Синдром ночной еды: что это такое и к чему может привести

Какая связь между ожирением и плохим сном? Чем лечить бессонницу? Вызывают ли снотворные привыкание?

На вопросы читательниц отвечает доктор медицинских наук, профессор Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова, врач-сомнолог Геннадий Ковров.

- "Прочитала в интернете, что, по утверждению американских ученых, бессонница способствует ожирению. Так ли это на самом деле?"

Татьяна Рубянская, г. Великий Новгород.

Однозначно сказать, что бессонница ведет к ожирению, нельзя. Так как нарушения сна — это лишь признак каких-либо проблем со здоровьем. В частности, существует так называемый синдром ночной еды. Человек просыпается ночью оттого, что хочет есть. Пока он не утолит свой голод, снова заснуть не может, а значит, нужно пойти и что-нибудь поесть. Естественно, такие ночные "набеги на холодильник" способствуют повышению массы тела.

Если это происходит периодически, то вес быстро нормализуется. Если же подобное случается часто и практически каждая ночь проходит "под знаком еды", нужно бить тревогу. Иначе рискуете набрать несколько лишних килограммов. Проснувшись в очередной раз, не направляйтесь сразу же к холодильнику в поисках чего-нибудь съестного, полежите некоторое время в кровати, стараясь заснуть. Неплохо помогает в этом чтение или спокойная музыка. Если голод все-таки не дает покоя, съешьте чего-нибудь легкого, фрукты или сухофрукты, выпейте стакан сока. Если и в этом случае проблема не решается, следует обратиться к специалистам — эндокринологу или неврологу.

Ночной голод может возникать из-за различных причин. Это могут быть как проблемы с желудочно-кишечным трактом, например, язвенная болезнь, так и неврологические отклонения.

"Время от времени у меня возникают проблемы с засыпанием, в такие периоды чувствую себя ужасно. Недавно услышала о новом методе лечения бессонницы — с помощью электродов. Что он из себя представляет?" Лена Торопова, г. Клин.

— Да, такой метод действительно существует и по-научному он называется "чрескожная электростимуляция". Его суть заключается в следующем. Стимуляция нервных окончаний приводит к усиленной выработке так называемых гормонов "счастья" — эндорфинов и энкефалинов. Они являются естественными болеутоляющими и поэтому их прямое предназначение — уменьшить боль, снять стресс и успокоить. И чем больше в организме "счастливых" гормонов, тем заметнее эффект.

Так что этот метод уже давно используется в лечении различных неврологических недугов. В частности, разнообразных болевых синдромов. И говорить о новизне самого метода было бы некорректно, гораздо правильнее сказать об использовании его в новом качестве.

Было замечено, что у тех, кто проходил лечение этим методом, значительно улучшался сон и не возникало больше проблем с засыпанием. Целенаправленное же применение стимуляции нервных окончаний для избавления от бессонницы оказалось еще более эффективным.

Курс лечения составляет всего 10-14 дней. Единственное условие — непрерывность, в противном случае ожидаемый результат может и не наступить.

Сейчас для удобства выпускаются портативные аппараты для такой электростимуляции. Их можно приобрести и свободно использовать в домашних условиях.

- "Часто мучаюсь от бессонницы, но снотворные не принимаю, боюсь привыкнуть. Может быть, сейчас появились какие-нибудь новые препараты, которые не вызывают зависимости?" Милана Стейн, г. Москва.



— Прежде всего, нужно перестать мучиться от бессонницы. Попробуйте уделять больше внимания гигиене сна. Это всем давно известные правила, но своей актуальности они не утратили. Чтобы улучшить сон, нужно создать для этого благоприятные условия:

проветрить комнату,

выбрать удобную постель,

не нервничать на ночь глядя,

послушать спокойную музыку

или почитать книгу.

И, конечно, не забывайте, что ложиться и вставать нужно в одно и то же время. Организм привыкает к режиму, что чрезвычайно нормализует сон.

Лечить бессонницу с помощью лекарств нужно лишь в тех случаях, когда без этого не обойтись. Несмотря на огромное количество снотворных препаратов, лечение нарушений сна — сложная проблема. Помимо своих безусловных достоинств — улучшения качества сна, эти лекарства имеют и ряд недостатков. Среди них привыкание, необходимость постоянного увеличения дозы, синдром "отмены", дневная сонливость.

Самостоятельно подобрать себе нужный препарат практически невозможно. Подобная самодеятельность приводит к тому, что будет упущено драгоценное время. Потом потребуется гораздо больше усилий, чтобы справиться с проблемой. Поэтому если бессонница беспокоит регулярно, нужно пойти к специалисту и проконсультироваться. Он назначит лечение и поможет подобрать то, что вам подходит.

Благо сейчас появляется много современных препаратов, которые обладают незначительными побочными эффектами. Но в любом случае не стоит принимать снотворные более 10-15 дней. За это время привыкание не возникнет.

— "Подскажите, какие растительные препараты помогают улучшить сон?" Лилия Кравцова, г. Архангельск.

— Сейчас для лечения бессонницы выпускается огромное количество препаратов и биологически активных добавок на растительной основе. Запомнить их просто невозможно, да и не нужно. Главное, на что следует обратить внимание при выборе препарата, — это их составляющие. Желательно, чтобы в состав входили такие травы, как пустырник и валериана.

Кстати, эти же лекарственные растения неплохо использовать и в чистом виде. Сухое сырье заварить кипятком, настоять и принимать перед сном. Более того, преимущество растительных снотворных в том, что их можно применять два раза в день — утром и вечером. Они в отличие от химически созданных препаратов оказывают более мягкое действие и не сказываются на самочувствии и координации движений в течение дня. И ваш привычный образ жизни изменять не придется.

Хотя эффект может появиться уже в первые дни приема, курс лечения должен составлять минимум 1-2 месяца. Только в этом случае можно ожидать какого-либо положительного результата.

— "После очередной нервотрепки я долго переживаю и не могу уснуть. Подскажите какой-нибудь эффективный метод быстро снять напряжение и наладить сон". Инга Габанян, г. Ереван.

— Если не удается преодолеть стресс самостоятельно, то нужно себе помочь. Самый оптимальный вариант — лекарства. Например, перед сном можно выпить одну таблетку Дормикума. Это современный достаточно легкий препарат, который не оказывает побочных действий.

При сильных стрессах хорошо помогает всем известный Реланиум. Одной таблетки на ночь вполне достаточно, чтобы расслабиться и как следует выспаться. Но будьте осторожны, этот препарат может вызывать сонливость и небольшие расстройства координации. За руль на следующий день лучше не садиться, чтобы не рисковать понапрасну.

Хотя если не выспаться, риск возможных происшествий на дороге возрастает в несколько раз. Согласно статистике, невыспавшиеся водители — одна из самых распространенных категорий участников и инициаторов аварий. Так что выбирайте сами.

Алексей Яхонтов

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