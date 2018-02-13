Как ничего не забыть: 15 секретов развития памяти и внимания

Каждый день мы забываем какие-то бытовые вещи. Где оставили ключи и документы? Когда назначена встреча? Во сколько забрать ребенка? Подобные жизненные ситуации все чаще напоминают, что память несовершенна. Так что же такое память и как ее тренировать?

Умение человека запоминать вызывало интерес еще в Древней Греции, где почиталась Мнемозина — богиня памяти. В античной философии память понималась как Дар, роднящий человека с миром Божественного. Платон считал память основной способностью души.

К нашей памяти необходимо относиться бережно

Она может быть капризна, а может и помочь в самый ответственный момент.

Законы памяти:

Память нельзя тренировать так, как тренируют, скажем, мышцы. Бессмысленное "зазубривание" материала не приведет к тому, что мы с каждым днем будем все легче заучивать новый материал.

Однако систематические умственные упражнения позволят глубже проникать в сущность фактов, легче ориентироваться в материале, будут способствовать появлению навыков рационального запоминания и припоминания.

Все это усиливает нашу власть над процессами памяти. Даже в зрелом и пожилом возрасте можно добиться улучшения памяти, если разумно использовать ее субъективные закономерности.

Нужно получить глубокое, точное, яркое впечатление о том, что необходимо запомнить. Как фотоаппарат не даст снимков при тумане, так и сознание человека не сохранит туманных впечатлений.

Поскольку впечатления напрямую связаны с воображением, то любые приемы, позволяющие развить воображение и образное мышление, а также управлять ими, могут оказаться полезными и для запоминания.

Сравнительно простые события в жизни, которые производят особенно сильное впечатление на человека, могут запоминаться сразу, прочно и надолго и по истечении многих лет с момента первой и единственной встречи с ними могут выступать в сознании с отчетливостью и ясностью.

Память человека

Более сложные и менее интересные события человек может переживать десятки раз, но они в памяти надолго не запечатлеваются.

При пристальном внимании к событию бывает достаточно его однократного переживания, чтобы в дальнейшем точно и в нужном порядке воспроизвести по памяти его основные моменты.

Отсутствие достаточного внимания при восприятии информации не может быть возмещено увеличением числа ее повторений.

То, чем человек особенно интересуется, запоминается без всякого труда. Особенно отчетливо эта закономерность проявляется в зрелые годы.

Редкие, странные, необычные впечатления запоминаются лучше, чем привычные, часто встречающиеся.

Сосредоточенность на изучаемом материале в сочетании с избирательностью позволяет человеку сконцентрировать свое внимание, а следовательно, и настроить память на восприятие только потенциально полезной информации.

Для лучшего запоминания материала рекомендуется повторять его незадолго до отхода ко сну. В этом случае информация лучше отложится в памяти, поскольку не будет смешиваться с другими впечатлениями, которые в течение дня обычно накладываются друг на друга и тем самым мешают запоминанию, отвлекая наше внимание.

О ситуациях, оставивших в нашей памяти яркий эмоциональный след, мы думаем больше, чем об эмоционально нейтральных событиях. Положительные эмоции, как правило, способствуют припоминанию, а отрицательные — препятствуют.

Если в момент запоминания человек находится в приподнятом или подавленном настроении, то искусственное восстановление у него соответствующего эмоционального состояния способствует припоминанию.

Четкое зрительное впечатление очень прочное. Однако комплексные впечатления, то есть впечатления, полученные при помощи возможно большего числа органов чувств, позволяют запечатлеть в сознании материал еще лучше.

Линкольн, например, читал вслух то, что хотел запомнить, чтобы восприятие было одновременно и зрительным, и слуховым.

Авраам Линкольн

Внимательность, внимательность и еще раз внимательность. Если предложить человеку закрыть глаза и неожиданно ответить, например, на вопрос о том, какого цвета и формы предмет, который он не раз видел, мимо которого неоднократно проходил, но который не вызывал к себе повышенного внимания, то человек с трудом сможет ответить на поставленный вопрос, несмотря на то, что видел этот предмет множество раз.

Многие люди ошибаются, когда их просят сказать какой цифрой, римской или арабской, изображена цифра шесть на циферблате их механических часов.

Нередко оказывается, что ее на часах вообще нет, а человек, десятки или даже сотни раз смотревший на свои часы, не запомнил этого факта. Процедура введения информации в память и представляет собой акт обращения на нее внимания.

Повторение — мать учения

Дейл Карнеги называет повторение "вторым законом памяти" и приводит следующий пример:

Дейл Карнеги

"Тысячи студентов-мусульман знают наизусть Коран — книгу примерно такого же объема, как Новый завет, и они в значительной мере достигают этого путем повторения. Мы можем запомнить все, что угодно, в разумных пределах, если будем достаточно часто повторять это".

Чем больше объем информации, тем больше потребуется повторений для запоминания. Объемный материал запоминается легче, если разбить его на части.

Повторение подряд заученного материала менее продуктивно для его запоминания, чем распределение таких повторений в течение определенного периода времени.

Например, Р. Бертон, переводчик "Тысячи и одной ночи", говорил на двадцати семи языках, как на своем родном. Однако он признавался, что никогда не изучал язык и не практиковался в нем дольше пятнадцати минут подряд, "потому что после этого ум утрачивает свежесть".

Кроме того, следует помнить, что новое повторение способствует лучшему запоминанию того, что было выучено раньше.

С усилием внимания к запоминаемому материалу число повторений, необходимых для его выучивания наизусть, может быть уменьшено. Желательно, чтобы на начало и конец заучивания приходилось сравнительно большее число повторений, чем на середину.

Распределение повторений в течение суток дает экономию времени более чем в два раза, по сравнению с тем случаем, когда материал заучивается наизусть.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.