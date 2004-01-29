Закаляйся, если хочешь быть здоров

Физическое закаливание водой: правила, народные традиции и рекомендации врачей

Методист по физкультуре и массажист Галина Самуиловна ИНОВЕНКОВА считает, что закаливание — лучшая профилактика всех заболеваний. С чего ее начинать?

О пользе закаливания

Русские традиции физического закаливания водой

На мой взгляд, наиболее эффективные методы закаливания те, которые прошли испытание временем. Не всем известно, что на Руси закаливание являлось нормой жизни. В XVII веке все работы, связанные с активными движениями на свежем воздухе в холодное время года, назывались "прохладный ветроград" и считались полезными.

Целители и знахари рекомендовали такое закаливающее упражнение, кстати, применимое и сегодня: ранней весной надеть мокроступы — так назывались липовые лапти, "набитые" первыми травами: одуванчиками, мать-и-мачехой, молодыми ростками крапивы, — и походить в них прохладным ранним утром. Холод закаливал организм, травы укрепляли иммунитет и одновременно рассасывали мозоли, препятствовали появлению новых, защищали кожу от инфекций и снимали отеки.

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Правила закаливания водой

Водные закаливающие процедуры нельзя проводить перед сном и сразу после пробуждения. Они желательны в период дня, когда организм активен и жизнедеятелен. Холодная вода быстро воздействует на центральную нервную систему, снимает утомление и придает бодрость. После гидропроцедур вам нелегко будет уснуть, а для только что проснувшегося организма холодная вода — слишком сильный "допинг". Водными закаливаниями нельзя злоупотреблять. Для женщин идеальная норма — одна процедура в день. Категорически запрещается начинать сразу с холодной воды. К низкой температуре следует привыкать постепенно. Продолжительность процедур не должна превышать 1,5-2,5 минут. Обтирания, обливания, контрастный душ нельзя прерывать. Они должны стать ежедневным ритуалом, таким же обязательным, как расчесывание волос или нанесение макияжа. Одна из ошибок в том, что, заболев, мы прекращаем закаливание. Процедуры можно прервать только на несколько дней, когда держится высокая температура. При насморке и кашле организм быстрее победит инфекцию, если традиционное закаливание не прекращается. Полезно после всех водных процедур растирать тело полотенцем до заметного покраснения. Вы должны почувствовать, что кожа полностью разогрелась. Перед водными процедурами рекомендуется походить по полу босиком не менее 10-15 минут и сделать интенсивную зарядку. Озноб, посиневший "гусиный" кожный покров — показатель того, что данная процедура вам не подходит. Ее стоит поменять или выбрать более щадящий температурный режим.

Первый шаг на пути к здоровому образу жизни вы можете сделать уже сегодня: с чего начать закаливание.

Вам помогут обтирания и ванны

В современном мире закаливание стало системой комплексных мер по укреплению иммунитета и повышению устойчивости организма к воздействию погодно-климатических условий. Главный закон закаливания — постепенность и систематичность.

Основных средств закаливания четыре:

вода,

воздух,

солнечные лучи

физические упражнения.

Самое мощное средство закаливания — вода

К водным процедурам, доступным в домашних условиях, относятся:

обтирания,

ванны для рук и ног,

обливания

и контрастный душ.

Эти процедуры можно чередовать, но, как правило, каждый человек останавливается на одном виде закаливания.

При любом водном закаливании необходимо следить за температурой воды, поэтому я бы посоветовала пользоваться, хотя бы первое время, водным термометром.

Обтирание — самое мягкое средство закаливания водой. Хорошо отжатым мокрым махровым полотенцем обтирается все тело в такой последовательности:

первыми руки, затем шея, далее грудь, плавно переходим на спину и в завершение — ноги.

Важно направление обтираний:

руки и ноги — от пальцев к предплечьям и бедру.

Живот массируется круговыми движениями по часовой стрелке,

плечи и спина — от периферии к центру.

Первоначально мочить полотенце нужно в воде комнатной температуры, затем постепенно снижать температуру, доведя ее до 10-12'С.

Ванны для рук и ног подходят тем, кто страдает хроническими заболеваниями и плохо переносит холодную воду.

Наиболее полезны контрастные ванны. Для контрастной ванны приготовьте два тазика:

с горячей водой, температура — 38 — 40 'С, и холодной, 28-30 ‘С.

Каждые пять дней уменьшайте температуру холодной воды на один градус. Идеальная температура для здоровых женщин — 10-12 ‘С.

Опустите ноги и руки в горячую воду на полминуты, потом — в холодную — на 10-15 секунд. Повторите эту процедуру 3-4 раза. Затем насухо вытрите ноги и руки хлопчатобумажным полотенцем, разотрите подошвы и ладони грубой "колючей" сухой мочалкой и наденьте мягкие носки.

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Травяные настои для обтираний

Для обтирания идеально подойдут растворы трав:

шалфей — тонизирует кожу,

лаванда — ароматизирует и снимает усталость,

ромашка — оказывает расслабляющий и успокаивающий эффект.

Готовятся травяные настои для обтираний следующим образом:

2-3 столовые ложки сухой травы залить одним литром крутого кипятка,

настоять не менее тридцати минут,

процедить

и добавить воды нужной температуры.

Раствор можно несколько дней хранить в холодильнике в стеклянной банке, плотно закрытой полиэтиленовой крышкой.

Обливание на свежем воздухе

Обливания следует начинать с воды не ниже 34 ‘С. Постепенно температуру необходимо снижать и довести ее до 18-20‘С. Смысл обливания — стремительный и сильный поток воды. Поэтому воду наливают в ведро или таз и быстро выливают на тело. Желательно облить и голову.

Для женщин с длинными волосами такая ежедневная процедура невозможна, поэтому поток половины ведра следует направлять на область груди. Вторая половина ведра выливается на спину. После обливания растереть тело сухой мочалкой или полотенцем и минут на десять накинуть теплый халат.

Закаляйся, если хочешь быть здоров

Контрастный душ

Эффективным способом закаливания является контрастный душ: воду следует несколько раз быстро переключать — с теплой, около 40‘С, на холодную, от 34 (первоначально) до 18'С.

В зависимости от перепада температуры различают:

Сильноконтрастный душ — с перепадом температуры свыше 15',

Среднеконтрастный — около 10',

Слабоконтрастный — менее 8'.

Любой контрастный душ — прекрасная и сильнодействующая тренировка сосудов. Кроме пользы смены "температурного" режима, вода оказывает отличное воздействие на кожу, являясь своеобразным массажем, который улучшает капиллярное кровообращение.

Раз в неделю полезна закаливающая "минеральная" ванна. В теплую воду добавьте по полстакана соли и соды. Посидите в такой ванне минут десять. Затем облейтесь прохладной водой.

Что делать с носом и горлом

Слизистую оболочку носа и горла можно закалить ежедневными профилактическими промываниями и полосканиями холодной соленой водой — половина чайной ложки соли на стакан воды — или охлажденными настоями трав-антисептиков: листья малины, липовый цвет, мать-и-мачеха.

Пусть не покажется вам странным такой не только полезный, но и вкусный рецепт для укрепления носоглотки: съесть мороженое, а потом выпить стакан теплого травяного чая. Контраст температур отлично тренирует слизистую оболочку, делает ее стойкой к воздействию инфекций.

Все на лыжи и коньки!

В холодное время года для закаливания используют катание на лыжах, коньках в облегченной одежде. Один из самых лучших способов закаливания — прогулки на свежем морозном воздухе, а также сон в помещении с открытым окном. Правда, температура воздуха в комнате не должна быть ниже 16-18 ‘С.

Наиболее эффективно сочетать физические нагрузки, свежий воздух и целебную силу воды.

Эту возможность предоставляют открытые бассейны. Исключительное энергетическое закаливающее действие — ходьба быстрым шагом из теплого душа к бассейну, даже если на улице лютый мороз. После такой "минутной прогулки" даже прохладная вода покажется парным молоком.

Еще раз о пользе русской бани

Большое закаливающее значение имеет баня. Действие бани, как и всех видов водных закаливаний, основано на температурной контрастности, которая нормализует работу сосудистой системы и регулирует циркуляцию крови. Но баня еще и расслабляет мышечный аппарат, благотворно влияет на органы дыхания.

Не следует, однако, париться чаще одного раза в неделю. Традиционная русская банная церемония предполагает обязательное обливание холодной водой или купание в снегу. Жар парной с каждым разом становится сильнее, а водные обливания — прохладнее. Выбор бани: русская, финская или турецкая — зависит от вкусов и пристрастий каждого.

Закаливание не пойдет на пользу, если вы будете кутаться в теплые одежды. Зимой, даже в сильную стужу, нельзя туго затягивать шарф на горле — область шеи должна быть проветриваемой. Иначе создается эффект парной, что чревато не только простудными заболеваниями, но и кожными аллергическими реакциями. Горловины водолазки или ворота свитера вполне достаточно. Если одежда не закрывает шеи, то ее свободно прикрывают тонким шарфом. А вот сосуды головного мозга нужно беречь от переохлаждения — зимой голову защищайте шапкой.

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