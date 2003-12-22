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Автор Петр Ермилин

Синдром хронической усталости: симптомы и лечение

Здоровье » Здоровье и профилактика

Как бороться с синдромом хронической усталости, рассказывает кандидат медицинских наук, заведующий неврологическим отделением московской клинической больницы Олег Сергеевич ДАВЫДОВ .

Как понять, что у вас синдром хронической усталости

Хроническая усталость отличается от простой как небо от земли. За ней стоит не только физическое, но и эмоциональное, нервное, интеллектуальное истощение резервов организма.

Здесь отдых и положительные эмоции, конечно, улучшат самочувствие, но ненадолго. А потом снова каждое усилие дается с трудом.

Приблизительно определить синдром можно так: если вы в течение полугода чувствуете частое или постоянное недомогание и при этом практически ничем не больны, значит, пора лечиться.

Как лечить это заболевание?

Главная задача в этой ситуации — корректировка образа жизни, новые психологические установки. Без них не обойтись, иначе хроническая усталость даст осложнения в виде нарушения функций внутренних органов.

И не верьте, если вам скажут, что преодолеть болезнь и основу ее — депрессию — дело несложное. Женщине, сделавшей работу или карьеру главным побудительным мотивом своей жизни, нужно освободиться от агрессии, постоянной "готовности к бою" и, значит, от внутреннего напряжения.

В первую очередь никогда не следуйте советам "не расслабляться", "быть собранной". На собранность истощенный организм будет тратить последние силы и, главное, без пользы.

Вам как раз надо позволить себе и расслабление, и даже некоторую леность.

Не верьте также рекомендациям, что по утрам надо непременно делать зарядку. Во всяком случае начинать следует не с этого.

Возьмите для начала больничный лист, отгул, отпуск и начинайте лечиться.

Буквально с первого дня, как стали лечиться, начинайте вырабатывать режим сна.

Ваша норма в этом состоянии — не менее девяти часов! По возможности, добирайте днем.

Если куда-либо опаздываете, все равно не вскакивайте резко с постели. В этот момент могут измениться артериальное давление, пульс, другие показатели работы сердечно-сосудистой системы.

Движением можно заменить лекарства

Сделав передышку в работе и отоспавшись, нужно взяться за сложнейшее дело.

Как это ни странно прозвучит, вы должны научиться терпеть усталость. Но не ту, которая вас допекает, а другую, от приятной физической работы.

Первое и не столь уж сложное занятие — быстрая ходьба, особенно перед сном. Регулировать нагрузку несложно: снижайте ее при учащенном сердцебиении. До и после измеряйте пульс и артериальное давление. Если то и другое быстро не приходит в норму, сократите продолжительность занятий.

"Гормоны удовольствия", или эндорфины, которые при этом вырабатываются, вовсе не миф, не сказка. Положительные эмоции и радость от преодоления, что дает физическая нагрузка, снимают боль, уменьшают немотивированную возбудимость, помогают в борьбе с депрессией.

Даже ваша небольшая, но надоедливая температура исчезнет довольно быстро, если вы терпеливы и последовательны.

Включите в свою программу лыжи, если снег не растаял. Движение с опорой сразу на четыре точки еще более эффективно, чем ходьба, так как при этом работают дополнительные группы мышц.

Если снега нет, примените простой прием: возьмите две палки и просто имитируйте бег на лыжах. Любопытное наблюдение: лыжник устает меньше, чем человек бегущий или быстро идущий.

Продукты бодрости. спорт
Спорт помогает победить синдром хронической усталости

Надо ли напоминать, что в любое время года вас выручит плавание, которое эффективнее ходьбы, бега, лыж, любых игр на воздухе.

Бассейн должен стать вашей любимой спортивной площадкой два раза в неделю, не реже.

И только после того как вы научились ощущать не только мышечную, но и эмоциональную радость от движения, займитесь гимнастикой — делом, как принято считать, рутинным.

На рабочем месте (или дома на стене) оставьте напоминание, в какие часы — лучше каждые два часа — делать разминку. При этом вы не должны быть привязаны к жесткому комплексу. Наоборот, делайте только то, что нравится. Разомнитесь, не выходя из комнаты у стены, на стуле, на полу. Потом расслабьтесь сидя, слегка пошевеливая пальцами рук и ног.

Из века в век в среде врачей передается простая формула: "Движением можно заменить лекарство, но все вместе взятые лекарства не заменят движения".

В данном случае — мягкого, посильного для нервной системы.

А как же лекарства

Вопрос закономерный, но, возможно, они и не понадобятся. Ну, разве валериана на ночь и легкое тонизирующее днем. Вы можете принять не более десяти капель настойки:

  • левзеи
  • элеутерококка
  • женьшеня
  • китайского лимонника
  • или ложку какого-либо бальзама.

Если же дело медленно идет на лад, в нашем арсенале препаратов достаточно, тем более что болезнь к разряду неизлечимых не относится.

Чтобы лечение было наиболее эффективным, вам придется ежедневные обязательные дела немного подкорректировать:

  1. Определите приоритеты. Подумайте, какая деятельность, какие интересы, контакты, встречи для вас действительно важны, и сконцентрируйте на них свое внимание.
  2. Постарайтесь сгладить конфликты, которых раньше не могли избежать. Теперь это будет проще. Но если какая-то проблема особенно в тягость, отстранитесь от нее.
  3. Вашим спутником должны стать не депрессия, а энергия и живость ума.

Кстати, не будьте легкомысленны, поддерживайте достигнутый уровень.

Болезнь может вернуться — иногда она носит циклический характер. Недаром ее первая зафиксированная вспышка (1984 г.) носила характер локальной эпидемии.

И еще запомните продукты бодрости:

  • орехи
  • зелень
  • гречневая каша
  • апельсины
  • яблоки
  • морская капуста
  • рыба

Не шарахайтесь и от шоколада. Но не злоупотребляйте им. И уж ни в коем случае не садитесь ни на какие диеты.

Окрепли — лучше продержитесь несколько дней на соках и овощных отварах для очистки организма, поскольку у вас в период болезни был замедлен обмен веществ.

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