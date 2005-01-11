Виртуальные мужчины: почему от "философов" и "карликов" надо бежать подальше

Знакомства через интернет — одна из примет нашего времени. Как найти в виртуальном пространстве подходящего мужчину и распознать, кто он на самом деле?

Своими наблюдениями делится психолог, НЛП-мастер медицинского центра "Арнимед" в г. Одессе Ирина Морозовская.



Как показывает практика, мужчин, постоянно знакомящихся в интернете, можно разделить на несколько категорий сообразно их целям и мотивам.

"Философ"

Это мужчины в возрасте 30-35 лет, женатые, имеющие, как правило, одного ребенка. Их брак им наскучил, отношения с женой — в диапазоне от прохладных до натянутых. Но разводиться они не намерены — кто из-за ребенка, кто по материальным или моральным соображениям. "Философы" ищут отдушину — девушку или молодую женщину для полного заморачивания ей головы. "Философами" я все-таки назвала их недаром: как правило, они действительно достаточно умны, образованны и интересны, чтобы привлечь свободную молодую женщину.

Отношения с ними являют собой гремучую смесь романтики, страстей, жалоб на жизнь и на жену, похвальбы успехами ребенка и поучений — поскольку их жизненный опыт богаче ввиду большего количества прожитых лет, чем у виртуальных девушек. "Философ" будет склонять свою виртуальную подругу к любовным отношениям в реальности, если она ему нравится внешне. Или не будет, если она не настолько привлекательна.

Обычно "Философы" ревнивы и авторитарны, так что завести любовницу им стоит немалого напряжения. Куда больше, чем для адюльтера, подруга в интернете им нужна в качестве "жвачки для души". Когда наскучит — выплюнет и найдет себе новую, с другим вкусом. Поэтому при распознании "Философа" советую бежать от него подальше. Старайтесь не "влипать" эмоционально в виртуальные отношения и не встречаться с ним. Эти люди, будучи несчастливы сами, распространяют несчастливые флюиды вокруг себя на всех окружающих.

"Принц"

Это мужчина примерно такого же возраста, но то ли бездетный, то ли, независимо от наличия детей, успешно разваливший свою семью. Бывает, что "Принц" появляется в Сети и становится постепенно ее завсегдатаем, еще будучи женатым. Не желая решать семейные проблемы, он убегает от них в красивый виртуальный мир. Там его никто не "пилит". Там царит атмосфера маскарада, смена лиц, личин, "ников". Он может доказать всему свету свою исключительность и замечательность, поскольку потребность в признании у него, и так весьма высокая, сейчас увеличивается. Жена не ценила его, такого прекрасного — что ж, он получит восхищение от десятков других дам.

Поскольку мечта о принце живет в подсознании каждой женщины, выросшей на сказках, у нашего героя вскоре образуется "фан-клуб", из которого он и выбирает себе девушек для встреч. Ведет себя, кстати, сказочно щедро. И, в общем-то, честен: он никогда не скажет, что вы у него единственная женщина, и постарается не кокетничать в чате при одной своей подруге в присутствии другой. Истории эти, как правило, заканчиваются хорошо: "Принц" наконец выбирает себе девушку из "фан-клуба", и личная жизнь впоследствии затмевает для него виртуальный мир.

Так что шанс стать его принцессой невелик, но есть, если вы лучше всех. Или проворнее. Но, заполучив "Принца", вам следует внимательно следить за тем, чтобы свои любовные раны, полученные в непростом деле сосуществования двух людей, он не бежал залечивать в Сети — там-то утешительницы найдутся, а амплуа у него уже успешно наработано.

"Карлик"

Эти "ребята" проводят в сети львиную долю времени исключительно ради общения. Зачастую у них бывает очень хороший язык, образное мышление, тонкое чувство юмора. Кроме того, они восхитительны в переписке и непревзойденные мастера виртуальных романов. А как они играют на нервах! Какие-то обиды, просьбы личного характера, ревность — все это привязывает эмоционально, заставляя виртуальную подругу переживать в оффлайне по поводу его чувств.

Попадая в сладкую ловушку эмоциональной зависимости, очень похожей на влюбленность, девушка рискует своим душевным равновесием. Потому что впоследствии выясняются две вещи:

Во-первых, в реальной жизни у него есть девушка. Любимая, причем. Тогда зачем же он играл в эти игры с любовью? А ради самоутверждения. Вот такой компот.

Во-вторых, оказывается, что с нашим чудесным собеседником не все в порядке. Либо он страдает ожирением, либо лицо покрыто угрями, либо его рост едва достигает полутора метров.

А если он внешне привлекателен, то дела ненамного лучше — значит, у него серьезные психологические проблемы. Объединяет всех этих "красавцев" то, что они комплексуют по поводу чего-то в своей внешности или жизни. Какая-то девушка полюбила его, несмотря ни на что. И он бережет ее, потому что не уверен, что полюбит другая. При этом он совершенно неспособен общаться с девушками в местах, пригодных для знакомства. Он боится осуждения, отвержения. А в виртуальном мире он добивается двух целей — влюбленности в себя ради поднятия самооценки, а заодно и мести всем женщинам, которые отказывают ему в любви в реальной жизни.

В действительности роман заканчивается чаще всего одним из двух вариантов. Либо "Карлик", удостоверившись в том, что интернет-подруга привязана к нему и влюблена, в онлайне сообщает ей, что их отношения ничего не значат, потому что у него есть любимая, и потом наслаждается эффектом нанесенной раны. Либо, что бывает куда реже, он все-таки решает воспользоваться привязанностью к нему и перевести отношения в мир реальный. А там уже вести себя как обычный мужчина, у которого есть жена и любовница. Но в этом "Карлики" терпят поражение: виртуальная подруга, придя на первое свидание, видит, с каким чудищем общалась все это время, и мгновенно излечивается от своей влюбленности.

"Карлик" возвращается в Сеть обиженный и далее ведет себя по первому сценарию окончания романа. Итог: не верьте в безумную любовь к вам человека, который никогда вас не видел. С осторожностью относитесь к тем, кого никогда не видели вы.

"Сисадмин"

"Сисадминов" объединяет общая черта: они уйму времени проводят на работе, сидя за подключенным к сети компьютером. Они знакомятся не из вредности — им просто нужно занять время. И среди них попадаются очень общительные люди, которые половину суток работают, половину спят. Единственное, что омрачает светлый образ общительного "Сисадмина" с наилучшими намерениями, это его жена. Гражданская или законная, неважно. Просто "Сисадмин" чаще всего женат. И тоже не из вредности, а по практическим соображениям — просто он не в состоянии сварить себе пельмени и постирать рубашку после смены на работе.

"Сисадмины", как правило, существа неприхотливые, так что кормежка и бытовое обслуживание со стороны жены или подруги способны удерживать их в брачном состоянии. "Сисадмин" ленив. Если вы метите в любовницы, следует взять курс на доказательство своей уникальности. Методично и целеустремленно убеждая "Сисадмина" в том, что вы — само совершенство и просто праздник по сравнению с той, которая штопает ему носки. Вы зароните сомнения в его одомашненную душу и, скорее всего, добьетесь интимной близости с ним. В свободное от работы и жены время, которого, смею вас заверить, очень немного.

Если вы собираетесь стать женой "Сисадмина", амплуа придется выбрать совсем другое — вам нужно будет приходить к нему на работу, приносить ему горячие обеды, заботиться о его комфорте. Нелишним будет сводить "Сисадмина" к себе домой и показать, какой там царит порядок и уют.

"Мартовский кот"

Наверное, это самая приятная категория мужчин, ищущих знакомства: "Мартовский кот" честен в своих намерениях. Ему во что бы то ни стало нужна женщина, и он ищет ее везде, где бывает.

Соглашаться на встречу с "Мартовским котом" стоит в том случае, если ваши интересы в общих чертах совпадают, информация, полученная о нем, вас устраивает, и времени, затраченного на встречу, вам не будет жалко. Кстати, если вас не впечатлило общение по ICQ: мужчина не сказал вам ничего особенно интересного, не увлек вас беседой о высоком или пишет с ошибками, это не повод отказываться от встречи. Порой люди не владеют письменной речью и навыками быстрой печати в достаточной мере, чтобы писать красиво. Зато разговаривают они охотно и слушают внимательно. Хотя иногда бывает все наоборот.

Фотографиям доверяться не стоит: как показывает практика, фотография никогда не создает верного впечатления о внешности виртуального знакомца. Однако желательно все же получить фотографию до вашего свидания, чтобы быть уверенной, что не упадешь в обморок от внешнего вида своего ухажера. Наибольшие шансы на обретение любимого — именно среди "Котов". Ему нужна женщина, вам — мужчина. И если при таком совпадении намерений вы друг другу понравитесь и поладите, то совет вам да любовь.

Марта Львова

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