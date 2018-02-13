Каждый день мы забываем какие-то бытовые вещи. Где оставили ключи и документы? Когда назначена встреча? Во сколько забрать ребенка? Подобные жизненные ситуации все чаще напоминают, что память несовершенна. Так что же такое память и как ее тренировать?
Умение человека запоминать вызывало интерес еще в Древней Греции, где почиталась Мнемозина — богиня памяти. В античной философии память понималась как Дар, роднящий человека с миром Божественного. Платон считал память основной способностью души.
Она может быть капризна, а может и помочь в самый ответственный момент.
Однако систематические умственные упражнения позволят глубже проникать в сущность фактов, легче ориентироваться в материале, будут способствовать появлению навыков рационального запоминания и припоминания.
Все это усиливает нашу власть над процессами памяти. Даже в зрелом и пожилом возрасте можно добиться улучшения памяти, если разумно использовать ее субъективные закономерности.
Более сложные и менее интересные события человек может переживать десятки раз, но они в памяти надолго не запечатлеваются.
Линкольн, например, читал вслух то, что хотел запомнить, чтобы восприятие было одновременно и зрительным, и слуховым.
Многие люди ошибаются, когда их просят сказать какой цифрой, римской или арабской, изображена цифра шесть на циферблате их механических часов.
Нередко оказывается, что ее на часах вообще нет, а человек, десятки или даже сотни раз смотревший на свои часы, не запомнил этого факта. Процедура введения информации в память и представляет собой акт обращения на нее внимания.
Дейл Карнеги называет повторение "вторым законом памяти" и приводит следующий пример:
"Тысячи студентов-мусульман знают наизусть Коран — книгу примерно такого же объема, как Новый завет, и они в значительной мере достигают этого путем повторения. Мы можем запомнить все, что угодно, в разумных пределах, если будем достаточно часто повторять это".
Чем больше объем информации, тем больше потребуется повторений для запоминания. Объемный материал запоминается легче, если разбить его на части.
Повторение подряд заученного материала менее продуктивно для его запоминания, чем распределение таких повторений в течение определенного периода времени.
Например, Р. Бертон, переводчик "Тысячи и одной ночи", говорил на двадцати семи языках, как на своем родном. Однако он признавался, что никогда не изучал язык и не практиковался в нем дольше пятнадцати минут подряд, "потому что после этого ум утрачивает свежесть".
Кроме того, следует помнить, что новое повторение способствует лучшему запоминанию того, что было выучено раньше.
С усилием внимания к запоминаемому материалу число повторений, необходимых для его выучивания наизусть, может быть уменьшено. Желательно, чтобы на начало и конец заучивания приходилось сравнительно большее число повторений, чем на середину.
Распределение повторений в течение суток дает экономию времени более чем в два раза, по сравнению с тем случаем, когда материал заучивается наизусть.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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