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Автор Петр Дерябин

Косметика... с тяжелыми последствиями

Здоровье » Красота
Аллергия на косметику встречается очень часто, и баночки с надписью "гипоаллергенно" — вовсе не гарантия прекрасной персиковой кожи. Хотя контроль над качеством продукции довольно жесткий, вероятность возникновения аллергической реакции все же высока. По утверждению косметологов, она составляет около 15 процентов. И напрасно многие считают, что проблема касается только людей с гиперчувствительной кожей.

Виды и причины аллергии на косметику

У любого человека неправильно подобранный крем или тушь для ресниц может привести к печальным последствиям. Одно из наиболее распространенных проявлений раздражения кожи — дерматит. Он бывает:

Косметические заблуждения. Лечебная, натуральная, гипоаллергенная косметика
Виды дерматита
Простой контактный дерматит (вызван первичным раздражением) Воспалительная реакция кожи, возникающая в ответ на прямое воздействие раздражающих веществ.
Контактно-аллергический дерматит Воспалительное заболевание кожи, возникающее в месте ее непосредственного контакта с аллергеном.

Вот признаки, по которым можно обнаружить и разоблачить этого врага:

  • зуд
  • жжение
  • покраснения
  • воспаления
  • темные круги и мешки под глазами
  • отечность век или губ
  • аллергическая реакция слизистых оболочек горла, носа и неба
  • угревые высыпания на коже.

Простой контактный и контактно-аллергический дерматиты различаются временем, которое проходит с момента попадания раздражителя на кожу и до момента появления симптомов аллергии.

Если высыпания проявились сразу после соприкосновения с аллергеном, то у вас — простой контактный дерматит. Контактно-аллергический более коварен, он дает о себе знать только при повторном контакте кожи с косметическим средством, а симптомы проявляются лишь в течение суток.

Читайте по теме: Три вопроса о косметике

Причиной аллергии может стать:

  • некачественная косметика
  • индивидуальная непереносимость какого-то компонента

Если у вас чувствительная кожа, то опасаться следует практически всего:

  • растительных экстрактов и белковых компонентов средства
  • парфюмерных отдушек
  • консервантов
Косметика... с тяжелыми последствиями. Аллергия на косметику
При появлении аллергии на косметику следует проконсультироваться с врачом

Аллергены, к сожалению, есть в:

  • формулах помад
  • туши
  • тенях для глаз
  • подводках для глаз
  • шампунях
  • кремах для лица.

Но не нужно винить в этом производителей косметики. Скорее всего, это сигнал о проблемах в иммунной системе вашего организма, которые, конечно, необходимо решать в кабинете врача.

Аллергия на просроченную косметику — это, безусловно, отдельный разговор. Даже в очень дорогой косметике класса люкс со временем, при длительном хранении, образуются вещества, которые могут привести к развитию дерматита.
Не нужно жалеть любимый крем, у которого истек срок годности, — смело выкидывайте его и замените на такой же, но более свежий.

Как избежать аллергии на косметику?

Как же избавится от аллергии? К сожалению, с предрасположенностью к ней организма ничего сделать нельзя.
В любом случае, прежде всего, необходимо устранить аллерген — убрать с глаз долой злосчастное средство. Можно свести на нет или хотя бы облегчить свои мучения с помощью специальных лекарств, согласовав их прием с врачом.

При выборе косметики обязательно консультируйтесь с дерматологом. А перед использованием обязательно ее протестируйте —

нанесите небольшое количество на локтевой сгиб и подождите два часа. Если на коже не появилось высыпаний, то смело оставляйте у себя.

Старайтесь реже применять косметику:

  • с длительным сроком хранения
  • сильно ароматизированные продукты.

Ограничьте использование лосьонов, содержащих спирт, — они вызывают пересушивание и раздражение кожи.

Гипоаллергенная косметика

В заботах о своей красоте, дабы не навредить, нужно грамотно подходить к выбору косметических средств. В этом может помочь гипоаллергенная косметика. В ней минимальное содержание:

  • красителей
  • консервантов
  • отдушек
  • биологически активных веществ.

Впрочем, в гипоаллергенную косметику, действительно, стараются добавлять поменьше самых распространенных аллергенов.

Срок хранения у нее не такой большой из-за пониженного количества консервантов, а запах может быть менее приятным из-за отсутствия агрессивных отдушек.

Однако вероятность развития реакции при использовании ниже, чем у обычной косметики. Проверять ее следует до покупки — непосредственно в магазине.

Косметика... с тяжелыми последствиями. гипоаллергенная косметика
В гипоаллергенную косметику стараются добавлять меньше аллергенов

И помните, что гипоаллергенная косметика — вовсе не гарантия того, что злосчастная аллергия обойдет вас стороной.

"Гипо" — означает "мало", но никак не "совсем нет и никогда". Очень трудно найти вещество, которое было бы биологически активным (то есть достаточно эффективным), но при этом не вызывало аллергической реакции, и в этом беда современного косметического производства.

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