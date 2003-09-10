"Ничего полезнее осенних ягод не существует", — считает калининградский врач-диетолог Наталия Воронова . Но их надо правильно принимать.
По составу витаминов калина — ягода уникальная. В ее плодах содержатся:
Плоды калины также оказывают:
Словом, калина помогает от сотни болезней. Протертая с сахаром калина, растворенная в воде, — витаминизированный напиток, прекрасно заменяющий кофе.
Кстати, из всех ягод калина едва ли не единственная имеет в себе горчинку, которая есть и в хорошем кофе, и в крепком чае. Благородный калиновый напиток со своим вкусовым букетом, с богатейшим химическим составом очищает кровь. Для вкуса в напиток можно добавлять лимон и корицу.
В Европе калиновый морс пьют при гастрите и язве желудка. Народная русская медицина издавна применяла калину при болезнях печени и желтухе.
Плоды калины имеют горьковатый вкус, поэтому их надо срывать после первых заморозков, когда горечь исчезает и ягоды становятся слаще. Калину не часто встретишь на рынках, ее не продают в аптеках и магазинах. Поэтому в погожий осенний денек после первых морозов отправляйтесь в лес за калиной. А еще лучше посадите калину на своем участке.
Калину можно хранить в морозильной камере, разложив по целлофановым пакетам; можно протереть с сахаром в равных весовых пропорциях. С калиной можно печь пироги, варить кисели, компоты, варенье.
Самое удивительное средство, панацея от множества болезней. Ягоды нужно ошпарить кипятком, затем протереть через дуршлаг.
Полученную массу смешать с медом в пропорциях: один литр массы на один литр меда. Через неделю вкуснейшее лекарство готово. Одна столовая ложка натощак — и витаминный запас на день обеспечен.
Люди, склонные к гипертонии, испытывают к калине повышенное влечение. Тем, у кого давление низкое, нужна осторожность: ложку в день, больше не стоит. При болезнях горла и хрипоте одну столовую ложку калины (можно предварительно размять):
Полоскать горло при ангине и принимать внутрь по столовой ложке три раза в день при осиплости голоса.
При бронхитах три столовые ложки ягод калины, три столовые ложки меда смешать и залить одним литром воды. Кипятить 10 минут, затем — процедить. Принимать по полстакана в виде теплого чая при хронических бронхитах и воспалениях легких.
При заболеваниях нервной системы 25 г ягод калины растереть, залить тремя стаканами кипятка, постепенно помешивая. Настаивать в течение трех часов, процедить и принимать по полстакана четыре раза в день перед едой при заболеваниях:
Отлично помогает при сильных менструальных кровотечениях. Свежий сок калины нужно выпить при внезапном появлении головной боли — помогает не хуже медикаментозных средств. Хронический фурункулез отступает перед действием калинового сока.
Облепиха считается одним из наиболее ценных поливитаминных растений. Она побила, кажется, все мыслимые рекорды по целебным и витаминным свойствам. В замороженном и протертом виде она не теряет своего витаминного богатства даже к весне. Поэтому ее стоит приберечь на конец зимы, когда истощатся полезные запасы многих овощей и фруктов и вы почувствуете витаминный дефицит. В плодах облепихи содержатся:
Облепиха — чемпион среди фруктов и ягод по содержанию витамина Е, препятствующего старению организма.
Врачи рекомендуют всем женщинам бальзаковского возраста повышенные дозы этого витамина. Ярко-желтый напиток из протертой облепихи исключительно вкусен и полезен. Протертой облепихой можно поливать овсяную кашу и творог, оладьи и гренки. Облепиха дарит силы, ее стоит принимать в периоды наибольших физических и эмоциональных нагрузок.
Из мякоти плодов облепихи получают жирное масло, которое имеет красновато-оранжевый цвет. Хранится до шести месяцев в хорошо закрытой стеклянной таре в темном и прохладном месте. Это поистине чудодейственный медикамент. Масло может применяться наружно и внутрь:
Назначают облепиховое масло и при недостатке витаминов в организме. Противопоказано облепиховое масло только при холецистите и заболевании поджелудочной железы.
Находит применение облепиха и в косметике — отвар плодов используют для укрепления волос, втирая облепиховое масло перед мытьем в кожу головы. Также из масла облепихи делают омолаживающие питательные маски.
Из ягод выжимают сок и отстаивают его в холодном месте. Масло всплывет на поверхность и его снимают. Полученное таким образом масло считается наиболее качественным. Оставшийся после выжимания сока жмых заливают растительным, лучше оливковым, маслом, настаивают и отделяют обычным прессованием. Это масло светлое, и ценится оно ниже. Его хорошо использовать в косметических целях. Хранят облепиховое масло в стеклянной посуде.
При язве желудка и двенадцатиперстной кишки масло принимают по 1 чайной ложке 2-3 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения — 1 месяц. При эрозии шейки матки применяют ватные тампоны, обильно смоченные маслом. Тампоны меняют ежедневно. Курс лечения — 8-12 процедур. При необходимости можно повторить курс лечения через 1-1,5 месяца. При лучевой поражении кожи облепиховое масло принимают по 1 чайной ложке три раза в день.
Целебные свойства масла эффективны при гайморите, хроническом тонзиллите и атеросклерозе.
Клюква содержит много ценных веществ:
В этой кислой ягоде уникально сочетание фруктозы и кислот, в том числе очень ценной лимонной кислоты. Клюква поспевает в сентябре. Собирают ее после первых морозов, как и калину. Можно собирать клюкву и ранней весной.
Не рекомендуется клюква при заболеваниях:
Разведенный в воде клюквенный концентрат возвращает бодрость даже после напряженного рабочего дня.
Широко используют клюкву в домашней кулинарии. Из неё готовят желе, кисель, морс, варят варенье — сладкое — к чаю и кислое (с половинной дозой сахарного песка), которое подают к мясным и рыбным блюдам; используют при квашении капусты. Клюкву можно заготовить впрок, просто засыпав её сахаром: на 1 кг клюквы — 2 кг сахарного песка.
Промытую клюкву прокипятить в течение трех минут в небольшом количестве воды. Добавить кипящий сироп и варить до готовности. В это время можно добавлять антоновские яблоки (по весу в равных пропорциях) или по вкусу грецкие орехи. На 1 кг клюквы — 1,5 кг сахарного песка и 2 стакана воды.
Ягоды вымыть, отжать 2 чайные ложки сока. Выжимки залить кипятком и проварить, затем:
Сняв с огня, процедить через марлю, немного остудить, смешать с выжатым сырым соком и разлить в формы. На 150 г ягод: пол-литра воды, 100 г сахарного песка, 25 г желатина.
При расстройстве желудка две столовые ложки ягод клюквы залить двумя стаканами горячей воды, кипятить 10 минут на слабом огне, охладить, процедить и пить по полстакана четыре раза в день. При хронической ангине соком клюквы, смешанным с медом, полоскать горло. Для укрепления ногтей регулярно втирать в ногтевую пластинку и кожу вокруг нее сок клюквы.
С древнейших времен ягоды рябины применяют в качестве лекарственного препарата, содержащего:
Рябина целебна при гипертонии, атеросклерозе, оказывает:
Сок рябины в народной медицине применяют при геморрое, гастрите и пониженной кислотности. Плоды рябины несколько месяцев прекрасно хранятся в стеклянных банках в холодильнике. Их можно протирать с сахаром в пропорциях: на стакан ягод 1,3 стакана сахарного песка или замораживать в морозильной камере, оттаивая порциями по мере необходимости.
Ягоды рябины содержат сорбиновую кислоту, обладающую бактерицидными свойствами, губительными для стафилококка.
Люди, съедающие в течение дня 10 ягод рябины, смогут полностью забыть о:
Помогает рябина будущим мамам перенести тяжелые формы токсикоза — две чайные ложки протертой с сахаром рябины или несколько ягод. Ягоды рябины задерживают развитие золотистого стафилококка и дизентерийной палочки.
Рябину, снятую после первых морозов, отделить от кистей и выдержать в духовке при невысокой температуре два часа. Затем ошпарить горячей водой и оставить в ней на пять минут. Сварить сироп. Ягоды выдержать в сиропе не менее шести часов, затем варить, несколько раз снимая с огня после закипания на 10-15 минут для охлаждения.
Жесткокожие ягоды рябины очень медленно впитывают сахар, поэтому варенье после охлаждения нужно выдержать 12 часов, затем сироп слить и немного уварить его без ягод. Ягоды разложить в банки и залить кипящим сиропом. На 1 кг рябины 1,3 кг сахарного песка и 3 стакана воды.
При заболеваниях желудка одну столовую ложку ягод кипятить одну минуту в стакане воды, настаивать час. Процедить. Принимать по полстакана три раза в день до еды при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, особенно при пониженной кислотности.
Если сок пить продолжительное время, то можно вылечить даже внутренний геморрой. Этот сок действует лучше, чем слабительное. Пить сок следует 3 раза в день по 2 рюмки с добавлением сахара и запивать стаканом воды.
Это хорошее сибирское и общерусское средство от геморроя. Не стоит увлекаться рябиной людям с пониженным давлением, для них суточное потребление — одна столовая ложка сока или 15 ягод.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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