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Автор Соломон Соловьев

Лучи славы и превратности судьбы - Гороскоп дня

Гороскоп

О решительности, беспредельном стремлении к совершенству, оптимизме и блестящей памяти рожденных 13 января рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿

"Быть кумиром нелегко. Сначала тебя превозносят до небес как самого-пресамого. Но стоит один раз отказать кому-нибудь в интервью — не из зазнайства, а просто потому, что очень торопился, — всё! Ты тут же превращаешься в омерзительного типа и придурка. Обидно!" — так о превратностях славы размышляет рожденный сегодня британский киноактер Орландо Блум (фото).

Актер стал всемирно известным после того, как снялся в мировой кинотрилогии "Властелин колец". "Я не боюсь выйти из моды, я больше боюсь начать этого бояться", — так замечательно определяет актер свою Формулу небес. Поговорим об этой формуле подробнее.

Козероги, рожденные 13 января, всерьез поглощены поступательным движением к вершинам, повышением своего жизненного статуса. Разумеется, некоторым из них благополучие просто даровано судьбой. Однако большинство обычно прокладывают путь к успеху через борьбу.

Раз оказавшись на ступеньку выше, они уже ни за что не согласятся перейти в низшую категорию. В самом деле, люди, чей день рождения — 13 января, вырвавшиеся из нищеты, нередко демонстрируют явное пренебрежение к своей родословной. Как правило, наиболее комфортно они чувствуют себя в среднем и, разумеется, высшем классе общества.

Материальное благополучие, моральное удовлетворение, комфорт и безопасность — вот к чему стремятся эти решительные личности. Тема продвижения к вершине может считаться главенствующей в жизни тех, кто родился в этот день.

Рожденный сегодня французский архитектор Франсуа Мансар родился в семье простого плотника и даже не получил систематического образования. Карьеру архитектора он начал как помощник знаменитого Саломона де Броса, создателя Люксембурского дворца в Париже. Через несколько лет Мансар стал самостоятельно проектировать различные постройки, а еще через десятилетие в его замыслах уже черпали вдохновение многие мастера французского классицизма.

Для творческой манеры Мансара было характерно беспредельное стремление к совершенству. Зачастую случалось, что он полностью сносил уже возведенное сооружение и начинал заново. По этой причине воплощение его проектов обходилось в баснословные суммы. Даже среди высшей французской аристократии услуги Мансара были доступны лишь немногим избранным.

В 1650-е годы, когда Мансару покровительствовал кардинал Мазарини, архитектор подвергся нападкам политических противников последнего. В печати появлялись памфлеты, обвинявшие его в самовлюбленности, расточительности и пренебрежении к интересам заказчиков (многие из этих свойств действительно имеют место в Формуле небес героев дня). Король Людовик XIV тогда приблизил к себе главного соперника Мансара Луи Лево, поручив ему, а не Мансару, строительство грандиозного дворца в Версале.

Несмотря на все превратности судьбы Мансар остался в истории архитектуры крупнейшим мастером элегантного и сдержанного французского барокко и зачинателем традиций классицизма во Франции. По иронии судьбы, достраивать Версаль выпало внучатому племяннику Мансара Жюлю Ардуэну, который в честь знаменитого предка принял псевдоним Мансар и в своих работах использовал оставшиеся нереализованными наброски и планы деда.

Всегда доводил до совершенства свои методики рожденный сегодня русский терапевт Василий Образцов. Ему принадлежат уникальные разработки по диагностике различных заболеваний. Василий Образцов разработал методы глубокой пальпации брюшной полости и выстукивания грудной клетки непосредственно одним пальцем. В 1909 году он стал первым в мире, кто подробно описал клиническую картину тромбоза, а через год описал клиническую картину инфаркта миокарда.

Рожденный сегодня русский физик Николай Бекетов считается одним из основоположников физической химии и химической динамики. В 1908 году в своей статье "Об энергии элементов" он первый в мире выдвинул предположения о возможности разложения атома. Эти предположения легли в основу атомной энергии.

Современники писали об ученом: "Бекетов является одним из оригинальных и ярких представителей физической химии в России. Ученый, который сам наметил себе своеобразный новый путь и неустанно шел по нему всю свою жизнь. Если его идеи не произвели должного влияния, то главным образом потому, что еще не настало время атомно-молекулярной механики. Когда же это время настанет, то тогда озарится ярким светом и прозорливость Бекетова, и значение его научных заслуг".

Козероги, рожденные 13 января, преданы идее самосовершенствования до самой глубины ее смысла. Не замыкаясь на себе, они используют также любую возможность для совершенствования своей семьи и ближайшего окружения. Блестящая память очень помогает им в этом, так же как и бьющий через край оптимизм.

Рожденные 13 января могут испытывать глубокое чувство неуверенности, поскольку пребывают в постоянном поиске лучшего. При этом они настаивают на безупречном исполнении всех своих пожеланий и устремлений. Вот почему им особенно трудно мириться с неудачами.

Признание за собой неспособности достичь желаемого результата может ввергнуть их в обратный процесс — деградацию, допустить которую они просто не вправе. Обладая чрезмерной гордостью, рожденные 13 января ненавидят, когда оказываются в положении, более низком по отношению к тем, кого они знают.

В силу всех вышеперечисленных причин герои дня сегодняшнего рискуют утратить ощущение реальности в отношении своих способностей и возможных путей достижения успеха.

Имя рожденного сегодня русского политического и общественного деятеля Василия Шульгина в российской истории начала XX века прочно ассоциируется с черносотенным движением и антисемитизмом. И хотя сам Шульгин не скрывал своих националистических и антисемитских взглядов, его отношение к "еврейскому", "украинскому" и "русскому" вопросам было очень противоречивым и существенно менялось в различные периоды его жизни.

Василий Шульгин не мог точно сформулировать, что есть "русская нация" и "настоящий русский". Для него главным критерием "русскости" была любовь к России. По мнению Василия Шульгина, перед русским народом стояла некая мессианская задача мирового масштаба — передавать достижения европейской культуры на Восток, заниматься "окультуриванием" диких азиатских просторов.

Радикальными взглядами отличался рожденный сегодня австрийско-американский философ Пол Карл Фейерабенд. Философ стал известен благодаря своим анархистским взглядам на процесс научного познания и утверждениям, что в науке не существует универсальных методологических правил. На основе этих идей он создал концепцию эпистемологического анархизма, в которой подробно пытался обосновать, что каждый ученый волен развивать свою идею, какой бы абсурдной или устаревшей она ни казалась, а каждый из людей, в свою очередь, должен быть свободен в выборе, с какими из этих теорий соглашаться и каких взглядов придерживаться.

Не слишком заинтересованные в чужом мнении Козероги дня сегодняшнего излишне полагаются на собственную интуицию и проницательность. Однако иногда это ведет к полной самоизоляции и потере друзей. С другой стороны, когда рожденные 13 января допускают других в свой внутренний мир, они могут стать истинными хозяевами положения, поскольку оптимизм этих людей очень зажигателен.

При всем своем упрямстве и несговорчивости, люди, чей день рождения — 13 января, никогда не кажутся занудами. Рожденным сегодня нужно стремиться к тому, чтобы их доброта и великодушие оставались главенствующими чертами характера, поскольку именно эти качества позволяют им добиться морального благополучия

"Гения всегда ждут на пути, как дорожные грабители, три врага — праздность, богатство и слава. Как сирены, подстерегают они гения и всякий раз набрасываются на главную его добродетель — трудолюбие…" — такое предостережение для уязвимой Формулы небес сегодняшнего дня озвучил рожденный сегодня замечательный советский писатель Аркадий Вайнер (фото), чей творческий гений подарил читателям и зрителям незабываемых героев, среди которых культовые персонажи Глеб Жеглов и Владимир Шарапов.

На фото: Орландо Блум

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