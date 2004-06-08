Травмоопасные сабо: как правильно носить эту обувь

Если вы не можете отказать себе в удовольствии пощеголять в ультрамодной обуви — сабо, выбирайте её очень тщательно. Что нужно учитывать при покупке? О том, что нужно учитывать при покупке такой обуви, рассказывает травматолог-ортопед московской клиники "Медицина-АСК" Сергей Лахтиков.

Сабо — это туфли, не имеющие пятки. Конструкция таких туфель, к сожалению, делает их довольно травмоопасными. Во-первых, эта обувь сидит на ноге не слишком прочно. Есть риск, словно Золушка, потерять туфельку — ведь держится сабо, можно сказать, только на одном мыске. Невзначай соскочившая обувь легко заставит вас споткнуться или подвернуть ногу.

Кроме того, пятка в такой обуви не зафиксирована, поэтому того и гляди съедет с подошвы в одну или другую сторону. Тогда растяжения связок голеностопного сустава избежать будет трудно.

Если ходить в сабо неторопливо и осторожно, всех этих неприятностей легче избежать. Поэтому такая обувь больше подходит для отдыха. Но капризница-мода сделала сабо атрибутом городского костюма. Поэтому, чтобы в спешке не нанести себе травму, модницам стоит выбирать сабо внимательно.

Советую прежде всего отвергнуть модели на тонкой шпильке, в которых подошва крепится к ноге только при помощи тонкого ремешка-перемычки. Неустойчивый каблук плюс прямо-таки эфемерная фиксации обуви на ноге. В таких сабо заработать растяжение связок легче легкого.

Если уж непременно хочется приобрести туфли на высоком каблуке, выбирайте те, в которых передняя часть максимально закрыта. Вообще же, лучше приобретать сабо с устойчивым каблуком не выше 5-6 см.

Однако женщин, страдающих плоскостопием, и от этой покупки хочу предостеречь. При этом недуге лучше всего носить обувь на танкетке или с небольшим каблучком — 2-3 см. Кстати, при плоскостопии рекомендуется пользоваться особыми стельками-супинаторами, которые поддерживают свод стопы и не дают развиваться недугу. Так вот — в сабо такую стельку поместить нельзя. Она из шлепанцев просто выскочит. Поэтому "обладательницам" плоскостопия придется поискать сабо, стелька которых уже имеет супинатор — небольшое возвышение в центре. Другой вариант — сделать сабо на заказ. Этим занимаются фабрики, специализирующиеся на изготовлении ортопедической обуви.

Еще один нюанс: если имеется деформация стопы, когда большой палец "уезжает" в сторону и косточка у его основания увеличивается, стоит покупать сабо только с закрытым мысом. Ведь при этом виде плоскостопия нужно пользоваться специальными межпальцевыми вкладышами — их помещают между большими и остальными пальцами стопы.

Во время примерки сабо непременно обратите внимание, насколько плотно прилегает к ноге верх обуви. Нога не должна чувствовать себя в шлепанцах свободно, но и в тисках зажатой быть не должна. В первом случае вы будете постоянно выскальзывать из сабо. А во втором — сотрете себе ногу. Оптимальный вариант: верх должен быть слегка тесноват.

Утверждение, что кожаная обувь с точки зрения здоровья ног — самая лучшая, верно и в отношении сабо. У хороших сабо верх должен быть кожаным. Этот материал со временем слегка растягивается и как бы приноравливается к форме ноги своей владелицы. Ходить в такой обуви очень удобно. А удобная обувь, как воздух — когда он есть, его не замечаешь.

Помимо того, кожа, в отличие от синтетических материалов, не аллергенна. Она прочна. За ней легко ухаживать. А вот то, что кожа хорошо пропускает воздух, в случае с сабо не имеет значения. Наверное, единственное достоинство конструкции этой обуви — отличная вентиляция. Так что в сабо опрелости и муки жары ногам не грозят.

Как оказать себе первую помощь, если подвернули ногу

В заключение — так, на всякий случай — скажу несколько слов о том, как оказать себе первую помощь при растяжении связок голеностопного сустава.

Если вы подвернули ногу и почувствовали резкую боль, как можно скорее постарайтесь сесть, чтобы снять всякую нагрузку с сустава. А лучше лежа положите ногу на возвышение, чтобы не образовался сильный отек. К больному суставу первые 30 минут после травмы полезно прикладывать лед. Самостоятельно бинтовать ногу не стоит. Неграмотное наложение повязки может принести больше вреда, чем пользы. Доверьте это дело врачу травматологу или ортопеду, к которому нужно обратиться незамедлительно. Если пренебречь врачебной помощью, связки могут ослабнуть и их растяжение будет вас преследовать постоянно. А женщинам со слабыми связками советую отказаться от ношения любых моделей сабо.

Марина ГОРЯЧЕВА

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.