Шейный прострел: как помочь себе?

Болят голова и шея одновременно. Что делать с этим, рассказал кандидат медицинских наук, член совета Российской ассоциации мануальной медицины, заведующий отделением боли Клиники нервных болезней им. А. Я. Кожевникова Олег Черненко.

Цервикалгия — шейный болевой синдром

Такие боли, как правило, вызывает цервикалгия — шейный болевой синдром. Лечится ли он? В первую очередь надо снять постоянную чрезмерную нагрузку на шейный отдел позвоночника. Оставьте некоторые домашние дела. Например, нельзя мыть окна, вешать занавески, протирать пыль на верхних полках и шкафах. Не пытайтесь повесить одежду на высокую вешалку, а также развешивать белье на высоко натянутой веревке. Если ваша работа связана с постоянным чтением или с "бумаготворчеством", не вскидывайте резко голову при телефонном звонке или просто отрываясь от бумаг. И резко не поворачивайте ее, когда вас окликнули, старайтесь повернуться всем туловищем.

Что делать, если шею "заклинило"?

Но как помочь себе в остром случае, когда возник прострел или, как говорят, "заклинило"? Полежите подольше в удобной для вас позе, дайте всем мышцам расслабиться. Потом посмотрите, что у вас есть:

анальгин,

пенталгин,

аспирин.

На первый раз подойдет любое (по одной таблетке три раза в день). Но потом обязательно купите "Сирдалуд", он хорошо расслабляет зажатые мышцы. Практика работы отделения боли клиники им. А. Я. Кожевникова показала его положительный эффект уже на третий день.

Сначала ванна, потом растирания и массаж

Понемногу пробуйте поворачивать голову туда, где стоит "блок". Если получается — чуть сильнее. И так постепенно шея примет нормальное положение. С этой же целью делайте ванны на ночь и легкий массаж затылочных и шейных мышц. Закинув руку за противоположное плечо, массируйте также область лопатки. Здесь нужна своя очередность: сначала ванна, потом растирания с помощью геля или мази "Вольтарен", потом массаж. Можно, конечно, пользоваться такими мазями, как "Аналгос", бальзамом "Золотая звезда", если вас не раздражает резкий запах. "Вольтарен" оказывает противоболевой и противовоспалительный эффект.

массаж

Держите голову как хрустальную вазу

Когда начнете возвращаться к обыденным занятиям, в течение одной-двух недель все же держите голову как хрустальную вазу. Не носите в руках сумки, оттягивающие руки, предпочтите небольшой рюкзачок. Этот продолжительный покой поможет снять остатки напряжения и отека, возникшего вокруг ранее спазмированных мышц.

В общем, будь то острый прострел или уже налицо хронический болевой синдром, тактика вначале одна и та же — щадящий режим. Дальше, по мере стихания боли, нужна лечебная гимнастика. Это тот самый комплекс напряжения мышц шеи, когда вы пытаетесь опустить подбородок, а ладони крепко сцеплены под ним, так что голова даже не шевельнется. Пытаетесь повернуть ее в сторону, а ладони снова не позволяют. Стараетесь откинуть ее назад, но сцепленные на затылке руки опять на страже. А когда пробуете наклонить голову вниз, этому должны мешать кулаки, в которые упрется лоб. Такое напряжение-сопротивление как раз и укрепит шейные мышцы, которые у женщин от природы не очень сильны.

Гимнастика с поворотами и наклонами

Переход к более активной гимнастике с поворотами головы лучше делать на основе рекомендаций врача. Но если гимнастика с поворотами вправо, влево, наклонами вперед не доставляет вам никаких проблем, все равно надо учесть, что откидывать голову назад вам нельзя. А повороты вправо-влево лучше делать строго горизонтально, как говорится, по линии кончика носа.

Если вы перестанете делать гимнастику, боль может повторяться снова и снова. А хронический спазм при длительно текущем болевом синдроме в перспективе не обещает ничего хорошего. После продолжительной работы за столом потрогайте-ка кончиками пальцев затылочные мышцы, почувствуйте, как они напряжены. Сходили в магазин за продуктами — словно кирпичи появились на надплечьях или, как еще говорят, "погоны".

Электрофорез на воротниковую зону

Не исключено, что кроме комплекса ЛФК для укрепления шейного корсета врач назначит электрофорез на воротниковую зону. Не отказывайтесь, это очень полезно. Как и ежедневная гимнастика плюс плавание, он хорошо тормозит хронический процесс. Если стало хуже, возобновите прием "Сирдалуда" в течение 7-10 дней и добавьте "Вольтарен" в свечах. Если такого лекарства в данный момент нет, его в какой-то мере заменит "Ибупрофен". Таким образом, вы получаете надежно скомпонованный комплекс препаратов против воспаления, спазма мышц и боли одновременно.

И еще: не забывайте о стройной осанке. Правильное положение позвоночника — хорошее средство от болей в шее.

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