Десять ягод рябины в день - самое полезное лекарство

"Ничего полезнее осенних ягод не существует", — считает калининградский врач-диетолог Наталия Воронова . Но их надо правильно принимать.

Полезные свойства калины

По составу витаминов калина — ягода уникальная. В ее плодах содержатся:

витамин С;

органические кислоты, в том числе валериановая и изовалериановая, оказывающие выраженное успокаивающее действие на центральную нервную систему.

Плоды калины также оказывают:

мочегонное и потогонное действия;

усиливают сокращения сердца;

помогают при болезнях желудка.

Словом, калина помогает от сотни болезней. Протертая с сахаром калина, растворенная в воде, — витаминизированный напиток, прекрасно заменяющий кофе.

Кстати, из всех ягод калина едва ли не единственная имеет в себе горчинку, которая есть и в хорошем кофе, и в крепком чае. Благородный калиновый напиток со своим вкусовым букетом, с богатейшим химическим составом очищает кровь. Для вкуса в напиток можно добавлять лимон и корицу.

В Европе калиновый морс пьют при гастрите и язве желудка. Народная русская медицина издавна применяла калину при болезнях печени и желтухе.

Плоды калины имеют горьковатый вкус, поэтому их надо срывать после первых заморозков, когда горечь исчезает и ягоды становятся слаще. Калину не часто встретишь на рынках, ее не продают в аптеках и магазинах. Поэтому в погожий осенний денек после первых морозов отправляйтесь в лес за калиной. А еще лучше посадите калину на своем участке.

Калину можно хранить в морозильной камере, разложив по целлофановым пакетам; можно протереть с сахаром в равных весовых пропорциях. С калиной можно печь пироги, варить кисели, компоты, варенье.

Калина с мёдом

Самое удивительное средство, панацея от множества болезней. Ягоды нужно ошпарить кипятком, затем протереть через дуршлаг.

Полученную массу смешать с медом в пропорциях: один литр массы на один литр меда. Через неделю вкуснейшее лекарство готово. Одна столовая ложка натощак — и витаминный запас на день обеспечен.

Люди, склонные к гипертонии, испытывают к калине повышенное влечение. Тем, у кого давление низкое, нужна осторожность: ложку в день, больше не стоит. При болезнях горла и хрипоте одну столовую ложку калины (можно предварительно размять):

Залить одним стаканом кипятка. Настаивать, укутав, два часа.

Кстати, из всех ягод калина едва ли не единственная имеет в себе горчинку, которая есть и в хорошем кофе, и в крепком чае

Полоскать горло при ангине и принимать внутрь по столовой ложке три раза в день при осиплости голоса.

При бронхитах три столовые ложки ягод калины, три столовые ложки меда смешать и залить одним литром воды. Кипятить 10 минут, затем — процедить. Принимать по полстакана в виде теплого чая при хронических бронхитах и воспалениях легких.

При заболеваниях нервной системы 25 г ягод калины растереть, залить тремя стаканами кипятка, постепенно помешивая. Настаивать в течение трех часов, процедить и принимать по полстакана четыре раза в день перед едой при заболеваниях:

неврологического характера,

при подверженности депрессиям.

Отлично помогает при сильных менструальных кровотечениях. Свежий сок калины нужно выпить при внезапном появлении головной боли — помогает не хуже медикаментозных средств. Хронический фурункулез отступает перед действием калинового сока.

Полезные свойства облепихи

Облепиха считается одним из наиболее ценных поливитаминных растений. Она побила, кажется, все мыслимые рекорды по целебным и витаминным свойствам. В замороженном и протертом виде она не теряет своего витаминного богатства даже к весне. Поэтому ее стоит приберечь на конец зимы, когда истощатся полезные запасы многих овощей и фруктов и вы почувствуете витаминный дефицит. В плодах облепихи содержатся:

витамин С,

каротин,

витамины Е, В и Р,

яблочная и виноградная кислоты,

микроэлементы,

фруктоза и многие биологически активные вещества.

Облепиха — чемпион среди фруктов и ягод по содержанию витамина Е, препятствующего старению организма.

Врачи рекомендуют всем женщинам бальзаковского возраста повышенные дозы этого витамина. Ярко-желтый напиток из протертой облепихи исключительно вкусен и полезен. Протертой облепихой можно поливать овсяную кашу и творог, оладьи и гренки. Облепиха дарит силы, ее стоит принимать в периоды наибольших физических и эмоциональных нагрузок.

Из мякоти плодов облепихи получают жирное масло, которое имеет красновато-оранжевый цвет. Хранится до шести месяцев в хорошо закрытой стеклянной таре в темном и прохладном месте. Это поистине чудодейственный медикамент. Масло может применяться наружно и внутрь:

наружно — в виде марлевых повязок и тампонов при заболеваниях кожи и слизистых оболочек, для лечения плохо заживающих язв, поражений кожи, обморожений, ожогов

внутрь — при заболеваниях слизистых оболочек рта, пищевода, при язве желудка и двенадцатиперстной кишки и других заболеваниях.

Назначают облепиховое масло и при недостатке витаминов в организме. Противопоказано облепиховое масло только при холецистите и заболевании поджелудочной железы.

Находит применение облепиха и в косметике — отвар плодов используют для укрепления волос, втирая облепиховое масло перед мытьем в кожу головы. Также из масла облепихи делают омолаживающие питательные маски.

Получение облепихового масла в домашних условиях

Из ягод выжимают сок и отстаивают его в холодном месте. Масло всплывет на поверхность и его снимают. Полученное таким образом масло считается наиболее качественным. Оставшийся после выжимания сока жмых заливают растительным, лучше оливковым, маслом, настаивают и отделяют обычным прессованием. Это масло светлое, и ценится оно ниже. Его хорошо использовать в косметических целях. Хранят облепиховое масло в стеклянной посуде.

При язве желудка и двенадцатиперстной кишки масло принимают по 1 чайной ложке 2-3 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения — 1 месяц. При эрозии шейки матки применяют ватные тампоны, обильно смоченные маслом. Тампоны меняют ежедневно. Курс лечения — 8-12 процедур. При необходимости можно повторить курс лечения через 1-1,5 месяца. При лучевой поражении кожи облепиховое масло принимают по 1 чайной ложке три раза в день.

Облепиха — чемпион среди фруктов и ягод по содержанию витамина Е, препятствующего старению организма

Целебные свойства масла эффективны при гайморите, хроническом тонзиллите и атеросклерозе.

Полезные свойства клюквы

Клюква содержит много ценных веществ:

органических кислот,

пигментов,

пектинов.

В этой кислой ягоде уникально сочетание фруктозы и кислот, в том числе очень ценной лимонной кислоты. Клюква поспевает в сентябре. Собирают ее после первых морозов, как и калину. Можно собирать клюкву и ранней весной.

Не рекомендуется клюква при заболеваниях:

печени,

повышенной кислотности,

язвенных процессах.

Разведенный в воде клюквенный концентрат возвращает бодрость даже после напряженного рабочего дня.

Широко используют клюкву в домашней кулинарии. Из неё готовят желе, кисель, морс, варят варенье — сладкое — к чаю и кислое (с половинной дозой сахарного песка), которое подают к мясным и рыбным блюдам; используют при квашении капусты. Клюкву можно заготовить впрок, просто засыпав её сахаром: на 1 кг клюквы — 2 кг сахарного песка.

Варенье из клюквы

Промытую клюкву прокипятить в течение трех минут в небольшом количестве воды. Добавить кипящий сироп и варить до готовности. В это время можно добавлять антоновские яблоки (по весу в равных пропорциях) или по вкусу грецкие орехи. На 1 кг клюквы — 1,5 кг сахарного песка и 2 стакана воды.

В этой кислой ягоде уникально сочетание фруктозы и кислот, в том числе очень ценной лимонной кислоты

Желе из клюквы

Ягоды вымыть, отжать 2 чайные ложки сока. Выжимки залить кипятком и проварить, затем:

процедить,

смешать с сахаром,

поставить на огонь,

добавить предварительно замоченный в воде желатин и, помешивая, дать закипеть.

Сняв с огня, процедить через марлю, немного остудить, смешать с выжатым сырым соком и разлить в формы. На 150 г ягод: пол-литра воды, 100 г сахарного песка, 25 г желатина.

При расстройстве желудка две столовые ложки ягод клюквы залить двумя стаканами горячей воды, кипятить 10 минут на слабом огне, охладить, процедить и пить по полстакана четыре раза в день. При хронической ангине соком клюквы, смешанным с медом, полоскать горло. Для укрепления ногтей регулярно втирать в ногтевую пластинку и кожу вокруг нее сок клюквы.

Полезные свойства рябины

С древнейших времен ягоды рябины применяют в качестве лекарственного препарата, содержащего:

витамины С, Р, К, Е,

каротин,

глюкозу,

фруктозу,

органические кислоты,

дубильные вещества.

Рябина целебна при гипертонии, атеросклерозе, оказывает:

мочегонное

и кровоостанавливающее действия.

Сок рябины в народной медицине применяют при геморрое, гастрите и пониженной кислотности. Плоды рябины несколько месяцев прекрасно хранятся в стеклянных банках в холодильнике. Их можно протирать с сахаром в пропорциях: на стакан ягод 1,3 стакана сахарного песка или замораживать в морозильной камере, оттаивая порциями по мере необходимости.

Ягоды рябины содержат сорбиновую кислоту, обладающую бактерицидными свойствами, губительными для стафилококка.

Люди, съедающие в течение дня 10 ягод рябины, смогут полностью забыть о:

головных болях

бессоннице

повышенном артериальном давлении.

Помогает рябина будущим мамам перенести тяжелые формы токсикоза — две чайные ложки протертой с сахаром рябины или несколько ягод. Ягоды рябины задерживают развитие золотистого стафилококка и дизентерийной палочки.

Варенье из рябины

Рябину, снятую после первых морозов, отделить от кистей и выдержать в духовке при невысокой температуре два часа. Затем ошпарить горячей водой и оставить в ней на пять минут. Сварить сироп. Ягоды выдержать в сиропе не менее шести часов, затем варить, несколько раз снимая с огня после закипания на 10-15 минут для охлаждения.

Жесткокожие ягоды рябины очень медленно впитывают сахар, поэтому варенье после охлаждения нужно выдержать 12 часов, затем сироп слить и немного уварить его без ягод. Ягоды разложить в банки и залить кипящим сиропом. На 1 кг рябины 1,3 кг сахарного песка и 3 стакана воды.

При заболеваниях желудка одну столовую ложку ягод кипятить одну минуту в стакане воды, настаивать час. Процедить. Принимать по полстакана три раза в день до еды при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, особенно при пониженной кислотности.

Если сок пить продолжительное время, то можно вылечить даже внутренний геморрой. Этот сок действует лучше, чем слабительное. Пить сок следует 3 раза в день по 2 рюмки с добавлением сахара и запивать стаканом воды.

Это хорошее сибирское и общерусское средство от геморроя. Не стоит увлекаться рябиной людям с пониженным давлением, для них суточное потребление — одна столовая ложка сока или 15 ягод.

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