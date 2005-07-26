Бывают ли безвредные лекарства?

Чувство боли — штука неприятная, пусть боль даже слабая. Но порой ноющий зуб причиняет гораздо больше страданий, чем глубокий порез пальца кухонным ножом. А как было бы хорошо жить вообще без боли, иметь нечувствительные к ней нервные окончания! Но боль необходима — даже ветеринары не торопятся давать обезболивающее пострадавшему животному.

Бессловесное, оно своей бурной реакцией на ощупывания даст понять, в каком именно месте локализована травма. А если бы не болело сердце — как бы оно предупредило нас о том, что именно сейчас не стоит заниматься физическим трудом, а надо принять горизонтальное положение, а заодно и сосудорасширяющее лекарство? Кстати, находятся грамотеи, которые при характерной для стенокардии боли за грудиной ухитряются глотать таблетку анальгина — они уверены, что он вполне справится с покалывающим сердцем.

Чем опасен анальгин?

Вообще болеутоляющие лекарственные препараты — одни из самых популярных в домашней аптечке, а анальгин — царь и бог среди них. Мигрень или зубы, болезненные менструации, тяжкое похмелье — все "гасится" недорогим и привычным анальгином. Кроме того, его принимают в качестве жаропонижающего средства. Правда, анальгин не устраняет причину недомогания, а всего лишь приглушает неприятные ощущения, но именно из-за этих свойств он пользуется таким огромным спросом. А знаете ли вы, что российская фармацевтика — один из последних бастионов сопротивления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая борется с этим универсальным лекарственным препаратом.

ВОЗ давно вынесла жесткую рекомендацию в отношении анальгина: применение его должно быть максимально ограничено. В США, Норвегии, Великобритании, Нидерландах, Швеции это лекарство исключено из фармакопеи еще в 70-х годах, а в целом его потребление принудительно снизили в 34 странах.

Наши фармакологи, конечно, знают, что анальгин вызывает серьезные побочные эффекты. Он подавляет функцию костного мозга, ограничивая его в выработке лейкоцитов — красных кровяных телец, защищающих организм от инфекций. В больших дозах анальгин может привести к смерти. Но многие женщины и девушки, страдающие болезненными месячными, в "критические дни" просто упиваются анальгином, доводя его потребление до нескольких упаковок ежемесячно!

Болезненные месячные

Анальгин дешевле более безопасных зарубежных средств и может успешно с ними конкурировать. Только российская фармацевтическая компания "Ай-си-эн", по данным газеты "Время МН", через сеть своих аптек еженедельно продает 8 тыс. упаковок анальгина! В этом, видимо, и кроется секрет нашего упорного сопротивления тревожным директивам экспертов ВОЗ. Правда, теперь в инструкцию по применению этого лекарства внесены изменения, но если быть откровенным — кто внимательно изучает инструкции к продающимся без рецептов лекарствам? Тот самый вкус, тот самый анальгин…

Где взять безвредное лекарство?

Анальгин и его "собратья" воздействуют непосредственно на периферическую нервную систему. Их задача — подавлять боль там, где она проявила себя. Есть и другая разновидность анальгетиков — наркотические, которые устраняют боль через головной мозг. Дело в том, что организм сам выделяет обезболивающие вещества — опиаты. Наркотические анальгетики — это по сути искусственные опиаты, которые добавляются к. естественным для более эффективного подавления невыносимой боли, например, при онкологических заболеваниях.

Но вот организм чувствует, что опиаты в огромном количестве поступают извне, и перестает вырабатывать свои. Происходит зависимость от лекарства. Не поступила очередная доза опиатов — началась ломка. Такие наркотические анальгетики, как известно, продаются строго по рецепту. Но можно привыкнуть и к болеутоляющему безрецептурному анальгетику, если не лечить пошатнувшееся здоровье, а только устранять болевые симптомы. В принципе нет безвредных лекарств — нет их и среди анальгетиков. Просто одни обладают большим числом побочных действий, другие — меньшим.

Два года назад московское издательство "Крон-пресс" выпустило очень полезную книгу "Лучшие лекарства. Худшие лекарства". Это коллективный труд американских врачей — членов Общества защиты прав потребителей США. Если этот справочник вам попадется, обязательно купите. Ведь согласно статистике, больным следует отказываться от каждого пятого (!) прописываемого им препарата только потому, что существуют более безопасные альтернативные средства, о которых врачи, возможно, не знают или которыми пренебрегают. В книге с неожиданной для пациента стороны описаны многие популярные у нас лекарства, в том числе анальгетики.

Что такое нурофен?

Но если анальгин так вреден, чем, спросите вы, его заменить — каким другим более безопасным препаратом? Конечно, об этом надо спросить не нас, а лечащего врача. Мы только приведем любопытный пример. Несколько лет назад в России появился нурофен — английские таблетки, которые реклама преподносила как универсальное болеутоляющее средство с минимумом побочных действий. Одна из декларируемых заслуг нурофена — снятие менструальных болей, он воздействует на гормоноподобные вещества, вызывающие боль в матке. Действительно, многие женщины, проверив на себе, стали искупать это отнюдь не дешевое лекарство, которое к тому же помогает и от головной боли.

головная боль

Откроем секрет, который вы ни за что не узнаете в аптеке — догадайтесь сами, почему. Действующее вещество нурофена — ибупрофен . А ибупрофен в России известен давно и в аптеках стоит буквально копейки. Только в качестве противовоспалительного средства традиционно применяется более узко в ревматологии, для лечения больных суставов. Англичане же, узнав об этом нашем упущении, поспешили продать нам тот же ибупрофен только под другим названием и с "особыми свойствами". Кстати, в аптеках немало и других импортных безрецептурных лекарств на основе ибупрофена — выбор есть, надо только заручиться поддержкой врача.

Сколько стоит панадол?

Еще один препарат, неплохо справляющийся с болями и при этом обладающий ярко выраженным жаропонижающим эффектом при минимуме побочных действий, — парацетамол. Та же история: к нам пришел под торговой маркой "Панадол" (кстати, производители нурофена конкурируют с производителями панадола), стоит дорого. Зато, широко разрекламированный, он вытеснил дешёвый отечественный парацетамол в скромной упаковке, но с точно такими же свойствами.

Говорят, англичане закупают в Курске на предприятии "Ай-си-эн" парацетамол как сырье и возвращают его нам в виде десятикратно прибавившего в цене панадола.

Ну а в целом излишне увлекаться болеутоляющими препаратами не стоит. Кроме того, специалисты не рекомендуют покупать новинки, кроме тех, что продаются не менее пяти лет: случается, негативное воздействие лекарств проявляется гораздо позже их клинических испытаний. Впервые принимая лекарство, начните с малой дозы, даже с половины таблетки — вдруг это "ваша" дозировка. Если вы уже не можете обходиться без анальгетиков (или других препаратов), покажитесь врачу: вполне возможно, что у вас развивается так называемая лекарственная зависимость.

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