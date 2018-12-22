Дорогу осилит идущий - Гороскоп дня

О счастье в освоении нового пространства, активности, осторожности и сдержанности характера рожденных 23 декабря рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Когда я вижу в саду пробитую тропу, я говорю садовнику: делай тут дорогу", — эта фраза, сказанная рожденным сегодня российским императором Александром I (фото) как нельзя лучше подходит к Формуле небес героев-первопроходцев пришедших сегодня в наш мир. Рассмотрим их формулу подробнее.

23 декабря — день рождения Козерогов, для которых счастье заключается в освоении нового пространства. Им доставляет истинное наслаждение активная деятельность, направленная на продвижение вперед и претворение в жизнь смелых идей и проектов. Однако не должно создаваться ложного впечатления, что рожденные 23 декабря исповедуют крайне радикальные или революционные взгляды — гораздо чаще они, наоборот, обладают осторожным и сдержанным характером.

Император Александр I в начале своего правления провел умеренно либеральные реформы, разработанные его верным соратником Михаилом Сперанским. Во внешней политике император лавировал между Великобританией и Францией, вел успешные войны с Турцией, Персией и Швецией.

При Александре I к России были присоединены территории Восточной Грузии, Финляндии, Бессарабии, бывшего герцогства Варшавского. После Отечественной войны 1812 года он возглавил антифранцузскую коалицию европейских держав, был одним из руководителей Венского конгресса и организаторов Священного союза.

В памяти современников император Александр остался и своими консервативными высказываниями типа "Я не верю никому. Я верю лишь тому, что все люди — мерзавцы".

Крутым, но последовательным нравом запомнился Вселенной рожденный сегодня саксонский король Фридрих Август III. Любовь короля к правде и справедливости была настолько велика, что он заслужил у народа прозвание Справедливый.

Фридрих Август ввел в государственном хозяйстве порядок, доведенный до педантизма. Он сам подавал пример законности и преданности долгу, что действовало благодетельно на все чиновничество. Он отменил продажу судейских должностей за деньги, отменил пытки, поднял народное образование, основал учительские семинарии, оживил ремесла и торговлю, земледелие и скотоводство.

В своей внешней политике Фридрих Август соблюдал строжайший нейтралитет.

Козерогам, рожденным 23 декабря, свойственно почтительное отношение к устоявшимся ценностям. Как правило, они тщательно обдумывают и выверяют свои планы, прежде чем взяться за дело, и несмотря ни на что всегда остаются тесно связанными со своей семьей или социальной группой, к которой принадлежат. Кстати, они не только задумываются о судьбе этой группы, но и прилагают усилия к ее улучшению. Обладая живым интеллектом, они инстинктивно находят лучший способ сделать это. В этом отношении люди, чей день рождения — 23 декабря, можно сказать, имеют даже некоторые пророческие способности: многие из них способны не только предвидеть какие-то события, но и знают, как подготовиться к ним и встретить их во всеоружии.

Рожденный сегодня крупный английский промышленник сэр Ричард Аркрайт по праву считается родоначальником промышленного способа производства и выдающимся предпринимателем эпохи промышленной революции. Аркрайт объединил в единое целое источники энергии, станки, недорогой труд и новое для своего времени сырье хлопок, что позволило ему впервые в истории создать массовое производство пряжи. Фабрика Аркрайта в Кромфорде считается первой в мире фабрикой современного типа.

Достижения Аркрайта получили широкое признание и позволили ему занять высокое положение в обществе. Он был главным шерифом графства Дербишир и получил дворянство.

Воинствующий критик капитализма Карл Маркс, признавая гениальность Аркрайта, так и не смог смириться с триумфом предпринимателя и писал о нем: "Кто знаком с биографией Аркрайта, тот никогда не даст этому гениальному цирюльнику названия "благородный". Из всех великих изобретателей XVIII века это был бесспорно величайший вор чужих изобретений и самый низкий субъект".

Козероги, рожденные 23 декабря, органически не переносят, когда их не замечают. Недостаток внимания или прямой отказ они воспринимают как некий вызов судьбы, на который у них уже есть готовый ответ. Вполне естественной частью жизни тех, кто родился в этот день, является борьба. Поэтому они абсолютно не склонны поддаваться давлению со стороны.

Это совсем не значит, что люди, чей день рождения — 23 декабря, неуязвимы, бесчувственны и не подвержены мнительности — просто это дает им повод для дальнейшего самоутверждения в жизни.

Вообще, рожденные в этот день часто испытывают неудовлетворенность собой или тем местом, какое они занимают. Именно это фундаментальное недовольство заставляет их придерживаться активной позиции по отношению к жизни, агрессивно проталкивать собственные идеи, а не проводить время в бесцельных мечтаниях.

Наглядным пособием Формулы небес героев дня сегодняшнего может служить творчество рожденного сегодня великого русского художника Карла Брюллова. Его творчество стало вершиной позднего русского романтизма, когда чувство гармонической цельности и красоты мира сменилось ощущением трагизма и конфликтности жизни, интересом к сильным страстям, необычным темам и ситуациям.

На первый план вновь выдвигается историческая картина, но теперь ее главная тема не борьба героев, а судьбы огромных человеческих масс. В своем центральном произведении "Последний день Помпеи" Брюллов соединил драматизм действия, романтические эффекты освещения и скульптурную, классически совершенную пластику фигур. Картина принесла художнику огромную известность как в России, так и в Европе.

Характерные для Козерогов, рожденных 23 декабря, практичность и приверженность к земным интересам часто сочетаются у них с изрядным упорством, что сильно затрудняет другим общение с ними. Рожденные 23 декабря не любят, когда их точку зрения подвергают сомнению, и не очень хорошо относятся ко всем радикальным идеям (кроме, конечно, своих собственных).

Несмотря на это рожденные 23 декабря, как правило, обладают одним очень ценным качеством. Те из них, кому удается достичь в своей карьере каких-либо должностей, связанных с властью или влиянием на других, способны оставаться открытыми к здоровой критике и позитивным предложениям со стороны, умея при этом извлекать необходимые для себя положительные моменты из любой получаемой информации, даже отрицательной.

Первопроходцами в разных сферах жизни стали многие из героев дня сегодняшнего: американский религиозный деятель Джозеф Смит стал основателем Церкви мормонов в штате Нью-Йорк; инженер Вильгельм Бауэр (фото) изобрел и спроектировал первые немецкие подводные лодки; один из первых народных артистов СССР Владимир Немирович-Данченко стал основателем Московского Художественного театра вместе со своим звездным собратом Козерогом Константином Станиславским; основателем собственного направления в жанре оперетты стал замечательный одесский режиссер Михаил Водяной.

"Я понимаю, какой это груз, но ведь могут назначить случайного человека, который погубит театр", — так сказал Михаил Водяной, принимая на себя руководство Одесским театром музыкальной комедии.

Так мыслят и действуют герои сегодняшнего дня. Берутся за дело и всегда доводят его до конца.

На фото: Александр I

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