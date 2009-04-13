У любого человека неправильно подобранный крем или тушь для ресниц может привести к печальным последствиям. Одно из наиболее распространенных проявлений раздражения кожи — дерматит. Он бывает:
|Простой контактный дерматит (вызван первичным раздражением)
|Воспалительная реакция кожи, возникающая в ответ на прямое воздействие раздражающих веществ.
|Контактно-аллергический дерматит
|Воспалительное заболевание кожи, возникающее в месте ее непосредственного контакта с аллергеном.
Вот признаки, по которым можно обнаружить и разоблачить этого врага:
Простой контактный и контактно-аллергический дерматиты различаются временем, которое проходит с момента попадания раздражителя на кожу и до момента появления симптомов аллергии.
Если высыпания проявились сразу после соприкосновения с аллергеном, то у вас — простой контактный дерматит. Контактно-аллергический более коварен, он дает о себе знать только при повторном контакте кожи с косметическим средством, а симптомы проявляются лишь в течение суток.
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Причиной аллергии может стать:
Если у вас чувствительная кожа, то опасаться следует практически всего:
Аллергены, к сожалению, есть в:
Но не нужно винить в этом производителей косметики. Скорее всего, это сигнал о проблемах в иммунной системе вашего организма, которые, конечно, необходимо решать в кабинете врача.
Не нужно жалеть любимый крем, у которого истек срок годности, — смело выкидывайте его и замените на такой же, но более свежий.
В любом случае, прежде всего, необходимо устранить аллерген — убрать с глаз долой злосчастное средство. Можно свести на нет или хотя бы облегчить свои мучения с помощью специальных лекарств, согласовав их прием с врачом.
При выборе косметики обязательно консультируйтесь с дерматологом. А перед использованием обязательно ее протестируйте —
нанесите небольшое количество на локтевой сгиб и подождите два часа. Если на коже не появилось высыпаний, то смело оставляйте у себя.
Старайтесь реже применять косметику:
Ограничьте использование лосьонов, содержащих спирт, — они вызывают пересушивание и раздражение кожи.
В заботах о своей красоте, дабы не навредить, нужно грамотно подходить к выбору косметических средств. В этом может помочь гипоаллергенная косметика. В ней минимальное содержание:
Впрочем, в гипоаллергенную косметику, действительно, стараются добавлять поменьше самых распространенных аллергенов.
Срок хранения у нее не такой большой из-за пониженного количества консервантов, а запах может быть менее приятным из-за отсутствия агрессивных отдушек.
Однако вероятность развития реакции при использовании ниже, чем у обычной косметики. Проверять ее следует до покупки — непосредственно в магазине.
И помните, что гипоаллергенная косметика — вовсе не гарантия того, что злосчастная аллергия обойдет вас стороной.
"Гипо" — означает "мало", но никак не "совсем нет и никогда". Очень трудно найти вещество, которое было бы биологически активным (то есть достаточно эффективным), но при этом не вызывало аллергической реакции, и в этом беда современного косметического производства.
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