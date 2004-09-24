Глиняные мифы: можно ли вылечиться "лекарством" из ближайшего оврага?

В наше время издаётся множество книг и брошюр по самолечению. Доверчивому читателю предлагаются заговоры, скипидар, глина — одно из самых модных "лекарств". Так ли это, мы попросили прокомментировать врача-терапевта, преподавателя Красногорского мединститута Татьяну Лосото.

Действительно, благодаря хорошей теплоемкости глина используется в физиотерапии, но лишь как дополнение к другим методам лечения. Ее применение весьма ограничено — это хронические заболевания кожи и опорно-двигательного аппарата в неактивной стадии. По своему механизму глинолечение схоже с грязелечением, но менее эффективно.

Что ж, попытаемся разобраться. Для этого проанализируем мифы о глине, которые кочуют из одной книги в другую.

Миф N1. Целебными свойствами обладает любая глина

На самом деле "лекарство" из ближайшего оврага вряд ли имеет достаточную теплоемкость. В нашей стране лечебная глина встречается крайне редко, берут ее с мест древних водоемов.

Миф N2. Глина способна поглощать болезни

Это явное преувеличение. Глина обладает адсорбирующим (всасывающим) эффектом, поэтому наряду с активированным углем ее можно применять при отравлениях — она как бы всасывает содержимое желудка. Но "поглотить болезни" ей, к сожалению, не под силу.

Миф N3. Глина — ценный источник необходимых организму микроэлементов

Основные компоненты глины — окись алюминия и окись кремния, полезных микроэлементов в ней очень мало. Для минерализации глину даже смешивают с раствором соли. Органических веществ в ней тоже почти нет, а микроэлементы лучше черпать из более аппетитных овощей и фруктов.

Миф N4. Глина обладает полезной радиоактивностью, которой она заряжается от солнечных лучей

На самом деле радиоактивность от солнца не зависит. И уж тем более радиация не может благотворно воздействовать на организм. Напротив, она вызывает онкологические заболевания и болезни крови.

Миф N5. Глина обладает антибактериальными свойствами

Все с точностью до наоборот. Если приложить глину к свежей кровоточащей ране или к язве, то можно занести инфекцию, которая приведет к развитию гнойного воспаления, а то и к заражению крови — сепсису. С землей передается одна из опаснейших инфекций — раневая, к ней относятся столбняк и газовая гангрена. Вылечить раневую инфекцию чрезвычайно трудно.

Миф N6. Глину к больному месту надо прикладывать почаще и держать подольше

Действительно, благодаря способности долго сохранять и медленно отдавать тепло глина улучшает местный кровоток, а следовательно, ускоряет заживление и рассасывание. Перед применением ее просушивают, очищают от примесей, замешивают горячей водой и прикладывают к больному месту, но не более чем на 20-30 минут и не чаще чем один раз в два-три дня.

Миф N7. Прием глины внутрь полезен всем поголовно: здоровым, больным, грудным детям, кормящим матерям

А при тяжелых заболеваниях советуют принимать глину… вместо еды. Согласитесь, эта рекомендация рассчитана на очень волевого и самоотверженного больного. Однако ничего, кроме тяжелого расстройства пищеварения, этим не достигнешь. В медицине же для приема внутрь используется специально очищенная белая глина, подвергшаяся стерилизации или входящая в состав таблеток.

Миф N8. Очень полезны клизмы из глины

В медицине используются лишь глиняные тампоны, которые вводят в прямую кишку и во влагалище. Так лечат затянувшиеся воспаления женских половых органов и прямой кишки. Кстати, после удаления тампонов влагалище необходимо многократно промыть водой.

Даже рак предлагают лечить глиной. Основное свойство глины — теплоемкость, а тепло стимулирует рост опухоли. Поэтому при любых новообразованиях глинолечение категорически противопоказано. Кстати, его нельзя применять "сердечникам", людям пожилого возраста, а также при кровотечениях, открытых ранах, гнойных процессах, туберкулезе, сахарном диабете, ожирении, беременности.

Главное достоинство самолечения глиной в том, что уж очень навредить своему здоровью вы вряд ли сумеете. Однако, увлекшись бессмысленными процедурами, можно упустить время, необходимое для лечения настоящими лекарствами у настоящего врача.

Источник: журнал "M&W"

Олег СТАНОВ

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