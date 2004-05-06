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Автор Петр Дерябин

Пигментные пятна: какому SPF отдать предпочтение?

Здоровье » Красота » Техника красоты

Женщины, на лицах которых с первыми лучами солнышка проступают пигментные пятна, должны соблюдать особую программу ухода за кожей. Советует косметолог подмосковного салона красоты "Ривьера" на Николиной Горе Елена Баранова.

Пигментные пятна: какому SPF отдать предпочтение?

Солнечный экран кожи — меланин

В роли такого естественного экрана выступает кожный пигмент меланин. Его количество определяет цвет кожи. У светлокожих людей меланина выделяется мало. Для темнокожих, напротив, характерен переизбыток меланина. Отсутствие пигментации и такая серьезная болезнь меланиновой системы, как альбинизм, не поддаются терапии. И свою бледность "альбиносы" могут скрыть только декоративной косметикой.

Проблема диаметрально противоположная — гиперпигментация, когда на коже выступают локальные пятна коричневатого оттенка диаметром от миллиметра до нескольких сантиметров. В течение жизни у большинства женщин бывают нарушения пигментации:

  • в период беременности,
  • при воспалительных дерматозах,
  • при дисфункции печени.

Среди прекрасной половины человечества есть и многочисленная "группа риска". Это — женщины, чья кожа склонна к временному, весенне-летнему, появлению темных пятен и веснушек.

За такой кожей необходимо внимательно ухаживать. Особенно летом, когда под воздействием солнца проблемная кожа вырабатывает избыток меланина, и он проступает на лице в виде пятен. В такой же ситуации "меланиновый экран" здоровой кожи не допускает разрушительного воздействия солнца.

Если не обращать внимание на склонную к пигментации кожу, то процесс усиливается: темные пятна разрастаются и темнеют. Сверхзадача ухода — помочь коже уменьшить выработку меланина. Программа — сочетание процедур: пилинг, отбеливание, защита, увлажнение.

Пилинг

Одним из средств нормализации цвета кожи является пилинг. Он отшелушивает ороговевшие частички, выравнивает рельеф кожи, делает ее текстуру мягче, уменьшает глубину мимических морщин.

Наиболее эффективны салонные процедуры:

  • Феноловый пилинг.
  • Трихлоруксусный пилинг.
  • Гликолевый пилинг.
  • Пилинг фруктовыми кислотами.

Первый — наиболее активный и применяется в тяжелых случаях, а пилинг фруктовыми кислотами — профилактический, самый щадящий из профессиональных процедур. Эти курсы салонных пилингов предотвращают сезонные рецидивы.

Пилинг
Пилинг

Пилингами и скрабами в домашних условиях следует пользоваться осторожно, строго соблюдая инструкции к препаратам. Летом о средствах глубокого отшелушивания надо забыть, хотя именно в жару на коже стремительно множатся омертвевшие микрочастички. Ведущие косметические фирмы предлагают альтернативное решение — специальные летние пилинги. Их можно применять как средства домашнего ухода. В летних препаратах растительные ингредиенты обогащены вытяжкой из сои, которая обеспечивает защиту от солнечных лучей, образуя на коже тончайшую пленочку.

Отбеливание

Препараты с отбеливающим эффектом нормализуют выработку в коже меланина. После применения в течение месяца лучших европейских и особенно французских отбеливающих кремов пятна нередко проходят. Но расслабляться не стоит — пятна могут проявиться вновь. Поэтому "отбеливайте" кожный покров в течение всего солнечного периода.
Отбеливающими кремами необходимо пользоваться дважды в день, утром и вечером. Неплохими природными отбеливателями являются сок петрушки и лимона, огурцы, клубника, отвар из стеблей тыквы и морковной ботвы. Эти ингредиенты должны входить в состав масок. Сияющий вид кожа приобретает, если раз в неделю баловать ее маской из геркулесовой муки, разбавленной водой или молоком.

Движения, которыми вы наносите отбеливающий крем на лицо, должны быть подчеркнуто мягкими. Нанеся крем, его нужно вбить в кожу легкими поколачивающими движениями пальцев, ни в коем случае не растягивая кожу.

Защита от солнца

На отбеливающий препарат наносится крем с солнцезащитным эффектом. Средства ультрафиолетовой защиты для гиперпигментированной кожи стоит подобрать совместно с косметологом. Но есть общие правила выбора и использования солнцезащитных препаратов:

  1. Самые эффективные средства — "санблоки", содержащие несколько фильтров.
  2. Чем выше Sun Protective Factor, или SPF, указанный на маркировке, тем дольше и надежнее защита.
  3. Никогда не пользуйтесь прошлогодними остатками защитных кремов — даже если они хранились в холодильнике.
  4. Для того чтобы защитный крем "работал", его наносят за 15-20 минут до выхода на улицу.
  5. Крем не втирается в кожу, а наносится нежными мазками.
  6. Женщинам с проблемной пигментированной кожей перед поездкой в жаркие края стоит принять 1-2 коротких сеанса солярия, которые подготовят кожный покров к встрече с солнцем.
  7. В условиях рабочего ритма защитный крем не должен быть водостойким. Кремы, отталкивающие воду, хороши только для морских заплывов.
  8. На солнце пигментированная кожа нередко реагирует на парфюмерные ароматы. Если вы не в силах отказаться от духов и дезодорантов, то выбирайте парфюмы без спирта и с низким содержанием ароматизаторов.
  9. О шляпах с широкими полями и темных очках напоминать, я думаю, не надо.
солнце светит
 

Чтобы ваше лицо не стало подобно пятнистой шкуре леопарда — не увлекайтесь пребыванием на солнце. Кстати, это и самый верный способ избежать фотостарения.

Увлажнение

Увлажнять пигментированную кожу любого типа нужно всегда. Стоит остановить выбор на увлажняющем креме с антиоксидантами. В солнечную погоду не пренебрегайте косметическими кремами и лосьонами "после загара". Из домашних средств, которые косметология хоть и потеснила, но не отменила, помните о таких молочных увлажнителях, как

  • кефир,
  • простокваша,
  • обезжиренное молоко, разбавленное водой,
  • молочная сыворотка.

Витамин С

Благотворно влияет на состояние "пятнистой" кожи витамин С, который с давних времен называют источником красоты. Действительно, этот чудо-витамин:

  • помогает образованию коллагена, отвечающего за упругость и эластичность кожи;
  • усиливает защитные, иммунные свойства кожного покрова;
  • укрепляет кровеносные сосуды;
  • обладает осветляющим эффектом;
  • является сильным антиоксидантом, то есть нейтрализует действие свободных радикалов.

Этих свойств вполне достаточно, чтобы принимать хотя бы два раза в год, а лучше четыре, витамин С внутрь, а выбирая крем, обратить внимание на содержание в нем этого витамина. Исключительно действенен витамин С в сочетании с витамином Е — признанным лидером по увлажнению.

Если у вас нет аллергии на цитрусовые, употребляйте в изобилии лимоны и грейпфруты, а также щедро введите в свой рацион капусту, сладкий перец, зелень, яблоки и смородину. В воду для умывания добавляйте несколько капель лимонного сока.

Витамин С
Витамин С

Коже для синтеза меланина необходимы белки. Нарушение пигментации иногда связано с белковой недостаточностью. Людям, чья кожа склонна к пигментообразованию, не стоит придерживаться модных вегетарианских и растительных диет.

Косметика

Вся декоративная косметика должна включать защитный эффект. Даже если выдалось пасмурное лето. Ведь кожа портится не только от солнца, но и от загрязненного воздуха.

Пигментированная кожа быстро откликается на заботу, но не любит чрезмерной перегрузки косметическими средствами и достаточно чувствительна к сменам декоративной косметики.

Сегодня во многих косметических линиях существуют специальные средства ухода, обладающие узконаправленным действием. Есть и такие, которые призваны решать конкретную проблему пигментации. Чаще всего они выпускаются в виде

  • капсул,
  • ампул,
  • мазей,
  • сывороток

и наносятся на кожу локально, в местах пятен. Концентрация активных веществ в этих средствах-космецевтиках выше и действие их более сильное по сравнению со средствами обычного ухода. Космецевтики занимают промежуточное место между косметическими и фармакологическими средствами. И хотя для приобретения их не требуется рецепта врача, предварительно необходимо получить рекомендации дерматолога-косметолога.

Самодельный крем от солнца
Крем от солнца

Кожа, на которую нанесены отбеливающий и солнцезащитный кремы, не покроется темными пятнами.

Какому SPF отдать предпочтение?

Если вы нежная светлоглазая блондинка с прозрачно-светлой кожей, обильно покрытой веснушками, то SPF вашего средства для пребывания в средней полосе должен быть 8-16, а для поездок в жаркий климат — 25-30.

Смуглым темноглазым брюнеткам для средней полосы достаточен SPF 4-6. К морю следует захватить крем с защитой 10-16.

Это два противоположных человеческих типа. Для тех, кто занимает "золотую середину", достаточны кремы с факторами защиты: 6-10 — для средней полосы и 16-18 — для жаркого климата.

Елена ФЕДОРЕНКО
"Женское здоровье"

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Пигментные пятна. Жить здорово!(17.08.2018)
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Балюра, Елена Балюра, Татьяна Ларина
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