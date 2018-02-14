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Автор Петр Дерябин

Кому можно, а кому нельзя ходить в баню

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Баня и сауна — прекрасное средство оздоровления. Для женщин они особенно полезны. Посещение парной:


Бани в Древней Руси. Как это было?
  • уменьшает количество морщин,
  • способствует сохранению упругости кожи,
  • помогает сбросить лишний вес.

Кроме того, банные процедуры считаются неплохой профилактикой или даже лечением для некоторых серьезных заболеваний.

Какие болезни излечить помогает баня

Проблемы с деятельностью сердца:

  • гипертония (1 и 2 стадии),
  • гипотония,
  • ишемическая болезнь.

Заболевания дыхательных органов:

  • фарингит,
  • ларингит,
  • тонзиллит,
  • бронхит,
  • пневмония,
  • ринит,
  • бронхиальная астма.

Болезни опорно-двигательного аппарата:

  • полиартрит,
  • различные виды ревматизма (не во время обострения),
  • нарушения кровообращения,
  • поясничный и крестцовый радикулит,
  • подагра.

Патологии внутренних органов:

  • нарушение работы желчевыводящей системы,
  • гломерулонефрит (почечное заболевание) во время ремиссии,
  • холецистит без наличия камней.

Гинекология:

  • бесплодие и отсутствие менструаций,
  • легкие стадии климакса,
  • болезни половых органов без обострения.

Но при некоторых состояниях баня противопоказана.

При каких заболеваниях следует воздержаться от похода в баню

Проблемы с деятельностью сердца:

  • гипертония (3 стадия),
  • ранее перенесенные инсульт или инфаркт,
  • тромбофлебит,
  • атеросклероз ножных сосудов.

Заболевания дыхательных органов:

  • острые респираторные,
  • бронхиты,
  • болезни легких.

Болезни опорно-двигательного аппарата:

  • острая стадия травм и первое время восстановления после них,
  • борьба со снижением минерализации костного вещества.

Патологии внутренних органов:

  • почечная или печеночная недостаточность,
  • гепатит хронического типа,
  • воспаление прямой кишки,
  • гипоальбуминемия.

Гинекология:

  • менструация,
  • сложное климактерическое состояние,
  • восстановление после операций в половой сфере.

В чем отличие русской бани от сауны

Особенности

Русская баня 

Финская сауна  

 Параметры

 t 40-80 ºC, относительная влажность 60-70 %

 t 105-110 ºC, относительная влажность 5-10 %

 Лечебные эффекты

 Сосудорасширяющий, потогонный, секреторный

 Сосудорасширяющий, потогонный, лимфодренирующий, термоадаптивный, противовоспалительный

Как баня и сауна воздействуют на сердце

Значительнее всего баня влияет на сердечно-сосудистую систему. Основа ее действия — улучшение кровотока за счет перепада температур. Жара способствует расширению мельчайших кровеносных сосудов — капилляров.

Высокая температура заставляет функционировать даже те сосуды, которые раньше пустовали. Контраст температур при прыжке в бассейн способствует сужению капилляров. А после выхода из бассейна сосуды вновь расширяются и отдают избыточное тепло. Так происходит "гимнастика сосудов".

Быстрое освобождение организма от жидкости за счет интенсивного потения способствует сгущению крови. Активируется свертывающая система крови, но одновременно "профилактически" увеличивается активность и противосвертывающей системы. То есть в бане сердце, сосуды и кровь находятся в полной боевой готовности.

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Однако это может быть опасно для тех, кто болен пороками сердца с выраженными нарушениями кровообращения. Нельзя посещать парную при тяжелой гипертонии с артериальным давлением свыше 200 мм рт. ст., тяжелой ишемической болезни сердца и выраженном атеросклерозе сосудов.

Не стоит испытывать судьбу и тем, кто имеет склонность к кровотечениям или тромбозам, а также тем, кто недавно перенес операции. С большой осторожностью нужно париться после 60 лет. А возраст свыше 70 лет является противопоказанием к посещению сауны или бани.

Польза бани для легких

Горячий воздух способствует очищению дыхательных путей. Возрастает подвижность реберно-позвоночных суставов, движения грудной клетки становятся более свободными. Улучшается кровообращение в легких, и кровь больше насыщается кислородом.

Между тем, баня и сауна — это значительная нагрузка на организм. Поэтому нельзя париться людям с обострением хронических болезней легких и бронхов, активным туберкулезом и тяжелой бронхиальной астмой.

Жар бани для суставов и мышц

Отлично помогает сауна при мышечных болях после спортивных занятий. Воздействие высокой температуры способствует выведению веществ, являющихся причиной неприятных ощущений в мышцах. Поэтому сауна является наилучшим методом мышечного восстановления.

Полезна баня и для суставов. Увеличение подвижности и уменьшение болезненности суставов в сауне происходит за счет усиления обмена межсуставной жидкости. Но при обострении артрита париться нельзя.

Почки и печень в сауне и бане отдыхают

Усиленное потоотделение снижает нагрузку на почки, и они находятся в "краткосрочном отпуске". Образование мочи уменьшается уже в первые минуты и остается сниженным в течение нескольких часов после выхода из сауны. Однако при мочекаменной болезни и тяжелых заболеваниях почек с парной лучше не рисковать.

Сауна разгружает не только почки, но и печень. Тепло улучшает выделение желчи, освобождается от застойной желчи желчный пузырь. Нормализуются "взаимоотношения" в кишечнике, за счет усиления тока лимфы кишечник освобождается от токсинов. Влияние высокой температуры благоприятно сказывается и на кишечной флоре, препятствуя развитию дисбактериоза.

Но при тяжелых воспалениях печени, циррозе, истощении, обострении язвенной болезни баня противопоказана.

Есть ряд запретов и при кожных болезнях. Это все острые заболевания кожи или их обострение, склеродермия. Нельзя париться тем, у кого есть гнойная сыпь, вирусные и грибковые заболевания кожи, чесотка.

Баня противопоказана также при тяжелой форме сахарного диабета, серьезных нарушениях в работе щитовидной железы, глаукоме, эпилепсии, психозах и психопатии.

И ни в коем случае нельзя находиться в парной при всех острых инфекциях, повышении температуры и злокачественных опухолях.

Так что женщинам с небезупречным здоровьем перед походом в парную обязательно нужно посоветоваться с врачом.

Темы баня астма сауна туберкулез гипертония цирроз печени щитовидная железа
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Кому можно, а кому нельзя ходить в баню
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