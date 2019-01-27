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Автор Соломон Соловьев

Луч романтизма в царстве цинизма - Гороскоп дня

Гороскоп

О способности к великим свершениям, объективности в оценке своих возможностей и практичности рожденных 28 января рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Жизнь не в том, чтобы жить, а чувствовать, что живешь", — такую простую и мудрую формулу предложил миру рожденный 28 января один из крупнейших русских историков Василий Ключевский.

Со своим неповторимым чувством исторических процессов Ключевский является одним из ведущих представителей либеральной историографии XIX-XX веков, сторонником государственной теории, создавшим, между тем, собственную оригинальную схему русской истории, и признанным лидером Московской исторической школы.

Водолеи, рожденные 28 января, способны к великим свершениям. Чаще всего для достижения успеха им нужна не только решимость, но и, возможно, физическая сила. Однако рожденным в этот день никогда не стоит забывать о духовном факторе. Кроме того, большое значение для них имеет сила воли, которая придает их действиям осмысленность и концентрирует внутренние ресурсы.

Рожденные 28 января индивидуальны в выборе путей и интересов. Натурам наиболее развитым свойственна объективность в оценке своих возможностей. Несмотря на то, что рожденные в этот день могут показаться другим самоуверенными или даже опрометчивыми людьми, они всегда контролируют свои поступки.

Космическим собратом Василия Ключевского стал рожденный 28 января русский религиозный мыслитель, мистик и поэт Владимир Соловьев. Герой дня стоял у истоков русского "духовного возрождения" начала XX века. Владимир Соловьев является одной из центральных фигур в российской философии XIX века как по своему научному вкладу, так и по влиянию, оказанному им на взгляды ученых и других представителей творческой интеллигенции.

Он основал направление, известное как христианская философия, и разработал новый подход к исследованию человека, который стал преобладающим в российской психологии и философии на рубеже XIX и XX веков. В лучших традициях своего знака Водолея Владимир Соловьев писал:

"Человек должен быть нравственным свободно, а это значит, что ему должна быть предоставлена и некоторая свобода быть безнравственным".

Еще один видный русский философ и религиозный мыслитель Семен Франк пришел 28 января в наш мир. Философ стремился к синтезу рациональной мысли и религиозной веры в традициях апофатической философии и христианского платонизма. Уже будучи в эмиграции, Семен Франк, по его же собственным словам, обнаружил сходство своих изысканий с идеями своего космического собрата Владимира Соловьева (в особенности в свете концепции положительного всеединства).

Философ заявлял свою формулу жизни:

"Смысл жизни не дан — он задан. Все — "готовое", все, существующее вне и независимо от нашей воли и от нашей жизни вообще, есть либо мертвое, либо чуждое нам и пригодное разве в качестве вспомогательного средства для нашей жизни. Но смысл жизни должен быть смыслом самой НАШЕЙ жизни, он должен быть в ней, он сам должен быть ЖИВЫМ".

Менее просвещенные, чем выдающиеся философы и историки, люди, чей день рождения — 28 января, неудачливы по противоположной причине: явная переоценка собственных сил, выраженное самолюбие и тщеславие.

Большинство Водолеев, рожденных 28 января, бывают вполне удовлетворены своим досугом, если он заключается в чтении триллеров, просмотре развлекательных телепередач и посещении захватывающих спортивных состязаний. В то же время им не чужд интерес к искусству и особенно к театру. Подобное времяпрепровождение будет устраивать до тех пор, пока у них не появится желание изменить свой уклад жизни.

Рожденным 28 января, предпочитающим наблюдать за событиями со стороны, необходимо проявлять активность в реальной жизни, чтобы не вовлечь себя в события, к которым они не готовы.

"Я не живу для славы, вся слава мира помещается в одном зерне кукурузы", — произнес однажды герой 28 января кубинский поэт, философ и революционер Хосе Марти.

Фидель Кастро утверждал, что всю жизнь носит листок бумаги с этой цитатой в кармане гимнастерки. Хосе Марти стал лидером освободительного движения Кубы от Испании. На родине он считается национальным героем и прозван "Апостолом независимости".

Типичным представителем Формулы небес Водолеев, рожденных 28 января, может смело считаться популярный русский советский писатель Валентин Катаев. Легендарный художник Борис Ефимов, знавший Катаева больше полувека, так отзывался о нем:

"Странным образом в Валентине Катаеве сочетались два совершенно разных человека. Один — тонкий, проницательный, глубоко и интересно мыслящий писатель, великолепный мастер художественный прозы, пишущий на редкость выразительным, доходчивым прозрачным литературным языком. И с ним совмещалась личность совершенно другого толка — разнузданный, бесцеремонно, а то и довольно цинично пренебрегающий общепринятыми правилами приличия самодур".

Многие Водолеи, рожденные 28 января, преуспеют гораздо больше, если для своей семьи, друзей и коллег они станут неиссякаемым источником вдохновения. Уход в себя, отрешение от мира явно не для них. В самом деле, зачем бросать вызов судьбе, предначертавшей им совсем другой путь? Вовсе не обязательно, что самоуверенные личности, рожденные 28 января, движимые желанием реализовать крупные дела, эмоциональны и поверхностны. Напротив, они очень практичны — иначе они бы не выжили! Энергия романтического цинизма движет каждым представителем знака Водолея, и герои 28 января не исключение.

Молодой Валентин Катаев, например, с невероятным цинизмом заявлял:

"За сто тысяч убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу и отличные ботинки".

Крайне редко, когда Водолеи этого дня бросаются в омут событий, как следует не подготовившись к ним. В результате поисков многие из них найдут занятие по душе и будут добросовестно его выполнять. Однако чтобы достичь каких-то высот, им надо обладать храбростью и мужеством.

Интересы рожденных 28 января очень разнообразны, они часто увлекаются той областью, которой до них еще никто не занимался. Они наиболее счастливы, когда руководят и преодолевают препятствия. Их отличительные черты — ярко выраженная самобытность и честь, способные удержать их в узде.

Реальная опасность для этих людей — потерять связь с действительностью. Ожидая от жизни слишком многого, столкнувшись с обыденностью, люди, чей день рождения — 28 января, могут оценить повседневное бытие как однообразное и унылое дело.

Синдром "романтичного цинизма" со всей очевидностью проявился в рожденном 28 января 23-м президенте Франции Николя Саркози… Он являлся фигурой в высшей степени поляризующей общество. Саркози — самый популярный и в то же время самый непопулярный из правых политиков второй половины 2000-х годов. Его личность является предметом постоянной критики и насмешек со стороны левых. И в то же время сторонники Саркози также являлись мощной и достаточно консолидированной силой.

Некоторые журналисты обвиняли Саркози, что он агент сионизма и ЦРУ. Оппоненты называют Саркози либералом или ультралибералом. Сам политик отрицает такое определение и утверждает, что он "прагматик". И в своем "романтическом прагматизме" Саркози во многом перекликается с мировоззрением своих звездных собратьев — Ключевским, Соловьевым и Франком.

Формулой Николя Саркози закончим сегодня, 28 января:

"Мы наблюдаем начало интеллектуальной и духовной революции. После этого кризиса нельзя будет управлять миром с помощью инструментов, организаций и идей прошлого".

На фото: Николя Саркози

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Луч романтизма в царстве цинизма - Гороскоп дня
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