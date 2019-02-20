Секрет долголетия Жанны Кальман - Гороскоп дня

О провокационности, долгожительстве и привлекательности рожденных 21 февраля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Наркотики, обжорство, алкоголь или секс — просто очередной способ найти покой", — такую формулу покоя предлагает миру рожденный сегодня американский писатель Чак Паланик. Герой дня был первым, кто открыто бросил вызов обществу потребления и объявил "американскую мечту" результатом морального разложения. Его называют культовым и шоковым писателем, злым гением, а также сексистом, нигилистом и маргиналом — словом, равнодушных к нему нет.

В самом известном романе Чака Паланика "Бойцовский клуб" есть замечательное наблюдение: "Поколения за поколениями люди работают на ненавистных работах только для того, чтобы иметь возможность купить то, что им не нужно".

О чрезвычайно пестрой и провокационной Формуле небес дня сегодняшнего расскажем подробнее.

Рыбы, рожденные 21 февраля, прилагают все усилия для самовыражения. Их жизнь на раннем этапе может быть связана с трудностями, с которыми им приходится сталкиваться чуть ли не ежедневно. Поначалу они винят во всем окружающих, но потом обычно осознают, что действительная причина всех бед — это их собственные комплексы. Но трудности извне, естественно, встречаются так же часто. А посему героям дня просто следует учиться, много работать над собой, а главное — не лениться.

Большинство из тех, кто родился 21 февраля, обычно принимают вызов судьбы для повышения уровня своего интеллектуального развития. Одолев противоречия внутри себя и поборов собственные эмоции, они, наконец, поймут, чего хотят.

"Наполеон Запада" — так называли современники рожденного сегодня мексиканского политического деятеля, генерала Лопеса де Санта-Анна. Именно он способствовал превращению Мексиканской империи в республику. В общей сложности Санта-Анна 11 раз занимал пост президента Мексики на протяжении 22 лет.

Рожденная сегодня француженка Мирра Альфасса вспоминала, что уже в возрасте пяти лет к ней пришло осознание того, что она не принадлежит этому миру и что ее духовная практика началась уже тогда. Она могла неожиданно впадать в состояние транса во время своих повседневных дел. В возрасте 12 лет она начала практиковать оккультизм.

В 30 лет Мирра получила опыт, который позже описала как "изменение сознания". В нем она осознала присутствие Божественной воли в самом центре своего существа, и начиная с этого момента все ее действия больше не мотивировались личным желанием или нежеланием, но только тем, чего желает Божественная воля.

Мирра умерла в 95 лет и всю свою жизнь была духовной сподвижницей индийского гуру Шри Ауробиндо, с которым она основала религиозно-философское учение Интегральная йога. За пять лет до своей смерти в 1968 году Мирра Альфасса стала основательницей международного города-общины Ауровиль (город Ауры) на юге Индии.

Формула небес дает многим из рожденных сегодня долгий срок земной жизни. Рекорд по продолжительности жизни принадлежит пришедшей сегодня в мир французской сверхдолгожительницы Жанне Кальман. Она является старейшей из когда-либо живших на Земле людей, чьи даты рождения и смерти документально подтверждены. Кальман — единственный человек, чей документально подтвержденный возраст на момент смерти был 122 года.

Героиня дня всегда активно занималась спортом: играла в теннис, до 100 лет каталась на велосипеде, занималась фехтованием. Также она очень любила гулять на природе, предпочитая прогулки походам в гости. При этом в течение 95 лет героиня дня курила, а бросила лишь в 117-летнем возрасте после операции. По ее словам, она сделала это, так как из-за полной потери зрения не могла прикурить самостоятельно, а просить кого-либо ей было неудобно.

Многие французы в шутку говорили, что причиной долголетия Кальман была ее диета: она съедала около одного килограмма шоколада в неделю и регулярно употребляла вино. Сама же Кальман считала основой формулы своего долголетия позитивное отношение к жизни и часто повторяла: "Если вы с чем-то не можете ничего поделать, не переживайте из-за этого".

Одним из бесспорных достоинств Рыб, родившихся 21 февраля, является их сексуальная привлекательность. Связать себя с другим человеком, позволить ему увидеть себя без маски — это для них, возможно, самая большая радость в жизни. Поэтому герои дня глубоко переживают неудачи в личном плане. Если они вдруг почувствуют себя отвергнутыми, эмоциональное потрясение для них будет огромным и потребуется много времени, прежде чем они отважатся открыться кому-нибудь снова.

Для закрытых по натуре людей, оказывается, достаточно трудно объективно оценивать свою работу, так как-то, что они создают, кажется им неотделимым от них самих. Скорее всего, именно поэтому они болезненно воспринимают критику в свой адрес, поскольку приравнивают ее к личному оскорблению. Если люди, чей день рождения — 21 февраля, связаны с искусством, они должны быть особенно стойкими, желая добиться успеха.

Как правило, у рожденных сегодня бывает трудное в эмоциональном плане детство. Многие из них испытывают большие проблемы в общении с родителями противоположного пола. Как следствие излишней опеки родных и постоянной критики с их стороны или, наоборот, недостатка внимания они в первом случае становятся замкнутыми людьми, а во втором — черствыми и бездушными эгоистами. Здоровая, неудовлетворенная любовь к жизни может стать для них лишь иллюзией — тем, что они будут искать повсюду.

Для некоторых из них любимый человек подтверждает их ценность. Другие просто постоянно нуждаются в поддержке уверенного в себе партнера, которому можно смело открыть самые сокровенные свои тайны. Рыбы, рожденные 21 февраля, успокоятся только тогда, когда найдут свое счастье и обретут эмоциональный покой. Поэтому они уделяют так много времени своему духовному развитию.

Плодами своего духовного развития делился с человечеством рожденный сегодня французский писатель и драматург Саша Гитри. Плодовитый автор написал 115 пьес и 29 киносценариев. Имея, как и многие из героев дня, повышенное влечение к сексуальной теме бытия, Саша Гитри в своем творчестве прославил "истинного галльского любовника".

Диагностикой неудачных сексуальных контактов остался в памяти человечества немецкий иммунолог и микробиолог Август фон Вассерман. Ученый разработал методику диагностики сифилиса ("реакция Вассермана"), а также подробно исследовал изменения в сыворотке крови больных в процессе возникающего иммунитета при холере, тифах и дифтерии.

Рожденного сегодня англо-американского поэта Уистена Хью Одена по праву называют одним из величайших поэтов XX века. Он писал в жанре интеллектуальной лирики, обращаясь как к социально-радикальной, так и к философско-религиозной проблематике. Поэтической Формулой небес выдающегося представителя знака Рыб, вселенского романтика Уистена Хью Одена закончим сегодня.

Не надо больше звезд — снимите все с небес,

Пролейте океан и вырубите лес,

Луну сорвите вниз и Солнце бросьте мгле:

Ни в чем теперь нет смысла на земле.

На фото: Жанна Кальман

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