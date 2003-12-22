EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Петр Дерябин

Шейный прострел: как помочь себе?

Здоровье » Ваше здоровье

Болят голова и шея одновременно. Что делать с этим, рассказал кандидат медицинских наук, член совета Российской ассоциации мануальной медицины, заведующий отделением боли Клиники нервных болезней им. А. Я. Кожевникова Олег Черненко.

Шейный прострел: как помочь себе?

Цервикалгия — шейный болевой синдром

Такие боли, как правило, вызывает цервикалгия — шейный болевой синдром. Лечится ли он? В первую очередь надо снять постоянную чрезмерную нагрузку на шейный отдел позвоночника. Оставьте некоторые домашние дела. Например, нельзя мыть окна, вешать занавески, протирать пыль на верхних полках и шкафах. Не пытайтесь повесить одежду на высокую вешалку, а также развешивать белье на высоко натянутой веревке. Если ваша работа связана с постоянным чтением или с "бумаготворчеством", не вскидывайте резко голову при телефонном звонке или просто отрываясь от бумаг. И резко не поворачивайте ее, когда вас окликнули, старайтесь повернуться всем туловищем.

Что делать, если шею "заклинило"?

Но как помочь себе в остром случае, когда возник прострел или, как говорят, "заклинило"? Полежите подольше в удобной для вас позе, дайте всем мышцам расслабиться. Потом посмотрите, что у вас есть:

  • анальгин,
  • пенталгин,
  • аспирин.

На первый раз подойдет любое (по одной таблетке три раза в день). Но потом обязательно купите "Сирдалуд", он хорошо расслабляет зажатые мышцы. Практика работы отделения боли клиники им. А. Я. Кожевникова показала его положительный эффект уже на третий день.

Сначала ванна, потом растирания и массаж

Понемногу пробуйте поворачивать голову туда, где стоит "блок". Если получается — чуть сильнее. И так постепенно шея примет нормальное положение. С этой же целью делайте ванны на ночь и легкий массаж затылочных и шейных мышц. Закинув руку за противоположное плечо, массируйте также область лопатки. Здесь нужна своя очередность: сначала ванна, потом растирания с помощью геля или мази "Вольтарен", потом массаж. Можно, конечно, пользоваться такими мазями, как "Аналгос", бальзамом "Золотая звезда", если вас не раздражает резкий запах. "Вольтарен" оказывает противоболевой и противовоспалительный эффект.

массаж
массаж

Держите голову как хрустальную вазу

Когда начнете возвращаться к обыденным занятиям, в течение одной-двух недель все же держите голову как хрустальную вазу. Не носите в руках сумки, оттягивающие руки, предпочтите небольшой рюкзачок. Этот продолжительный покой поможет снять остатки напряжения и отека, возникшего вокруг ранее спазмированных мышц.

В общем, будь то острый прострел или уже налицо хронический болевой синдром, тактика вначале одна и та же — щадящий режим. Дальше, по мере стихания боли, нужна лечебная гимнастика. Это тот самый комплекс напряжения мышц шеи, когда вы пытаетесь опустить подбородок, а ладони крепко сцеплены под ним, так что голова даже не шевельнется. Пытаетесь повернуть ее в сторону, а ладони снова не позволяют. Стараетесь откинуть ее назад, но сцепленные на затылке руки опять на страже. А когда пробуете наклонить голову вниз, этому должны мешать кулаки, в которые упрется лоб. Такое напряжение-сопротивление как раз и укрепит шейные мышцы, которые у женщин от природы не очень сильны.

Гимнастика с поворотами и наклонами

Переход к более активной гимнастике с поворотами головы лучше делать на основе рекомендаций врача. Но если гимнастика с поворотами вправо, влево, наклонами вперед не доставляет вам никаких проблем, все равно надо учесть, что откидывать голову назад вам нельзя. А повороты вправо-влево лучше делать строго горизонтально, как говорится, по линии кончика носа.

Если вы перестанете делать гимнастику, боль может повторяться снова и снова. А хронический спазм при длительно текущем болевом синдроме в перспективе не обещает ничего хорошего. После продолжительной работы за столом потрогайте-ка кончиками пальцев затылочные мышцы, почувствуйте, как они напряжены. Сходили в магазин за продуктами — словно кирпичи появились на надплечьях или, как еще говорят, "погоны".

 Электрофорез на воротниковую зону

Не исключено, что кроме комплекса ЛФК для укрепления шейного корсета врач назначит электрофорез на воротниковую зону. Не отказывайтесь, это очень полезно. Как и ежедневная гимнастика плюс плавание, он хорошо тормозит хронический процесс. Если стало хуже, возобновите прием "Сирдалуда" в течение 7-10 дней и добавьте "Вольтарен" в свечах. Если такого лекарства в данный момент нет, его в какой-то мере заменит "Ибупрофен". Таким образом, вы получаете надежно скомпонованный комплекс препаратов против воспаления, спазма мышц и боли одновременно.

И еще: не забывайте о стройной осанке. Правильное положение позвоночника — хорошее средство от болей в шее.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как убрать боль в шее за 90 секунд
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы шея прострел олег черненко заклинило шею
Новости
На Москву надвигается циклон "Дирк", который затопил половину Европы
Террористы пытались захватить нефтяную вышку в Сирии
Депутаты от ЛДПР добровольно поставили себе отметки о судимости
Россия взяла два серебра в олимпийском баскетболе 3 на 3
Психотехнолог прокомментировал риторику Байдена в отношении Путина
Сына Валерии подозревают в мошенничестве
В Северной Осетии десяток полицейских осудили за смерть задержанного
Неизвестные устроили ложное "минирование" ЧАЭС
Собчак подогрела слухи о своём романе с Игорем Верником
Владимир Путин распорядился отправить школьные выплаты раньше срока
Последние материалы
Собчак подогрела слухи о своём романе с Игорем Верником
Владимир Путин распорядился отправить школьные выплаты раньше срока
"Победила жара": в Токио одна из теннисисток покинула корт в инвалидном кресле
"Посмотреть на реакцию": Джабаров высказался о "сделке" по Крыму
Александр Васильев был замечен в Калининграде с некой Марго
Россия взяла два серебра в олимпийском баскетболе 3 на 3
Гальцев признал внебрачного сына и нашёл ему работу
РПЦ на Украине — сила, в России — нет
Словацкий обозреватель рассказал про судьбу Украины и её "второе имя"
Четыре человека погибли из-за падения на дом спортивного самолёта на Украине
Популярное
Бывший СССР
Казахстан и Украина договариваются о совместных антироссийских проектах

Казахстан активизирует сотрудничество с Украиной в антироссийском аспекте, там считают это нормальной многовекторной политикой. Нормально ли это для России?

Казахстан и Украина договариваются о совместных антироссийских проектах
Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской
Правительство
Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской
Мир. Новости мира
"Наши доказательства не на бумаге": Зеленский ответил на статью Путина
Мир. Новости мира
А дроны здесь тихие: что не так в истории с Турцией, Украиной и БПЛА
Любовь Степушова РПЦ на Украине — сила, в России — нет Любовь Степушова Усам Оздемиров Злоключения лидера "Зеленых" в Германии: как народ принесли в жертву Усам Оздемиров Иван Лебедев "Лёд тронулся" в вопросе о Курилах Иван Лебедев
Новости Украины
Лев Лещенко спешно покинул Грузию после "гостеприимной" встречи
Политика. Новости и аналитика
"Мы дома, и это наш выбор": крымские татары обратились к властям Турции
Новая белорусская оппозиция за год себя полностью разоблачила и обесценила
Новости Белоруссии
Новая белорусская оппозиция за год себя полностью разоблачила и обесценила
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников