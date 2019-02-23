Анна Чапман в родстве с кланом Ротшильдов - Гороскоп дня

О жизнеспособности, трудолюбии, деликатности, прагматизме и безошибочной интуиции рожденных 23 февраля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Дайте мне контролировать выпуск денег в государстве и мне нет дела до того, кто пишет его законы", — с такой амбициозной формулой шел по жизни рожденный сегодня основатель еврейской династии выдающихся предпринимателей Майер Амшель Ротшильд (фото).

О невероятной жизнеспособности Формулы небес сегодняшнего дня поговорим подробнее.

Рыбы, рожденные 23 февраля, обычно предлагают окружающим не только свои идеи, но и себя в качестве альтернативы другим претендентам, считая свою кандидатуру наиболее подходящим вариантом. Они часто решают проблемы, связанные с продвижением дел в нужном направлении. Глубоко убедившись в том, что им вполне по силам справиться с конкретной работой, какой бы сложной она ни была, люди, чей день рождения — 23 февраля, в числе первых поинтересуются открывшейся вакансией и сделают все, чтобы занять освободившееся место. Впрочем, они бывают достаточно корректными по отношению к конкурентам.

После смерти Майера Ротшильда его совокупный капитал вдвое превышал активы Французского банка. Его сыновья разъехались по всей Европе и впоследствии создали целую сеть банков. Формально они были независимыми друг от друга, но имели общую систему связи — курьерскую службу, которая позволяла получать известия о важнейших политических событиях, о любых биржевых потрясениях раньше всех. Умение Ротшильдов быстро собирать сведения, а если надо, и распространять дезинформацию, сыграло большую роль в том, что история дома тесно переплелась с историей Европы.

На эмблеме династии Ротшильдов изображено пять стрел, соединенных сжатой в кулак рукой, что символизирует союз пяти сыновей основателя клана Майера Амшеля. Их девизом стали слова: "Согласие, безупречность, трудолюбие".

С похожим девизом шел по жизни космический собрат Ротшильда швейцарский отельер Сезар Ритц. Уже при жизни он стал легендой гостиничного бизнеса, основав фешенебельные отели "Ритц" в Париже и в Лондоне.

Его прозвищем было "король отельеров и отельер королей". Свой титул Сезар Ритц получил не без помощи своего партнера-Скорпиона кулинара Огюста Эскофье, который отвечал за кормление гостей отелей. Последний, в свою очередь, носил почетный титул "король поваров и повар королей".

Именно Сезару Ритцу история приписывает произнесение знаменитой формулы обслуживания и сервиса: "Клиент всегда прав".

Свою фармакологическую империю создал в России пришедший сегодня в мир русский микробиолог Георгий Габричевский. Он стал одним из организаторов производства бактериологических препаратов в Российской империи. С 1895 года до конца своих дней герой дня был директором созданного им на частные пожертвования Бактериологического института.

Совместно с выдающимся русским врачом Нилом Филатовым Габричевский ввел сывороточное лечение дифтерии, а также предложил для специфической профилактики скарлатины использование созданной им убитой стрептококковой вакцины — действие ее ученый испытал на себе. Габричевский также предложил серологическую пробу для диагностики возвратного тифа и получил антитоксин дизентерии и противодизентерийную сыворотку.

Будучи фанатичным подвижником собственного дела, герой дня умер, заразившись при проведении опыта по иммунизации животных для приготовления вакцины против крупозной пневмонии. При жизни ученый опубликовал более ста научных работ, которые послужили основой для множества медицинских препаратов и вакцин.

Рыбам, рожденным 23 февраля, обычно удается деликатно расширять область своей деятельности. Эти люди используют любую возможность, чтобы получить одобрение окружающих. Их доводы всегда очень убедительны и порой звучат как советы. Редко, когда они попытаются доказать свою правоту, если сами не до конца в ней уверены.

Рожденные 23 февраля — это реалисты, способные до мельчайших подробностей рассмотреть сложившуюся ситуацию. Однако зачастую бывает так, что их реализм на самом деле может оказаться пессимизмом. Учитывая это, людям старшего возраста важно остерегаться придирчивости и озлобленности.

Неприятные стороны характера рожденных в этот день отталкивают от них окружающих, поэтому им рекомендуется тщательно распределять силы, чтобы избежать одиночества и депрессии. Кроме того, люди, чей день рождения — 23 февраля, особенно должны остерегаться тяги к самоуничижению.

"Квадрат — зародыш всех возможностей", — такую художественную формулу изобрел рожденный сегодня российский и советский художник-авангардист Казимир Малевич (фото). Герой дня стал основоположником супрематизма — одного из наиболее ранних проявлений абстрактного искусства новейшего времени.

Малевич, без сомнения, может стать собирательным образом не только для рожденных сегодня героев, но и для всего "рыбного" знака Зодиака. О невозможности познания этого знака Зодиака знают все профессиональные астрологи. Ну а творчество и высказывания самого Малевича — лишь яркое тому подтверждение: "Если религия познала Бога, познала нуль. Если наука познала природу, познала нуль. Если искусство познало гармонию, ритм, красоту, познало нуль. Если кто-либо познал Абсолют, познал нуль".

Герои сегодняшнего дня твердо стоят на ногах и никогда не станут предаваться безумным наслаждениям роскошной жизни. Поскольку они практичны и нередко сталкиваются с трудностями, многие из них предпочитают использовать опыт минувших дней, чтобы как следует подготовиться к возможным сложностям в будущем. Таким образом, родившиеся 23 февраля "любят двигатели, которые, однажды заработав, никогда не останавливаются".

Одна из причин успеха рожденных 23 февраля — это, кроме прагматизма, безошибочная интуиция, то есть определение наиболее удобного времени действий и умение вовремя остановиться. Рожденные в этот день обычно совершенно правильно разрешают существующую дилемму, направляя тем самым свою жизнь в нужное русло и принимая законы неизбежности. Когда они сбиваются с однажды намеченного пути, то редко на него возвращаются и просто выбирают другой. Перед тем как начать осуществление плана А, они тщательно рассмотрят преимущества плана Б и отложат его про запас.

Безупречно выполнили свои земные миссии пришедшие сегодня в мир: чехословацкий журналист Юлиус Фучик (фото); разработчик компьютерной томографии, лауреат Нобелевской премии американский физик Аллан Кормак; один из самых мелодичных советских композиторов, автор музыки более чем к 120 фильмам и мультфильмам Евгений Крылатов; один из самых романтичных и идеалистичных президентов в современной истории, положивший начало окончательного отделения Украины от России, третий президент Украины Виктор Ющенко (фото); загадочная и сексуальная российская шпионка Анна Чапман (фото) и почитаемый миллионами верующих Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II.

Пришедший сегодня в мир Олег Янковский (фото) был удивительным актером, тонким, интеллигентным, обаятельным и потрясающе талантливым. Он был мастером своего дела и в любой роли необычайно убедительным. Ему невозможно было не верить, и не полюбить его тоже было невозможно. Прекрасной и скрытной формулой Олега Янковского завершим сегодня: "Я никогда не "нагружаю" окружающих своими проблемами. Я их стараюсь скрыть".

На фото: Анна Чапман

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