валентин Распутин: "Все, что ни происходит, к лучшему, к тому, чтобы жить было интересней и счастливей. Ну и живи: не оглядывайся, не задумывайся".

Наиболее подходящий партнер для рожденных 15 марта

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

Январь: 3, 7, 9, 14, 27

Февраль: 1, 5, 8, 18, 23

Март: 2, 8, 10, 13

Апрель: 9, 14, 21, 22, 26

Май: 4, 14, 15, 17, 22, 23

Июнь: 3, 6, 24, 26

Июль: 3, 4, 14, 21, 22

Август: 1, 15, 21, 23, 24

Сентябрь: 7, 18, 23, 25, 29, 30

Октябрь: 5, 13, 17

Ноябрь: 1, 14, 15, 16, 24

Декабрь: 8, 17, 20

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