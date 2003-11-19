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Автор Петр Дерябин

Раскрываем секреты: чем полезна хурма

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Хурма как только появляется на наших столах — непременно радует всех своим необычайно нежным и сладким вкусом. Известно также, что этот фрукт — настоящий кладезь витаминов и полезных веществ. Разобраться в ее полезных свойствах нам поможет врач-кардиолог Галина Гурьевна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Раскрываем секреты: чем полезна хурма

Полезные свойства хурмы

Хурма по-персидски означает финик. Наиболее полезна настоящая японская хурма — крупная, оранжево-красная, а не дикая, кавказская с мелкими плодами. Это сладчайший плод: глюкоза и фруктоза составляют четверть его массы. Двумя-тремя плодами можно утолить голод.

По питательным веществам хурма не уступает таким титанам фруктового царства, как инжир и виноград. Многие даже едят сушеную хурму с чаем вместо конфет. Она так сладка, что сверху вся покрывается сахарным налетом. Это свойство плода имеет очень большое значение для больных с пороками сердца, — утверждает Галина Чернявская.

Организм использует сахара хурмы для питания сердечной мышцы. При этом уровень глюкозы в крови не достигает пика, как это бывает в случае с рафинированным сахаром.

"Сердечникам" полезно узнать и то, что хурма содержит много калия. Тем, кто принимает мочегонные средства, выводящие калий, часто приходится дополнительно пить препараты с солями калия. Но приема лишних лекарств можно избежать, включив вместо них в рацион хурму наряду с абрикосами и яблоками.

Между тем хурма сама по себе обладает мочегонным действием. Это самое главное ее свойство, которое позволяет считать ее буквально лекарственным средством в кардиологии. На курортах Кавказа, в частности, в Цхалтубо, врачи издавна рекомендовали больным с патологией сердца и сосудов съедать по 2-3 плода японской хурмы в день. Эффект превосходил все ожидания.

Бывает, что у больных с сердечно-сосудистой недостаточностью развивается временное привыкание к мочегонным лекарствам, их действие резко снижается. Тогда на помощь может прийти хурма. Необходимо есть 3-4 плода в день, чередуя их с тремя 100-граммовыми порциями горячего молока, — советует Галина Чернявская.

Такое лечение приносит успех уже со второго дня, только нужно в это время сократить до минимума потребление всех остальных продуктов. Кстати, для лечения подойдет как:

  • свежая
  • так и сушеная хурма

эффект будет тем же.

Сердечная хурма. хурма
Организм использует сахара хурмы для питания сердечной мышцы

За 4-5 дней ваш организм как бы отдохнет от больших доз мочегонных лекарств, и они вновь начнут проявлять свое действие.

При мочекаменной болезни также стоит обратиться к спасительной хурме. В наши дни установлено, что хурма богата магнием. Он значительно снижает вероятность образования камней. Кроме того, плоды хурмы помогают вывести из организма соли натрия. А это косвенно разгружает почки, — анализирует Галина Чернявская.

Хурма — поистине кладезь всего полезного и нужного. Она содержит много бета-каротина, провитамина А, который способен защитить вас от рака.

Доказано: у людей, которые едят много плодов и овощей, содержащих бета-каротин, значительно уменьшается риск возникновения рака легких. Это особенно важно для заядлых курильщиков.

По богатству бета-каротином японская хурма соперничает с такими признанными источниками этого ценнейшего вещества, как:

  • томаты
  • салат
  • тыква
  • сладкий перец.
Сердечная хурма. хурма королек
Хурма содержит много бета-каротина, провитамина А, который способен защитить вас от рака

Значительно уступает она лишь красной моркови. Неплохи дела у хурмы и с витаминами С и Р. Есть и много железа, полезного при малокровии. Достаточно и пектинов, благотворно влияющих на пищеварение.

Придраться, кажется, не к чему. Разве что к вяжущему вкусу хурмы? Он бывает таковым из-за входящих в состав плода дубильных веществ, прежде всего танина. Поэтому покупать хурму надо при полной зрелости, когда она становится по-настоящему съедобной — сладкой и душистой.

Сорта хурмы

Существуют и так называемые константные сорта хурмы. Они не терпкие и не сладкие даже в твердом виде. Кроме обычной хурмы бывают еще корольки. Их иначе называют шоколадной хурмой, но не за вкус, а за цвет на разрезе. Эти плоды могут принимать два облика.

Если произошло опыление и образовались семена, то созревает коричневый королек — крепкий, сладкий и вкусный. А не было опыления — и шоколадного королька нет, а есть терпкая хурма посредственного качества, хотя и вполне питательная.

Постарайтесь не ошибиться в выборе, и вы, кроме пользы, получите наслаждение оригинальным вкусом королька.

Галина Гурьевна Чернявская работает в Химках, Московской области. Специальность — кардиолог, терапевт. Основные места работы: Медицинский центр АТЕ Клиник в Химках, Областная больница.

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Хурма. Польза и вред.
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