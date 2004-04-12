Секреты бархатных губ

Нежные бархатные губы — один из важных секретов женской привлекательности. С уходом за ними связано много нюансов. На письма наших читателей отвечает косметолог оздоровительной группы московского Института "Мосинжпроект" Ольга Магерова.

"Как правильно ухаживать за губами?" Анна Трибина, Санкт-Петербург

На губах расположено множество нервных окончаний. Поэтому они отличаются особой чувствительностью. Кожа губ, чрезвычайно нежная и ранимая, по структуре соотносима с тонкой кожей век. Поэтому снимать губную помаду на ночь нужно теми же средствами, какими вы очищаете кожу вокруг глаз, — молочком или сливками. Это одно из важных средств ухода за губами. Первоначально губы промокните салфеткой, а затем при помощи ватного тампона, пропитанного средством, снимите макияж с губ.

Утром на красную кайму вокруг губ наносите дневной крем с той же маркировкой — "для чувствительной кожи век". Для того, чтобы губы стали чуть припухлыми и заблестели, кончиками пальцев "вбейте" этот крем, не растягивая кожу губ втирающими и скользящими движениями.

Отличным питанием для губ, особенно сухих, являются растительные масла: оливковое, касторовое, подсолнечное. В масло можно добавить несколько капель лимонного сока и протереть губы. Через десять минут невпитавшиеся остатки промокнуть салфеткой.

"Не вреден ли татуаж губ?" Наталия Сергеева, Пермь

Татуаж дает неплохой эстетический результат — делает губы яркими, визуально увеличивает их объем, очерчивает контуры по "запланированному" рисунку. Но, конечно же, эта процедура травмирует губы.

Основная опасность татуажа — появление герпеса, который иногда переходит в разряд хронических нарушений. Вирус герпеса чаще всего начинает развиваться при повышенной температуре, например, при простуде, тепловом ударе или травмах губ, к которым относится и татуаж. Тогда пятнышко превращается в волдырь, который покрывается некрасивой и зудящей коркой. Поэтому женщинам, на губах которых нередко "вскакивает" герпес, я бы посоветовала воздержаться от татуажа.

"Приходилось слышать, что необходимо массировать губы зубной щеткой для того, чтобы они становились яркими". Ангелина Волкова, Кострома

"Стараюсь чаще покусывать губы. Мне кажется, что от этого они становятся более яркими. Не вредно ли это?" Елена Фокина, Московская область

Распространенная точка зрения автора первого письма, на мой взгляд, ошибочна. Кожа губ чрезвычайно чувствительна и склонна к повреждениям. Губы страдают от перепада температур: холода или жары, их портят ветер, пыль, некачественная косметика, недостаток витаминов. От всех этих раздражителей они трескаются, обесцвечиваются и становятся шершавыми. Поэтому губы не стоит травмировать зубной щеткой — вряд ли это пойдет им на пользу. После покусываний, может быть, на несколько минут ваши губы и станут ярче, но этим вы повреждаете кожу.

"Стоит ли прибегать к пилингу для губ?" Ася Кирсанова, Москва

К пилингу можно обратиться одноразово и в тот момент, когда губы сильно шелушатся, что вызвано определенными причинами: например, аллергией или состоянием после болезни, когда от высокой температуры кожа губ "сгорела" и превратилась в мелкие чешуйки, которые необходимо снять. В таком случае следует нанести на губы отшелушивающий крем для сухой кожи или специальный пилинг для губ.

Девушка красит губы

Затем его надо снять мягкой щеточкой с натуральной щетиной. Смазать губы питательным кремом, предназначенным для ухода за областью вокруг глаз, или масляным раствором витамина А. После пилинга постарайтесь несколько дней не красить губы помадой — они должны успокоиться и вернуться к своему естественному состоянию.

"Какими помадами лучше пользоваться весной и летом?"

Инна Сергеева, Ижевск

Предпочтительнее использовать увлажняющие помады. Они тонируют и смягчают губы, помогая переносить порывы ветра, пыль и тепло, иссушающее кожу. Питательные помады принято считать необходимым спутником зимних холодов. Их жирная основа защищает губы. Однако воск и жиры таких помад полезны и при холодной весне, и даже при неустойчивой летней погоде, когда дневная жара сменяется зябкими вечерами. Для такой погоды остановите свой выбор на новейших помадах, которые увлажняют и питают одновременно.

Нежелательно использовать химические проявляющиеся губные помады, имеющие стойкий эффект. Они иссушают и обесцвечивают губы. Во всяком случае откажитесь от ежедневного применения этих помад. Категорически противопоказаны они женщинам с сухими губами.

А вот гигиеническими помадами необходимо пользоваться во все времена года и при любой погоде. Ведь витамины и ультрафиолетовые фильтры, входящие в их состав, защищают не только от морозов, но и от солнечных лучей.

Блеск для губ следует наносить на помаду — цветную или бесцветную гигиеническую. Блески обычно не предназначены для непосредственного контакта с губами. Катастрофически вредят губам несвежие помады. Обычно срок "жизни" помад — от 12 до 18 месяцев. По прошествии этого времени их следует менять даже в том случае, если они не утратили своего цвета.

"С возрастом мои губы становятся тоньше. Можно ли затормозить этот процесс?" Тамара Иваницкая, Вологда

Гимнастика для губ

Вытянуть губы и дуть вперед, как бы гася свечку расслабленными губами. Повторить 30-40 раз. Сделайте глубокий вдох и надуйте щеки. Выдыхайте, чередуя медленный выдох с выдохом толчками. 15-20 раз. Интенсивно работая губами, звонко и громко произносите звуки: а — и — о — у. 10 — 15 повторений.

Помимо тренировки мышц лица, старайтесь следить за мимикой — не опускайте уголки губ, не поджимайте губы в капризной гримасе. Лучшее упражнение — улыбка. Улыбайтесь и смейтесь почаще.

"Я часто протираю губы огурцом. Какие еще существуют маски для губ?" Мария Елецкая, Калуга

Маски для губ из огурцов и лимона — одно из заблуждений многих женщин. От такой "подпитки" губы будут еще больше пересыхать и трескаться. Это — ингредиенты масок для жирной кожи, а губам подходят маски для сухой и чувствительной кожи лица. То есть те, в составе которых нет кислой среды.

Губы впитывают нежные маски. Подойдут персики, авокадо, бананы, мед, сливки. Отличная маска: банан, растертый с теплым молоком до консистенции йогурта. Или такие маски, как свежий, незасахаренный мед с растительным маслом, морковный сок с медом. Маски для губ держатся недолго, 5-10 минут, и снимаются ватным тампоном. Затем губы увлажняются дневным кремом или гигиенической помадой.

"Действительно ли цвет губной помады должен соответствовать цвету лака на ногтях?" Румия Усманцева, Самарканд

Этот закон макияжа уже утратил характер категорической правильности. Цвет лака должен сочетаться со многими деталями женского антуража. Однако стоит знать несколько основополагающих принципов.

Соответствие макияжу. При театрально-ярком гриме глаз губы подкрашивайте менее интенсивно. И наоборот, при сдержанном макияже глаз желателен акцент на губы.

Выбирая помаду, следует учитывать цвет кожи. Чем светлее кожа — тем нежнее должен быть оттенок помады. Теплые и яркие тона красного и коричневатого цветов предпочтительнее для смуглянок.

Ярко-алые и сочно-коричневые цвета подчеркивают карие глаза, зеленые глаза оттеняет терракотовая и оранжевая палитра, "голубую синь очей" — бежевая и вишневая цветовые гаммы, а серым глазам подойдут светлые оттенки бежевого и вишневого.

Цвет помады зависит также от освещения и времени дня.

Анна РИМСКАЯ

"Женское здоровье"

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.