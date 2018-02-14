Кому можно, а кому нельзя ходить в баню

Баня и сауна — прекрасное средство оздоровления. Для женщин они особенно полезны. Посещение парной:



Бани в Древней Руси. Как это было?

уменьшает количество морщин,

способствует сохранению упругости кожи,

помогает сбросить лишний вес.

Кроме того, банные процедуры считаются неплохой профилактикой или даже лечением для некоторых серьезных заболеваний.

Какие болезни излечить помогает баня

Проблемы с деятельностью сердца:

гипертония (1 и 2 стадии),

гипотония,

ишемическая болезнь.

Заболевания дыхательных органов:

фарингит,

ларингит,

тонзиллит,

бронхит,

пневмония,

ринит,

бронхиальная астма.

Болезни опорно-двигательного аппарата:

полиартрит,

различные виды ревматизма (не во время обострения),

нарушения кровообращения,

поясничный и крестцовый радикулит,

подагра.

Патологии внутренних органов:

нарушение работы желчевыводящей системы,

гломерулонефрит (почечное заболевание) во время ремиссии,

холецистит без наличия камней.

Гинекология:

бесплодие и отсутствие менструаций,

легкие стадии климакса,

болезни половых органов без обострения.

Но при некоторых состояниях баня противопоказана.

При каких заболеваниях следует воздержаться от похода в баню

Проблемы с деятельностью сердца:

гипертония (3 стадия),

ранее перенесенные инсульт или инфаркт,

тромбофлебит,

атеросклероз ножных сосудов.

Заболевания дыхательных органов:

острые респираторные,

бронхиты,

болезни легких.

Болезни опорно-двигательного аппарата:

острая стадия травм и первое время восстановления после них,

борьба со снижением минерализации костного вещества.

Патологии внутренних органов:

почечная или печеночная недостаточность,

гепатит хронического типа,

воспаление прямой кишки,

гипоальбуминемия.

Гинекология:

менструация,

сложное климактерическое состояние,

восстановление после операций в половой сфере.

В чем отличие русской бани от сауны

Особенности Русская баня Финская сауна Параметры t 40-80 ºC, относительная влажность 60-70 % t 105-110 ºC, относительная влажность 5-10 % Лечебные эффекты Сосудорасширяющий, потогонный, секреторный Сосудорасширяющий, потогонный, лимфодренирующий, термоадаптивный, противовоспалительный

Как баня и сауна воздействуют на сердце

Значительнее всего баня влияет на сердечно-сосудистую систему. Основа ее действия — улучшение кровотока за счет перепада температур. Жара способствует расширению мельчайших кровеносных сосудов — капилляров.

Высокая температура заставляет функционировать даже те сосуды, которые раньше пустовали. Контраст температур при прыжке в бассейн способствует сужению капилляров. А после выхода из бассейна сосуды вновь расширяются и отдают избыточное тепло. Так происходит "гимнастика сосудов".

Быстрое освобождение организма от жидкости за счет интенсивного потения способствует сгущению крови. Активируется свертывающая система крови, но одновременно "профилактически" увеличивается активность и противосвертывающей системы. То есть в бане сердце, сосуды и кровь находятся в полной боевой готовности.

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Однако это может быть опасно для тех, кто болен пороками сердца с выраженными нарушениями кровообращения. Нельзя посещать парную при тяжелой гипертонии с артериальным давлением свыше 200 мм рт. ст., тяжелой ишемической болезни сердца и выраженном атеросклерозе сосудов.

Не стоит испытывать судьбу и тем, кто имеет склонность к кровотечениям или тромбозам, а также тем, кто недавно перенес операции. С большой осторожностью нужно париться после 60 лет. А возраст свыше 70 лет является противопоказанием к посещению сауны или бани.

Польза бани для легких

Горячий воздух способствует очищению дыхательных путей. Возрастает подвижность реберно-позвоночных суставов, движения грудной клетки становятся более свободными. Улучшается кровообращение в легких, и кровь больше насыщается кислородом.

Между тем, баня и сауна — это значительная нагрузка на организм. Поэтому нельзя париться людям с обострением хронических болезней легких и бронхов, активным туберкулезом и тяжелой бронхиальной астмой.

Жар бани для суставов и мышц

Отлично помогает сауна при мышечных болях после спортивных занятий. Воздействие высокой температуры способствует выведению веществ, являющихся причиной неприятных ощущений в мышцах. Поэтому сауна является наилучшим методом мышечного восстановления.

Полезна баня и для суставов. Увеличение подвижности и уменьшение болезненности суставов в сауне происходит за счет усиления обмена межсуставной жидкости. Но при обострении артрита париться нельзя.

Почки и печень в сауне и бане отдыхают

Усиленное потоотделение снижает нагрузку на почки, и они находятся в "краткосрочном отпуске". Образование мочи уменьшается уже в первые минуты и остается сниженным в течение нескольких часов после выхода из сауны. Однако при мочекаменной болезни и тяжелых заболеваниях почек с парной лучше не рисковать.

Сауна разгружает не только почки, но и печень. Тепло улучшает выделение желчи, освобождается от застойной желчи желчный пузырь. Нормализуются "взаимоотношения" в кишечнике, за счет усиления тока лимфы кишечник освобождается от токсинов. Влияние высокой температуры благоприятно сказывается и на кишечной флоре, препятствуя развитию дисбактериоза.

Но при тяжелых воспалениях печени, циррозе, истощении, обострении язвенной болезни баня противопоказана.

Есть ряд запретов и при кожных болезнях. Это все острые заболевания кожи или их обострение, склеродермия. Нельзя париться тем, у кого есть гнойная сыпь, вирусные и грибковые заболевания кожи, чесотка.

Баня противопоказана также при тяжелой форме сахарного диабета, серьезных нарушениях в работе щитовидной железы, глаукоме, эпилепсии, психозах и психопатии.

И ни в коем случае нельзя находиться в парной при всех острых инфекциях, повышении температуры и злокачественных опухолях.

Так что женщинам с небезупречным здоровьем перед походом в парную обязательно нужно посоветоваться с врачом.