Закаляйся, если хочешь быть здоров

Методист по физкультуре и массажист Галина Самуиловна ИНОВЕНКОВА считает, что закаливание — лучшая профилактика всех заболеваний. С чего ее начинать?
На мой взгляд, наиболее эффективные методы закаливания те, которые прошли испытание временем. Не всем известно, что на Руси закаливание являлось нормой жизни. В XVII веке все работы, связанные с активными движениями на свежем воздухе в холодное время года, назывались "прохладный ветроград" и считались полезными.
Целители и знахари рекомендовали такое закаливающее упражнение, кстати, применимое и сегодня: ранней весной надеть мокроступы — так назывались липовые лапти, "набитые" первыми травами: одуванчиками, мать-и-мачехой, молодыми ростками крапивы, — и походить в них прохладным ранним утром. Холод закаливал организм, травы укрепляли иммунитет и одновременно рассасывали мозоли, препятствовали появлению новых, защищали кожу от инфекций и снимали отеки.
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Первый шаг на пути к здоровому образу жизни вы можете сделать уже сегодня: с чего начать закаливание.
В современном мире закаливание стало системой комплексных мер по укреплению иммунитета и повышению устойчивости организма к воздействию погодно-климатических условий. Главный закон закаливания — постепенность и систематичность.
Основных средств закаливания четыре:
К водным процедурам, доступным в домашних условиях, относятся:
Эти процедуры можно чередовать, но, как правило, каждый человек останавливается на одном виде закаливания.
При любом водном закаливании необходимо следить за температурой воды, поэтому я бы посоветовала пользоваться, хотя бы первое время, водным термометром.
Обтирание — самое мягкое средство закаливания водой. Хорошо отжатым мокрым махровым полотенцем обтирается все тело в такой последовательности:
Важно направление обтираний:
Первоначально мочить полотенце нужно в воде комнатной температуры, затем постепенно снижать температуру, доведя ее до 10-12'С.
Ванны для рук и ног подходят тем, кто страдает хроническими заболеваниями и плохо переносит холодную воду.
Наиболее полезны контрастные ванны. Для контрастной ванны приготовьте два тазика:
Каждые пять дней уменьшайте температуру холодной воды на один градус. Идеальная температура для здоровых женщин — 10-12 ‘С.
Опустите ноги и руки в горячую воду на полминуты, потом — в холодную — на 10-15 секунд. Повторите эту процедуру 3-4 раза. Затем насухо вытрите ноги и руки хлопчатобумажным полотенцем, разотрите подошвы и ладони грубой "колючей" сухой мочалкой и наденьте мягкие носки.
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Для обтирания идеально подойдут растворы трав:
Готовятся травяные настои для обтираний следующим образом:
Раствор можно несколько дней хранить в холодильнике в стеклянной банке, плотно закрытой полиэтиленовой крышкой.
Обливания следует начинать с воды не ниже 34 ‘С. Постепенно температуру необходимо снижать и довести ее до 18-20‘С. Смысл обливания — стремительный и сильный поток воды. Поэтому воду наливают в ведро или таз и быстро выливают на тело. Желательно облить и голову.
Для женщин с длинными волосами такая ежедневная процедура невозможна, поэтому поток половины ведра следует направлять на область груди. Вторая половина ведра выливается на спину. После обливания растереть тело сухой мочалкой или полотенцем и минут на десять накинуть теплый халат.
Эффективным способом закаливания является контрастный душ: воду следует несколько раз быстро переключать — с теплой, около 40‘С, на холодную, от 34 (первоначально) до 18'С.
В зависимости от перепада температуры различают:
Любой контрастный душ — прекрасная и сильнодействующая тренировка сосудов. Кроме пользы смены "температурного" режима, вода оказывает отличное воздействие на кожу, являясь своеобразным массажем, который улучшает капиллярное кровообращение.
Раз в неделю полезна закаливающая "минеральная" ванна. В теплую воду добавьте по полстакана соли и соды. Посидите в такой ванне минут десять. Затем облейтесь прохладной водой.
Слизистую оболочку носа и горла можно закалить ежедневными профилактическими промываниями и полосканиями холодной соленой водой — половина чайной ложки соли на стакан воды — или охлажденными настоями трав-антисептиков: листья малины, липовый цвет, мать-и-мачеха.
Пусть не покажется вам странным такой не только полезный, но и вкусный рецепт для укрепления носоглотки: съесть мороженое, а потом выпить стакан теплого травяного чая. Контраст температур отлично тренирует слизистую оболочку, делает ее стойкой к воздействию инфекций.
В холодное время года для закаливания используют катание на лыжах, коньках в облегченной одежде. Один из самых лучших способов закаливания — прогулки на свежем морозном воздухе, а также сон в помещении с открытым окном. Правда, температура воздуха в комнате не должна быть ниже 16-18 ‘С.
Наиболее эффективно сочетать физические нагрузки, свежий воздух и целебную силу воды.
Эту возможность предоставляют открытые бассейны. Исключительное энергетическое закаливающее действие — ходьба быстрым шагом из теплого душа к бассейну, даже если на улице лютый мороз. После такой "минутной прогулки" даже прохладная вода покажется парным молоком.
Большое закаливающее значение имеет баня. Действие бани, как и всех видов водных закаливаний, основано на температурной контрастности, которая нормализует работу сосудистой системы и регулирует циркуляцию крови. Но баня еще и расслабляет мышечный аппарат, благотворно влияет на органы дыхания.
Не следует, однако, париться чаще одного раза в неделю. Традиционная русская банная церемония предполагает обязательное обливание холодной водой или купание в снегу. Жар парной с каждым разом становится сильнее, а водные обливания — прохладнее. Выбор бани: русская, финская или турецкая — зависит от вкусов и пристрастий каждого.
Закаливание не пойдет на пользу, если вы будете кутаться в теплые одежды. Зимой, даже в сильную стужу, нельзя туго затягивать шарф на горле — область шеи должна быть проветриваемой. Иначе создается эффект парной, что чревато не только простудными заболеваниями, но и кожными аллергическими реакциями. Горловины водолазки или ворота свитера вполне достаточно. Если одежда не закрывает шеи, то ее свободно прикрывают тонким шарфом. А вот сосуды головного мозга нужно беречь от переохлаждения — зимой голову защищайте шапкой.
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