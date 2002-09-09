Нервные срывы: симптомы, последствия и как от них уберечься

У любого механизма есть свой предел прочности, и нервная система не исключение. Даже самые сильные духом иногда не выдерживают постоянного давления стресса. Когда напряжение становится невыносимым, организм защищается: такое состояние называют нервным срывом.

Нервное расстройство (нервный срыв) — острая, временная фаза конкретного расстройства, которое проявляется в первую очередь с признаками депрессии и невроза. (Википедия)

Что приводит к нервному срыву

Как ни странно, нервный срыв — это защитная реакция при эмоциональных или умственных перегрузках. Впрочем, нервный срыв — это разговорное обозначение явления, которое врачи называют обострением невроза.

Причины нервного срыва различны. К нему может привести как долговременное воздействие стрессовой ситуации, так и некое неожиданное травмирующее событие. Чаще всего нервный срыв вызывают:

Постоянное умственное или физическое переутомление — на работе или во время учебы.

Утрата близких.

Неудачи в личной жизни, долговременные травмирующие отношения, ссоры в семье.

Разрыв дружеских, родственных или любовных отношений.

Неблагоприятная психологическая обстановка в доме или коллективе.

Серьезные материальные проблемы.

Увольнение.

Непосильная ответственность.

Все перечисленные причины относятся к негативным, однако нервный срыв может быть и следствием таких изменений, которые, кажется, должны радовать — свадьба или рождение ребенка, долгожданное повышение по службе, переезд.

Конечно, у всех людей разный уровень стрессоустойчивости. Одни переносят крушение жизненных планов легко, а других неудачи буквально валят с ног. Это неслучайно и, как правило, не имеет отношения к силе воли или умению мыслить позитивно. Существуют факторы риска:

Случаи психических заболеваний в семье (особенно это касается шизофрении).

Диагностированная ранее депрессия.

Тревожный тип личности.

Заболевания щитовидной железы.

Сердечно-сосудистые заболевания, в том числе и ВСД.

Употребление алкоголя или наркотиков.

Нехватка некоторых витаминов и минералов — в первую очередь витамина Е, витаминов группы В, магния, калия, а также некоторых аминокислот.

Чаще всего люди страдают от нервных срывов в возрасте от 30 до 40 лет — это самый насыщенный и продуктивный период жизни.

Женщина в истерике

Когда тайное становится явным: признаки приближающегося обострения

Для окружающих нервный срыв нередко кажется внезапным и неожиданным. Однако на самом деле он не возникает "на ровном месте". Существуют признаки, которые позволяют предположить приближение нервного срыва.

Нервный срыв — это не момент, а процесс, который подразделяется на несколько стадий.

Первая стадия

Характеризуется некоторым лихорадочным оживлением — человек внезапно становится оптимистичен (порой необоснованно), растет работоспособность и выносливость, но при этом тревога и беспокойство никуда не пропадают — наоборот, они тоже повышаются. Иногда это состояние сопровождается бессонницей, небольшим повышением температуры тела, легким тремором.

Вторая стадия

Это ожидаемое нервное и физическое истощение, к которому приводит бурная деятельность на первой стадии. Если поначалу человеку казалось, что стоит только постараться — и все проблемы будут решены, то теперь приходит разочарование и раздражение. Человек срывается по мелочам, страдает от нарушений сна (бессонницы или частых ночных пробуждений), для второй стадии срыва характерны:

приступы ускоренного сердцебиения,

головные боли,

нервозность,

возможна хандра и тоска,

нарушения памяти,

панические атаки.

Третья стадия

Это пик переживаний. Человек приходит к выводу, что все усилия бесполезны. Падает самооценка, теряется способность радоваться жизни, возможна апатия и депрессия. Для третьей стадии типичны сердечно-сосудистые симптомы:

головокружения,

учащенное сердцебиение,

повышение давления,

а также нарушения со стороны ЖКТ — потеря аппетита, тошнота, диарея или запоры.

Пропадает сексуальное влечение, у женщин сбивается менструальный цикл.

Если прислушиваться к себе, то вполне возможно "поймать" нервный срыв задолго до того, как он произойдет, и принять меры. Сделать это необходимо, так как нервный срыв никогда не проходит бесследно.

Последствия опаснее, чем вы думаете

Весь процесс развития нервного истощения может занимать несколько недель или месяцев. Однако его последствия дают о себе знать гораздо дольше — полная реабилитация порой растягивается на годы.

Люди, пережившие хотя бы один нервный срыв, чаще страдают от панических атак, фобий, навязчивых мыслей. Страдает и физическое состояние:

развиваются гипертония,

постоянные головные боли,

хроническая бессонница,

нарушения сердечного ритма

и метаболизма.

Нервный срыв — суровое испытание не только для того, на кого он обрушился, но и для его близких. В состоянии срыва люди часто совершают необдуманные и неразумные поступки. Нервный срыв разрушил много карьер и семей, он способен отпугнуть друзей и приятелей — ведь близкие не всегда понимают, почему спокойный и доброжелательный человек внезапно стал агрессивным, придирчивым и равнодушным ко всему, они склонны принимать это на свой счет.

Можно ли избежать нервных расстройств?

Поскольку нервный срыв — это результат долгого пребывания в стрессовой ситуации, для того чтобы избежать его, нужно из этой ситуации выйти. Конечно, проще дать такой совет, чем ему последовать, однако это единственный гарантированный способ избежать срыва. Если вы чувствуете, что напряжение неуклонно растет, не откладывайте визит к специалисту — курс психотерапии поможет настроиться на перемены и начать преобразовывать свою жизнь.

Образ жизни также играет существенную роль в снижении риска нервного срыва. Чтобы не попасть в такую ситуацию, постарайтесь:

Придерживаться режима — принимать пищу небольшими порциями несколько раз в день и ложиться спать в одно и то же время.

Не употреблять алкоголь, не принимать наркотики и не курить, пить меньше кофе и энергетиков.

Принимать антистрессовые витаминные комплексы, которые содержат все вещества, необходимые для работы нервной системы.

Научиться расслабляться. Выделите хотя бы час покоя в день и занимайтесь только тем, что приносит вам удовольствие — отключите в телефон и полежите в ванне, пойдите на прогулку, посмотрите любимое кино, займитесь йогой.

Прислушиваться к себе. Не путайте это с самокопанием. Чтобы предотвратить срыв, нужно отдавать себе отчет в своих чувствах, не убеждать себя, что все в порядке, если вы понимаете, что атмосфера накаляется, и не тянуть до последнего с лечением нервного перенапряжения.

Как снизить риск обострения стрессовых состояний и нервных расстройств

Хорошие новости: нервное перенапряжение лечится, и чем раньше вы начнете терапию, тем ниже опасность срыва. Терапия включает в себя как медикаментозные препараты, так и меры по изменению образа жизни, причем эти подходы не взаимозаменяемы — вам потребуется комплексное лечение, только так можно быть уверенным в его успехе.

Немедикаментозный подход

Физические нагрузки

Они улучшают работу сердечно-сосудистой системы, насыщают мышцы и мозг кислородом, в результате улучшаются когнитивные функции — память, работоспособность, умение концентрироваться. Занятия спортом или фитнесом снимают мышечное напряжение, которое всегда сопровождает нервные перегрузки, и способствуют выработке нейромедиаторов, отвечающих за хорошее настроение.

Релаксация

При помощи релаксационных техник можно переключить внимание, избавиться от навязчивых мыслей и тревог. К таким техникам относятся йога и медитация, ароматерапия, массаж, цветотерапия. Могут также помочь теплые расслабляющие ванны.

Психотерапия

Пожалуй, самый эффективный немедикаментозный метод борьбы со стрессом. Вопреки распространенному заблуждению, психотерапевт не говорит пациенту, как ему следует поступать, — он лишь помогает открыть скрытые ресурсы, избавиться от страхов и сомнений, определить свое истинное отношение к проблеме и изменить его.

Фармакологический подход

Симптоматические препараты с легким седативным эффектом

Для улучшения концентрации и памяти рекомендуется принимать глицин — эта аминокислота необходима для правильной работы нервной системы. Приступы сердцебиения хорошо снимает "Корвалол", который к тому же обладает легким успокоительным эффектом.

Растительные антистрессовые препараты

Успокоительные на основе растительных экстрактов действуют мягко, но надежно. Поэтому в трудные периоды жизни стоит держать под рукой валерьянку или лекарства, которые содержат пустырник, мелиссу, ромашку или шалфей. Также полезно пить по вечерам успокоительный травяной сбор вместо классического чая с тонинами.

Витамины и минералы

Существует много витаминных комплексов специально для таких случаев. Они содержат повышенные дозы витаминов группы В, а также витамин Е, кальций, калий и магний. Все эти вещества повышают стрессоустойчивость и работу нервной системы. Кроме того, в подобные комплексы иногда добавляют экстракты растений с седативным действием.

Гомеопатические средства и БАДы

Эффективность гомеопатических препаратов — вопрос спорный, однако даже противники этого метода признают, что при нервных нарушениях они могут помочь. Возможно, здесь имеет место эффект плацебо, однако любой врач подтвердит: если пациент верит в действенность таблетки, эффект на самом деле оказывается более выраженным.

Рецептурные препараты

Если ситуация запущенная и нервный срыв уже произошел, врач может прописать сильнодействующие препараты — антидепрессанты, нейролептики и транквилизаторы. У таких средств очень много побочных эффектов и строгих противопоказаний, а принимать их можно только под контролем врача, который, исходя из результатов анализов, будет корректировать дозу. Такие препараты назначают лишь тогда, когда речь идет о прямой опасности для психики, например, при тяжелой депрессии.

Безрецептурные препараты с комплексным терапевтическим эффектом

Альтернатива рецептурным препаратам — средства, разработанные специально для снятия напряжения и улучшения настроения. Они эффективнее растительных средств, но не имеют тех побочных эффектов и противопоказаний, которые характерны для тяжелых препаратов. Они обладают комплексным воздействием — улучшают сон, память, работоспособность и настроение, снимают тревогу.

Легкомысленное отношение к своему здоровью недопустимо, это понимают все. Человек идет к врачу, если покалывает в боку, но при этом считает, что такие симптомы стресса, как раздражительность, плаксивость, постоянное утомление, бессонница и тревога, "рассосутся" сами собой. В лучшем случае люди пьют обезболивающее от мигрени, снотворное от бессонницы и расслабляющий травяной сбор — от хандры. А ведь давно существуют лекарства для комплексной борьбы со всеми проявлениями стресса — они не только снимают симптомы, но и "ремонтируют" пострадавшие нервные окончания, нормализуют работу нервной системы и предупреждают появление нервных срывов в будущем.

Схема борьбы со срывами

На самой первой стадии нервного срыва можно обойтись малыми мерами — постараться наладить режим дня, выделять себе время для релаксации, начать принимать растительные успокоительные препараты — валериану, пустырник, боярышник, а также витамины.

На второй стадии к этим средствам следует добавить безрецептурные антистрессовые препараты и глицин — для поддержания нервной системы. Нелишне будет записаться к психотерапевту или психологу.

На третьей стадии психотерапия уже не просто желательна, но и необходима. Возможно, потребуются и более серьезные рецептурные средства.

Несомненно, для того чтобы разработать схему лечения, нужно обратиться к врачу — психиатру, неврологу или психоневрологу. Однако большинство людей полагает, что стресс — это обычное дело, и не стоит идти с такими проблемами в поликлинику. Подобный подход — прямая дорога к нервному срыву и долгому, трудному и дорогостоящему лечению.

ВАЖНО! Не­смот­ря на то, что ча­ще все­го нер­в­ный срыв слу­ча­ет­ся у лю­дей сред­не­го воз­рас­та, он мо­жет по­ра­жать и под­рост­ков, и по­жи­лых лю­дей, и да­же де­тей. Пом­ни­те, что ле­че­ние для ма­лы­шей и де­тей школь­но­го воз­рас­та долж­но быть иным — мно­гие ан­ти­стрес­со­вые пре­па­ра­ты про­ти­во­по­ка­за­ны лю­дям до 18-ти лет.

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