Тест: любят ли тебя в коллективе?

Быть любимой коллегами дано не каждой женщине. Попробуй определить, как к тебе относятся твои сослуживцы, и сделай выводы.

1. Начальник говорит тебе, что нужно задержаться и выполнить дополнительную работу. Как ты поступишь?

Если ты думаешь, что это может улучшить его расположение к тебе, то сразу же соглашаешься. Говоришь, что у тебя дела, а поэтому ты не можешь задержаться. Ты соглашаешься и выполняешь работу без всяких проблем.

2. Что ты думаешь о своих коллегах?

Ты о них не думаешь, они тебе неинтересны. Они невыносимы и фальшивы. Они люди симпатичные и интересные.

3. Если у кого-то возникает проблема в офисе, он обращается к тебе?

Маловероятно, ты всегда занята. Нет, так как знает, что тебе это безразлично. Да, конечно, так как знает, что ты его выслушаешь и поможешь.

4. Как ты проводишь обычно обеденный перерыв?

Ешь бутерброд и продолжаешь работать. Обычно бегаешь по своим делам. Вместе с коллегами, пользуешься моментом, чтобы поболтать с ними.

5. Тебе приходилось опаздывать в офис?

Нет, наоборот, обычно ты приходишь одной из первых. Да, если у тебя были срочные дела. Иногда, но ты предупреждаешь своего начальника и коллег.

6. Обычно ты слушаешь советы коллег?

Нет, потому что ты убеждена, что лучше всегда думать своей головой. Да, но только если это сэкономит твое время. Да, если их дают люди, которым ты доверяешь.

7. Тебе никогда не казалось, что кто-то нагрузил тебя работой, которая не входит в твои обязанности?

Да, но ты ее не выполнила. Нет, обычно ты передаешь эту работу другим. Да, к сожалению, это случалось.

8. Нравится ли тебе работать в группе?

Да, так как ты можешь работать меньше. Нет, ты решительно предпочитаешь работать одна. Да, так как кажется, что время бежит незаметнее.

9. Какое место занимает работа в твоей жизни?

Первое. Последнее. Одно из пяти самых важных.

10. За что обычно тебя отчитывает начальник?

За то, что ты работаешь всегда одна. За то, что ты мало работаешь. За то, что ты теряешь слишком много времени, слушая других.

Преобладает ответ А: безропотная и нерадивая

Тебе не нравится твоя работа, ты не переносишь своих коллег, и у тебя отвратительные отношения с начальником. Для тебя идти в офис каждое утро — это кошмар, и ты только и думаешь — поскорей бы вернуться домой.

Соответственно, ты не только работаешь без малейшего энтузиазма, но стараешься делать только самое необходимое, и, если есть дополнительная работа, то ты никогда не задерживаешься, чтобы ее сделать.

Совет. Естественно, ты не вызываешь симпатий своих коллег и еще меньше — уважения шефа. Если для тебя так неcтерпима эта обстановка, почему бы тебе не поменять работу? Или же попытайся найти положительные аспекты, которые эта работа тебе дает.

Ты увидишь, что таким образом ты не только улучшишь качество своей рабочей жизни, но и твоя жизнь вне работы станет легче, а ты сама не будешь так нервничать и подвергаться стрессам.

Преобладает ответ В: тщеславная и честолюбивая

Ты очень претенциозна и знаешь это. Тебе интересно только одно: сделать карьеру, выделиться, быть замеченной начальством. А поэтому ты уверенно продвигаешься к намеченной цели. Ты не хочешь "топтать" своих коллег и представать в плохом свете перед начальником. Ты считаешь, что если они неспособные и неумелые, то это правильно, что они ничего не добьются.

Совет. Наверняка ты знаешь, что делаешь, но уверена ли ты, что это верный путь, чтобы сделать карьеру? Кроме того, ты всем антипатична и, следовательно, живешь в обстановке изоляции, и еще неизвестно, сможешь ли ты добиться успеха без малейшего на то согласия твоих коллег.

Чтобы сделать карьеру, нужно также уметь работать в коллективе, а это то, чего тебе всегда недоставало.

Преобладает ответ С: симпатичная и расположенная к людям

Ты идеальная сотрудница: всегда готова помочь и посоветовать. Если у кого-то возникает проблема, он знает, что может к тебе обратиться. Кроме того, имея общительный характер, ты умеешь разрядить любую негативную ситуацию и найти нужную фразу, чтобы обернуть в шутку любой сложный момент.

Совет. Будь осторожна, иначе кто-нибудь может воспользоваться тем, что ты всегда так услужлива, и загрузить тебя чрезмерной работой, или же без конца жаловаться тебе на все свои беды. Не только по работе, но и в личной жизни. В этом случае ты должна положить этому конец, иначе тебе не хватит времени на собственную работу.

Как быть, чтобы чувствовать себя хорошо и в офисе?

Существуют некоторые небольшие "уловки", которые могут улучшить качество твоего пребывания на работе.

Никакого проявления пессимизма: если ты не можешь выполнить работу, попроси совета у коллеги, которому ты доверяешь, или обратись к начальнику, но без всякой робости. Отбрось всякую неуверенность и страхи: иногда и на работе нужно немного рисковать и отваживаться на большее. Научись извиняться: если ты ошиблась в чем-то, не бойся об этом заявить. Если ты человек, слишком уверенный в себе и своих идеях, попытайся притормозить этот синдром школьной выскочки: иначе ты вызовешь к себе общую антипатию.

Помни, что доброе и открытое отношение настроит и твоих коллег поступать так же.

"Женское здоровье"

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.