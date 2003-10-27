Экспресс-диета для похудения: основные принципы

После обильных столов на самоизоляции так трудно опять начать нормально питаться и сбросить накопившиеся лишние килограммы. Один из эффективных способов вернуться к прежним размерам — сесть на экспресс-диету. Читательницы делятся рецептами диет, которые помогают им быстро войти в форму после праздничных застолий.

Диета. Как похудеть за неделю

Мария Подъяпольская, студентка, Одинцово:

— В прошлом году я соблюдала здоровую диету, посещала спортзал и занималась плаванием. В результате сбросила 8 лишних кило. Решив, что уж теперь я могу позволить себе все, я постепенно перестала соблюдать свою диету. Да и на спорт времени не хватало.

Встав на весы после новогодних праздников, я с огорчением обнаружила у себя два лишних кило. С большим трудом приобретенные полезные привычки куда-то улетучились, ведь я стала есть гораздо больше жареной пищи, выпечки, сладостей.

Нужна была какая-то встряска, чтобы опять вернуться к здоровому питанию. После нескольких безуспешных попыток мне удалось найти экспресс-диету, которая теперь выручает меня после обильных застолий.

Эта система представляет собой комбинацию из четырех разгрузочных дней:

В первый день - я называю его очищающим — можно пить свежеотжатые овощные и фруктовые соки без сахара. Советую начать утро со стакана свекольно-морковного напитка — он придает силы и стимулирует работу кишечника. Дальше можно смело экспериментировать, смешивая соки разных фруктов и овощей и составляя вкусные коктейли. Единственное ограничение — не больше полутора литров соков плюс сколько угодно чистой воды и зеленого чая. Второй день - творожно-кефирный. Нужно взять полкилограмма обезжиренного творога, 1,5 литра однопроцентного кефира и разделить всю еду на пять равных частей. Каждые два с половиной — три часа съедаете порцию творога с кефиром, а за полчаса до и через час после приема пищи выпиваете стакан чистой воды или зеленого чая. Третий день - салатный. В течение дня нужно постепенно съесть около полутора килограммов салата из листовых зеленых овощей с двумя столовыми ложками растительного, лучше оливкового или льняного, масла. Наконец, последний, четвертый день опять пьем свежеотжатые соки. За четыре дня я теряю в среднем два лишних килограмма и, самое главное, легко возвращаюсь к умеренному здоровому питанию.

Анна Пуделко, психолог, Москва:

— Я терпеть не могу сидеть на диетах и в чем-то себя ограничивать. Просто стараюсь получать удовольствие от еды и питаться регулярно, периодически придерживаясь однодневных разгрузочных меню.

Моя страсть — кулинария, я обожаю фантазировать и изобретать новые блюда. Поэтому обычные кефирные или огуречные диеты не для меня. Основа моих разгрузочных дней — яблоки.

Ежедневно можно съедать до двух килограммов. Естественно, я стараюсь максимально разнообразить свое меню.

С утра, например, варю кашу из яблочного пюре, присыпая его корицей.

На обед запекаю яблоки в духовке.

В полдник натираю их на терке, сбрызгиваю лимонным соком и добавляю тертый мускатный орех и имбирь на кончике ножа.

Ужин состоит из коктейля:

яблочный сок

минеральная вода с газом

чуть-чуть лимонного сока.

При желании можно придумать еще множество вариантов полезных и низкокалорийных яблочных блюд.

Яблоки — идеальный вариант для разгрузочных дней

Первый день нужно есть исключительно яблоки. На второй добавляем к ним 200 граммов обезжиренного творога. В третий день едим так же, как и второй. Три дня этой диеты позволяют очистить организм и сбросить около полутора килограммов.

Людмила Зайцева, провизор, Москва:

— Я всегда придерживаюсь принципа: "Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть".

Поэтому пища для меня — это источник жизненных сил и энергии, и она должна быть здоровой и легкой. Но во время праздничных застолий я выбрасываю из головы все, что касается калорий, витаминов и питательных веществ, и просто наслаждаюсь любимыми лакомствами.

Ну а после праздников мой долг — помочь организму справиться с непривычной тяжелой и жирной пищей. Для этого я использую довольно строгую, но очень эффективную диету, о которой мне много лет назад рассказала подруга.

В течение первых трех дней нужно питаться очищающим салатом. Готовится он так, берется:

белокочанная и краснокочанная капуста

отварная свекла

сырая морковь

сок лимона

луковица.

Все овощи надо мелко порубить, морковь и свеклу натереть и заправить салат смесью из лимонного сока и столовой ложки растительного масла. На день нужно взять полтора килограмма овощей.

Овощи обеспечат организм клетчаткой и хорошо насытят, так что муки голода вам не грозят. Трудность лишь в том, что однообразный рацион надоедает уже на второй день. Но три дня вполне можно продержаться.

Следующие три дня — белковые. С утра — яблоко и два вареных яйца. Второй завтрак — 200 граммов пропаренной или отварной рыбы. В обед — стакан отварного риса с чайной ложкой растительного масла. Полдник — стакан нежирного молока. Наконец, в семь часов вечера нужно съесть пачку обезжиренного творога. Последний, седьмой день — 1,5 литра нежирного кефира без добавок и подсластителей.

Эта система помогает за неделю сбросить пару накопившихся за праздники килограммов и позволяет перегруженным органам пищеварения наладить нормальную работу.

Правила экспресс-диет:

Соблюдать диету можно не дольше указанного времени. В противном случае вы рискуете нарушить обмен веществ и получить истощение организма. Обязательно принимайте витаминные добавки во время диеты. После окончания курса нужно вернуться к полноценному и умеренному питанию. Ни в коем случае не придерживайтесь экспресс-диет, если вы беременны, кормите ребенка или страдаете хроническими заболеваниями.

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