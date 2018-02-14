Баня и сауна — прекрасное средство оздоровления. Для женщин они особенно полезны. Посещение парной:
Кроме того, банные процедуры считаются неплохой профилактикой или даже лечением для некоторых серьезных заболеваний.
Проблемы с деятельностью сердца:
Заболевания дыхательных органов:
Болезни опорно-двигательного аппарата:
Патологии внутренних органов:
Гинекология:
Но при некоторых состояниях баня противопоказана.
Проблемы с деятельностью сердца:
Заболевания дыхательных органов:
Болезни опорно-двигательного аппарата:
Патологии внутренних органов:
Гинекология:
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Особенности
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Русская баня
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Финская сауна
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Параметры
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t 40-80 ºC, относительная влажность 60-70 %
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t 105-110 ºC, относительная влажность 5-10 %
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Лечебные эффекты
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Сосудорасширяющий, потогонный, секреторный
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Сосудорасширяющий, потогонный, лимфодренирующий, термоадаптивный, противовоспалительный
Как баня и сауна воздействуют на сердце
Значительнее всего баня влияет на сердечно-сосудистую систему. Основа ее действия — улучшение кровотока за счет перепада температур. Жара способствует расширению мельчайших кровеносных сосудов — капилляров.
Высокая температура заставляет функционировать даже те сосуды, которые раньше пустовали. Контраст температур при прыжке в бассейн способствует сужению капилляров. А после выхода из бассейна сосуды вновь расширяются и отдают избыточное тепло. Так происходит "гимнастика сосудов".
Быстрое освобождение организма от жидкости за счет интенсивного потения способствует сгущению крови. Активируется свертывающая система крови, но одновременно "профилактически" увеличивается активность и противосвертывающей системы. То есть в бане сердце, сосуды и кровь находятся в полной боевой готовности.
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Однако это может быть опасно для тех, кто болен пороками сердца с выраженными нарушениями кровообращения. Нельзя посещать парную при тяжелой гипертонии с артериальным давлением свыше 200 мм рт. ст., тяжелой ишемической болезни сердца и выраженном атеросклерозе сосудов.
Не стоит испытывать судьбу и тем, кто имеет склонность к кровотечениям или тромбозам, а также тем, кто недавно перенес операции. С большой осторожностью нужно париться после 60 лет. А возраст свыше 70 лет является противопоказанием к посещению сауны или бани.
Горячий воздух способствует очищению дыхательных путей. Возрастает подвижность реберно-позвоночных суставов, движения грудной клетки становятся более свободными. Улучшается кровообращение в легких, и кровь больше насыщается кислородом.
Между тем, баня и сауна — это значительная нагрузка на организм. Поэтому нельзя париться людям с обострением хронических болезней легких и бронхов, активным туберкулезом и тяжелой бронхиальной астмой.
Отлично помогает сауна при мышечных болях после спортивных занятий. Воздействие высокой температуры способствует выведению веществ, являющихся причиной неприятных ощущений в мышцах. Поэтому сауна является наилучшим методом мышечного восстановления.
Полезна баня и для суставов. Увеличение подвижности и уменьшение болезненности суставов в сауне происходит за счет усиления обмена межсуставной жидкости. Но при обострении артрита париться нельзя.
Усиленное потоотделение снижает нагрузку на почки, и они находятся в "краткосрочном отпуске". Образование мочи уменьшается уже в первые минуты и остается сниженным в течение нескольких часов после выхода из сауны. Однако при мочекаменной болезни и тяжелых заболеваниях почек с парной лучше не рисковать.
Сауна разгружает не только почки, но и печень. Тепло улучшает выделение желчи, освобождается от застойной желчи желчный пузырь. Нормализуются "взаимоотношения" в кишечнике, за счет усиления тока лимфы кишечник освобождается от токсинов. Влияние высокой температуры благоприятно сказывается и на кишечной флоре, препятствуя развитию дисбактериоза.
Но при тяжелых воспалениях печени, циррозе, истощении, обострении язвенной болезни баня противопоказана.
Есть ряд запретов и при кожных болезнях. Это все острые заболевания кожи или их обострение, склеродермия. Нельзя париться тем, у кого есть гнойная сыпь, вирусные и грибковые заболевания кожи, чесотка.
Баня противопоказана также при тяжелой форме сахарного диабета, серьезных нарушениях в работе щитовидной железы, глаукоме, эпилепсии, психозах и психопатии.
И ни в коем случае нельзя находиться в парной при всех острых инфекциях, повышении температуры и злокачественных опухолях.
Так что женщинам с небезупречным здоровьем перед походом в парную обязательно нужно посоветоваться с врачом.
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