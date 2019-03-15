Рыбы, рожденные 15 марта, эффективны

Об эффективных размышлениях и действиях, о смелости и решительности рожденных 15 марта под знаком зодиака Рыбы рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.
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О формуле эффективных размышлений и действий расскажем сегодня, 15 марта.
Находясь в пределах дружеской компании, общественной группы или профессиональной корпорации, увлеченные своей стихией Рыбы, рожденные 15 марта, обычно занимают наивысшие позиции.
В добавление к этому они, несомненно, обладают способностями лидера и имеют те притягательные качества, которые делают этих людей гораздо привлекательнее других и заставляют следовать за ними.
Не всегда довольные продвижением в пределах существующей структуры, некоторые из них находят в себе силы бросить бесперспективное дело, с тем чтобы отправиться на поиски той области, где люди, чей день рождения — 15 марта, будут играть центральную роль с самого начала. Как только они почувствуют себя уверенно, успех в карьере им обеспечен.
Герой дня 15 марта Эндрю Джексон изображен на современной американской купюре в 20 долларов. В прошлом его изображение украшало купюры другого достоинства: в пять, десять, пятьдесят и десять тысяч долларов, что, несомненно, является показателем неоценимого вклада, который Джексон внес своей деятельностью в становление Америки.
Именно при его президентстве в США сформировалась политика ограниченного государства. На посту президента страны герой дня пытался минимизировать вмешательство государства в экономику и политику. Всегда решителен был Джексон и в своих высказываниях:
"Смелый человек, невнимательный к своему долгу, стоит для своей страны намного больше, чем трус, покидающий ее в опасное время".
В начале 1893 года Хавкин отправился в Индию в качестве государственного бактериолога и, немногим более чем за два года наладив производство вакцины, лично участвовал в вакцинации свыше 42 тысяч человек. В результате среди прошедших вакцинацию заболеваемость холерой и смертность от нее сократились в десятки раз. Прививки вакцины Хавкина стали после этого массовыми и применяются в улучшенном виде до сих пор.
В 1896 году Хавкин создал первую эффективную противочумную вакцину, снова доказал ее безопасность вначале на себе, а затем в течение нескольких лет непосредственно участвовал в вакцинации населения Индии. В 1897 году королева Виктория наградила Владимира Хавкина одним из высших орденов Британской империи.
Сильвий и его ученики внесли большой вклад в изучение пищеварения и циркуляции жидкостей в человеческом организме. Исследования Сильвия во многом способствовали отказу тогдашней медицины от мистического восприятия болезней и обращению к биохимическому объяснению их происхождения. Сильвия считают одним из основателей биохимии.
Случается, что восхождение наверх может быть воспринято героями дня 15 марта в буквальном смысле.
Рожденных 15 марта зачастую привлекают занятия, связанные с высотой, будь это
В то же время среди них могут встречаться люди, проявляющие чуть ли не панический страх перед высотой. Однако они никогда не признаются в своей слабости и скорее решатся прыгнуть в воду с закрытыми глазами, чем дадут кому-либо повод заподозрить их в трусости. Очевидно, психологическая основа их страха связана с гипертрофированным чувством всегда быть впереди, даже если физические или интеллектуальные возможности не позволяют занимать лидирующее положение. Человек хочет взлететь, но в последнюю минуту его одолевают сомнения, начинающиеся со слов "а вдруг…". Так что люди, чей день рождения — 15 марта, избегающие высоты, могут бояться неудачи гораздо меньше, нежели успеха.
Некоторые из рожденных 15 марта героев, будучи заинтересованными в достижении наилучших результатов, стремятся с размаху преодолеть все трудности, встречающиеся на пути. Другие продвигаются вперед медленно, но строго по направлению к своей цели. Они, как правило, имеют больше шансов на успех. Но если их действия построены по принципу "это сегодня, а это можно отложить", они могут столкнуться со значительным сопротивлением со стороны окружающего мира. Когда, не имея четко поставленной цели, они устремляются в высоту, им следует тут же включить аварийные огни. Кроме того, им следует учитывать все аспекты, способные изменить ход событий. Единственный способ подготовиться к подобным ситуациям — научиться адекватно воспринимать жизнь.
Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:
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