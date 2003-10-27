После обильных столов на самоизоляции так трудно опять начать нормально питаться и сбросить накопившиеся лишние килограммы. Один из эффективных способов вернуться к прежним размерам — сесть на экспресс-диету. Читательницы делятся рецептами диет, которые помогают им быстро войти в форму после праздничных застолий.
Мария Подъяпольская, студентка, Одинцово:
— В прошлом году я соблюдала здоровую диету, посещала спортзал и занималась плаванием. В результате сбросила 8 лишних кило. Решив, что уж теперь я могу позволить себе все, я постепенно перестала соблюдать свою диету. Да и на спорт времени не хватало.
Встав на весы после новогодних праздников, я с огорчением обнаружила у себя два лишних кило. С большим трудом приобретенные полезные привычки куда-то улетучились, ведь я стала есть гораздо больше жареной пищи, выпечки, сладостей.
Нужна была какая-то встряска, чтобы опять вернуться к здоровому питанию. После нескольких безуспешных попыток мне удалось найти экспресс-диету, которая теперь выручает меня после обильных застолий.
Анна Пуделко, психолог, Москва:
— Я терпеть не могу сидеть на диетах и в чем-то себя ограничивать. Просто стараюсь получать удовольствие от еды и питаться регулярно, периодически придерживаясь однодневных разгрузочных меню.
Моя страсть — кулинария, я обожаю фантазировать и изобретать новые блюда. Поэтому обычные кефирные или огуречные диеты не для меня. Основа моих разгрузочных дней — яблоки.
Ежедневно можно съедать до двух килограммов. Естественно, я стараюсь максимально разнообразить свое меню.
С утра, например, варю кашу из яблочного пюре, присыпая его корицей.
На обед запекаю яблоки в духовке.
В полдник натираю их на терке, сбрызгиваю лимонным соком и добавляю тертый мускатный орех и имбирь на кончике ножа.
Ужин состоит из коктейля:
При желании можно придумать еще множество вариантов полезных и низкокалорийных яблочных блюд.
Первый день нужно есть исключительно яблоки. На второй добавляем к ним 200 граммов обезжиренного творога. В третий день едим так же, как и второй. Три дня этой диеты позволяют очистить организм и сбросить около полутора килограммов.
Людмила Зайцева, провизор, Москва:
— Я всегда придерживаюсь принципа: "Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть".
Поэтому пища для меня — это источник жизненных сил и энергии, и она должна быть здоровой и легкой. Но во время праздничных застолий я выбрасываю из головы все, что касается калорий, витаминов и питательных веществ, и просто наслаждаюсь любимыми лакомствами.
Ну а после праздников мой долг — помочь организму справиться с непривычной тяжелой и жирной пищей. Для этого я использую довольно строгую, но очень эффективную диету, о которой мне много лет назад рассказала подруга.
В течение первых трех дней нужно питаться очищающим салатом. Готовится он так, берется:
Все овощи надо мелко порубить, морковь и свеклу натереть и заправить салат смесью из лимонного сока и столовой ложки растительного масла. На день нужно взять полтора килограмма овощей.
Овощи обеспечат организм клетчаткой и хорошо насытят, так что муки голода вам не грозят. Трудность лишь в том, что однообразный рацион надоедает уже на второй день. Но три дня вполне можно продержаться.
Следующие три дня — белковые. С утра — яблоко и два вареных яйца. Второй завтрак — 200 граммов пропаренной или отварной рыбы. В обед — стакан отварного риса с чайной ложкой растительного масла. Полдник — стакан нежирного молока. Наконец, в семь часов вечера нужно съесть пачку обезжиренного творога. Последний, седьмой день — 1,5 литра нежирного кефира без добавок и подсластителей.
Эта система помогает за неделю сбросить пару накопившихся за праздники килограммов и позволяет перегруженным органам пищеварения наладить нормальную работу.
Читайте также:
Как похудеть: секреты китайской медицины
Диета оптимизма: худеем против депрессии
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.