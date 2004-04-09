Быть любимой коллегами дано не каждой женщине. Попробуй определить, как к тебе относятся твои сослуживцы, и сделай выводы.
1. Начальник говорит тебе, что нужно задержаться и выполнить дополнительную работу. Как ты поступишь?
2. Что ты думаешь о своих коллегах?
3. Если у кого-то возникает проблема в офисе, он обращается к тебе?
4. Как ты проводишь обычно обеденный перерыв?
5. Тебе приходилось опаздывать в офис?
6. Обычно ты слушаешь советы коллег?
7. Тебе никогда не казалось, что кто-то нагрузил тебя работой, которая не входит в твои обязанности?
8. Нравится ли тебе работать в группе?
9. Какое место занимает работа в твоей жизни?
10. За что обычно тебя отчитывает начальник?
Преобладает ответ А: безропотная и нерадивая
Тебе не нравится твоя работа, ты не переносишь своих коллег, и у тебя отвратительные отношения с начальником. Для тебя идти в офис каждое утро — это кошмар, и ты только и думаешь — поскорей бы вернуться домой.
Соответственно, ты не только работаешь без малейшего энтузиазма, но стараешься делать только самое необходимое, и, если есть дополнительная работа, то ты никогда не задерживаешься, чтобы ее сделать.
Совет. Естественно, ты не вызываешь симпатий своих коллег и еще меньше — уважения шефа. Если для тебя так неcтерпима эта обстановка, почему бы тебе не поменять работу? Или же попытайся найти положительные аспекты, которые эта работа тебе дает.
Ты увидишь, что таким образом ты не только улучшишь качество своей рабочей жизни, но и твоя жизнь вне работы станет легче, а ты сама не будешь так нервничать и подвергаться стрессам.
Преобладает ответ В: тщеславная и честолюбивая
Ты очень претенциозна и знаешь это. Тебе интересно только одно: сделать карьеру, выделиться, быть замеченной начальством. А поэтому ты уверенно продвигаешься к намеченной цели. Ты не хочешь "топтать" своих коллег и представать в плохом свете перед начальником. Ты считаешь, что если они неспособные и неумелые, то это правильно, что они ничего не добьются.
Совет. Наверняка ты знаешь, что делаешь, но уверена ли ты, что это верный путь, чтобы сделать карьеру? Кроме того, ты всем антипатична и, следовательно, живешь в обстановке изоляции, и еще неизвестно, сможешь ли ты добиться успеха без малейшего на то согласия твоих коллег.
Чтобы сделать карьеру, нужно также уметь работать в коллективе, а это то, чего тебе всегда недоставало.
Преобладает ответ С: симпатичная и расположенная к людям
Ты идеальная сотрудница: всегда готова помочь и посоветовать. Если у кого-то возникает проблема, он знает, что может к тебе обратиться. Кроме того, имея общительный характер, ты умеешь разрядить любую негативную ситуацию и найти нужную фразу, чтобы обернуть в шутку любой сложный момент.
Совет. Будь осторожна, иначе кто-нибудь может воспользоваться тем, что ты всегда так услужлива, и загрузить тебя чрезмерной работой, или же без конца жаловаться тебе на все свои беды. Не только по работе, но и в личной жизни. В этом случае ты должна положить этому конец, иначе тебе не хватит времени на собственную работу.
Существуют некоторые небольшие "уловки", которые могут улучшить качество твоего пребывания на работе.
Помни, что доброе и открытое отношение настроит и твоих коллег поступать так же.
"Женское здоровье"
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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