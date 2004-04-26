Погодные спазмы: консультация специалиста

"Раньше я прекрасно чувствовала себя при любой погоде. А теперь перемена погоды вызывает у меня головные боли и никакие лекарства не помогают. Неужели я уже никогда от них не избавлюсь". Елена Кудрявцева, г. Москва.

Ответить на это письмо мы попросили врача-реабилитолога, сотрудника Института нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко Павла Юрищева.

Шейный остеохондроз

Одной из причин подобных головных болей может быть шейный остеохондроз. Это заболевание связано с дегенеративными изменениями позвоночных дисков. Со временем они усыхают и становятся менее подвижными, а наклоны и повороты головы приводят к локальным воспалениям. При дальнейшем развитии болезни в очагах воспаления появляются костные разрастания, которые сдавливают шейные артерии. Движение крови к голове затрудняется, и это вызывает головные боли.

Люди, страдающие шейным остеохондрозом, часто бывают очень чувствительны к погодным изменениям. Перепады давления воздуха вызывают спазмы сосудов: они сжимаются и кровоток замедляется. Если здоровые люди ощущают при этом легкие недомогания, то у человека с больной шеей это может вызвать или усилить уже имеющуюся головную боль.

Предрасположенность к остеохондрозу, в том числе и шейному, может передаваться по наследству. Если им страдали ваши бабушка и мама, то он грозит и вам, и вашим детям. Такие семьи мы относим к группе риска. Для того чтобы уберечься от шейного остеохондроза или смягчить его проявления, нужно в первую очередь позаботиться о здоровом питании. Оно не должно приводить к нарушению обмена веществ. Кроме того, надо следить за тем, чтобы нагрузки на позвоночник не превышали возможности организма, обусловленный вашей конституцией.

Люди, страдающие остеохондрозом, должны отказаться от курения и регулярно проветривать помещение, в котором они находятся. Снижение содержания кислорода в крови вызывает спазмы сосудов и усугубляет болезнь. Очень полезна лечебная гимнастика, но из комплекса упражнений должны быть исключены сильные сгибательные и разгибательные движения шеи, которые травмируют позвоночные диски. По той же причине им противопоказан массаж шеи. Ни в коем случае не следует пытаться лечить это заболевание методами мануальной терапии — они могут привести к резкому усилению болей.

Шейный остеохондроз

Повышение артериального давления

Многие такие больные ошибочно связывают головные боли с повышением артериального давления, однако оно является скорее их следствием, чем причиной. Боль, вызванная остеохондрозом, приводит к ощущению тревоги, которое влечет за собой повышение артериального давления. Прием лекарств, снижающих давление, в этом случае не помогает, потому что дефицит кровотока в шейных артериях они не устраняют. При лечении шейного остеохондроза наиболее эффективен электрофорез препарата из молочка дынного дерева — карипазина.

Желательно, чтобы люди, страдающие головными болями, контролировали свое артериальное давление. Это поможет врачу правильно установить диагноз. Измерьте его в выходной день при хорошем самочувствии — условно можно считать, что это ваше нормальное давление. Затем измеряйте его по утрам, вечерам и при появлении головных болей. При повышении давления старайтесь вернуть его к норме. Если боль при этом не отступает, у вас есть основания думать, что их причина — шейный остеохондроз.

Игорь СМИРНОВ

"Женское здоровье"

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