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Гороскоп
Автор Соломон Соловьев

Рожденные 18 сентября - Гороскоп дня

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О скрытности, склонности к размышлениям, низкой самооценке и осознанном затворничестве рожденных 18 сентября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿


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Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Она отвергала мужчин, которых считала недостойными себя, отказывала режиссерам, если предложенные роли были ей не интересны или противоречили ее сущности. Ну а о самой своей сущности она заявляла всегда ясно и понятно: "Я никогда не говорила: "Я хочу быть одна". Я только сказала: "Я хочу, чтобы меня оставили в покое". А это не то же самое".

Ее звали Грета Гарбо, и ее мистическая формула таланта, отношение к жизни, к кино и к мужчинам уже давно являются предметами всеобщего внимания и изучения. Рассмотрим и мы Формулу небес рожденных 18 сентября.

Девы, рожденные 18 сентября, являются крайне уединенными, даже скрытными людьми, у которых по той или иной причине часто бывает публичная карьера. Их мир очень личный, и в него не так-то просто получить доступ посторонним. Они могут быть полностью зависимыми от своих партнеров, но в то же время многие из них способны решительно и неожиданно прервать дружбу или любовные отношения, если что-то не будет их устраивать. Таким образом, с ними опасно иметь дело, если только их окружение не готово к подобным переменам. "Не нужно выходить замуж только для того, чтобы сделать доброго друга своим пожизненным партнером", — примерно об этом говорила и Грета Гарбо.

Своими конкретными и жесткими высказываниями остался в истории рожденный сегодня английский поэт эпохи Просвещения Сэмюэл Джонсон, чье имя, по оценке энциклопедии "Британика", стало в англоязычном мире синонимом второй половины XVIII века. По его влиянию на умы современников-англичан Джонсона можно сравнить с Вольтером и его славой в континентальной Европе. Ну а в историю общественной мысли Джонсон вошел своей хлесткой фразой, так соответствующей его девской Формуле небес: "Патриотизм — последнее убежище негодяя". Эта фраза возникла вследствие условного разделения самим Джонсоном английских депутатов на патриотов, всецело преданных интересам Отечества, и представителей оппозиции, которые, по мнению Джонсона, не соответствовали его идеалу и были "фальшивыми патриотами" и демагогами. В каком бы контексте Сэмюэл Джонсон ни сформулировал свой замечательный афоризм в XVIII веке, в XXI веке он по-прежнему актуален.

Девы, родившиеся сегодня, нередко добиваются огромного успеха в жизни, но точно так же их может преследовать явное невезение. Красота, гармония и эстетика — главные темы их жизни. Они очень чувствительны к любым раздорам, насилию или жесткой конкуренции, которую они охотно избежали бы. Дело в том, что рожденные 18 сентября не умеют справляться с сильным стрессом. Более того, несмотря на импозантную и привлекательную внешность они если и не страдают комплексом неполноценности, то, по крайней мере, не обладают большой степенью самоуверенности.

Однако когда рожденные 18 сентября напрямую сталкиваются с действительно сложными проблемами, они готовы к достойному ответу, поскольку привыкли все постигать собственным умом. Люди, чей день рождения — 18 сентября, действительно любят понимать все до тонкостей и, чтобы достичь этого, часто уединяются или изолируют себя от мира, дабы иметь возможность частным образом вести глубокое исследование заинтересовавшего их предмета. Склонные к размышлениям, задумчивые и глубокие, они относятся к жизни очень серьезно, может быть, иногда даже слишком серьезно.

Таким исследователем-затворником запомнился человечеству рожденный сегодня французский механик и астроном Жан Бернар Леон Фуко. Он произвел в своей научной практике несколько замечательных исследований по оптике. Его регулятор электрического света впервые дал возможность фиксировать вольтову дугу. Чуть позже он изобрел гироскоп — устройство, способное реагировать на изменение углов ориентации тела, на котором оно установлено (простейший пример гироскопа — юла, волчок). И наконец, в 1851 году Фуко произвел опыт, который наглядно показывал вращательно-суточное движение Земли около ее оси. Первый маятник Фуко длиной 67 метров был подвешен под купол Пантеона в Париже. А самый большой маятник Фуко длиной 92 метра, используемый для экспериментальной демонстрации суточного вращения Земли, в XX веке был размещен в Исаакиевском соборе в Петербурге.

В полной изоляции от мира чертил свои волшебные формулы рожденный сегодня знаменитый французский математик Адриен Мари Лежандр. Формулы Лежандра дали первые в истории математики последовательные и полные изложения теории чисел. Он также обосновал и развил теорию геодезических измерений и первым открыл и применил в вычислениях метод наименьших квадратов, широко применяемый в наше время.

Его наиболее значительный научный труд "Элементы геометрии", написанный в далеком 1794 году, и сегодня входит в школьные учебники. При жизни его осознанное затворничество (так типичное для рожденных сегодня людей) играло с математиком злые шутки. Стоило ему сделать выдающееся открытие, как тут же оказывалось, что другой математик сделал то же самое открытие полгода назад, а Лежандр просто об этом не знал, так как не общался практически ни с кем по жизни и с большим опозданием публиковал все свои научные труды.

Использование геометрических фигур и тайных формул в литературном творчестве стало фирменным стилем в творчестве французского писателя-Девы Бернара Вербера. Когда Вербер пишет книгу, он всегда знает, чем она закончится. Он постепенно ведет читателя к этой концовке. Во всех его книгах обязательно присутствует скрытая структура. В новеллах он использует геометрические формы, например, спирали или треугольники. Любые простые фигуры. Романы Вербера тонко связаны со структурой и особенностями французского языка, поэтому при переводе книг на другие языки многое теряется. Ну, а прототипом всех героев своих романов, со слов автора, он считает самого себя. И это тоже абсолютно естественно для рожденных 18 сентября.

Благодаря своей усидчивости большинство из рожденных сегодня индивидуумов прекрасно справляются с учебой, какой бы сложной она ни была. Рожденным 18 сентября вполне подходит образ жизни, требующий предельной концентрации внимания, а также подавления собственного "я". Это может, конечно же, привести к значительным эмоциональным трудностям, но гораздо чаще создает вокруг них ореол таинственности, делая их очень привлекательными.

"Прекратите врать!! Я не жалуюсь на свою зарплату, но ваши цифры просто смешны! Взяты с потолка! Моему возмущению нет предела!" — так отреагировала рожденная сегодня певица Анна Нетребко на публикацию журнала Forbes, который объявил артистку самым высокооплачиваемым музыкантом в России, заработавшим 7,5 миллиона долларов в год. Влезать в свою частную жизнь рожденные 18 сентября не позволяют никому. Это табу.

Именно поэтому друзьям и близким следует знать, когда к рожденным 18 сентября можно обращаться с любым вопросом, а когда лучше оставить их в одиночестве. Если научиться чувствовать этот момент, успех во взаимоотношениях будет обеспечен.

Рожденных 18 сентября зачастую можно будет найти вдали от их родного дома — будь то в географическом понятии или эмоциональном. И многие из них не любят, чтобы им напоминали об их прошлом. В целом, они оставляют прошлое за собой и редко возвращаются к закрытой теме или давно умолкнувшим чувствам.

"Не люблю делать то, чего хотят все, — я сразу хочу чего-то другого. Мне что-то навязывать бесполезно. Если с самого начала что-то вызывает у меня отвержение, я никогда не переступлю через это", — такова формула жизни Анны Нетребко, целиком и полностью совпадающая с Формулой небес рожденных 18 сентября.

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