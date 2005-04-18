С тяжестями надо быть очень осторожными: от чего больше всего страдает осанка

У вас проблемы с позвоночником? А жизнь, несмотря на это, заставляет каждый день таскать тяжеленные сумки с продуктами, вещами, книгами. Как правильно построить свои взаимоотношения с тяжестями, чтобы не усугубить болезнь, рассказывает кандидат медицинских наук, врач высшей категории, заведующая отделением ортопедо-восстановительного лечения Московской областной детской ортопедо-хирургической больницы Ирма Корастылёва.

Правильная осанка, наверное, только у Венеры Милосской. У остальных женщин, как это ни печально, различные варианты отклонений от образца, то есть измененная осанка.

В идеале осанка должна выглядеть так: поднятая голова, прямое туловище, отведенные назад плечи, расправленная грудь, втянутый живот. Типичные нарушения правильной осанки: сутулая спина или слишком прогнутая, сильный прогиб грудного и поясничного отделов позвоночника, торчащие лопатки, плоская спина.

- На каком плече лучше всего носить сумку? И как это влияет на осанку?

— Если человек изначально здоров, то ему никакая сумка не помеха. Но, например, при боковом искривлении позвоночника (сколиозе) это оказывает большое влияние. Если у вас правосторонний грудной сколиоз, а сумку вы носите на левой руке, то искривление увеличится.

В этом случае сумку надо носить на правом плече, чтобы не увеличивать дугу искривления. Конечно, сумка не должна быть тяжелой и лучше все время чередовать — то на плече, то в руке, то на спине. Я сама ношу рюкзачок и считаю, что для осанки это полезнее всего.

Если же у вас плечо "отнимается" даже от маленькой сумочки, то надо обратиться к ортопеду-травматологу, сделать снимок шейного и грудного отделов позвоночника. А лучше вообще проверить весь позвоночник. Если есть сколиоз, то лечиться, к сожалению, надо всю жизнь.

- Как лучше всего носить грузы, если есть заболевание позвоночника?



— С тяжестями надо быть очень осторожными. Наш двигательный аппарат — кости, сухожилия, связки, суставы и мышцы — очень чувствителен к перегрузкам. Поэтому не рекомендуются односторонние нагрузки в раннем возрасте — впоследствии они могут стать причиной болей в суставах, позвоночнике, головных болей.

Женщине с заболеваниями позвоночника и тазобедренных суставов тяжести вообще нельзя носить. Только небольшой рюкзачок или тележку. При этом необходимо помнить, что вес сумки, которую вы несете в вытянутой руке далеко от тела, увеличивается в 10 раз — по закону рычага. Если у вас вдруг возникли боли в спине или руках, не спешите все сваливать на тяжелую сумку. Причины могут оказаться гораздо серьезнее. Лучше обратиться к врачу, который назначит курс специальных упражнений. В среднем и пожилом возрасте рекомендуются упражнения, которые укрепляют мышцы спины и живота, поддерживают эластичность связок и мышц. Упражнения для укрепления спинных мышц оказывают непосредственное влияние на правильную осанку.

Сегодня на российском рынке элегантные сумки и рюкзаки представлены в огромном ассортименте. Например, ультрамодные рюкзачки из кожи, кожезаменителя, нейлона для любого возраста предлагает итальянская фирма Gianni Conti или бельгийская Hedgreen. Можно выбрать даже хозяйственную сумку или тележку английской фирмы, сумку на колесиках производства таиландской фирмы Transit.

Памятка для больных сколиозом, составленная доктором медицинских наук, профессором А. Ф. Каптелиным:

Регулярно выполнять назначенные упражнения лечебной гимнастики.

Спать на полужесткой постели.

Желательно, кроме упражнений лечебной гимнастики, делать массаж спины.

Правильно чередовать занятия и работу с отдыхом. Полезно разумное использование спортивных упражнений — игру в волейбол, плавание, ходьбу на лыжах.

Правила выполнения массажа спины при сколиозе:

Наиболее энергично и в основном производится массаж на стороне выпуклости позвоночника — в области грудной клетки и поясницы, на противоположной стороне делается легкое поглаживание.

Позвоночник не массажируется.

В области выпуклости применяется поглаживание, растирание, разминание и поколачивание. Последний прием не производится в области поясницы.

Последовательность приемов массажа: поглаживание, растирание, поглаживание, разминание, поглаживание, поколачивание, поглаживание.

Направление массажных движений при массаже грудной клетки — от позвоночника к плечевым суставам, при массаже поясницы — от позвоночника к паховым областям.

При массаже больной лежит на животе, на непрогибающейся поверхности, голова покоится на руках, согнутых в локтевых суставах.

Массаж производится ежедневно в течение 10-15 минут.

Массаж особенно показан при сочетании сколиоза с дефектами осанки, при слабости связочно-мышечного аппарата и детям младшего возраста.

Елизавета Иваницкая

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Осанка. Одно упражнение для ровной спины

Специалисты

Клиники