Десять причин многоликой изжоги

По данным Ассоциации терапевтов Массачусетского госпиталя и гастроэнтерологов Гарвардской медицинской школы, 10 процентов американцев ощущают жжение в пищеводе ежедневно, а каждый третий житель США жалуется на него периодически. Жертвы изжоги тратят около 2 миллионов долларов в год на антацидные средства, снижающие кислотность желудочного сока и избавляющие от неприятных ощущений. В России примерно такая же статистика.

Причины и способы устранения изжоги

Чтобы избавиться от изжоги, нужно выяснить ее причины и действовать в зависимости от них:

1. Периодически жжет за грудиной, после того как съели что-то острое и жирное, жареное, соленое, сок, отжатый из цитрусовых, помидоры?

По отзывам врачей, от 30 до 50 процентов пациентов, госпитализированных с диагнозами:

"приступ стенокардии",

"инфаркт миокарда"

в действительности имеют абсолютно здоровое сердце и кровеносные сосуды. Оказывается, жжение в груди часто обусловлено банальной изжогой. Косвенным признаком является горький или кислый привкус во рту и связь плохого самочувствия с погрешностями диеты. Выпейте чашку ледяной воды, молока или стакан щелочной минеральной воды без газа. Можете принять:

пакетик смекты (развести в стакане воды),

фосфалюгель.

2. Жуете резинку с мятой перечной (peppermint) и курчавой (spearmint), любите кофе, шоколад темных сортов, регулярно употребляете газированные напитки и алкоголь?

Эти продукты расслабляют сфинктер, отделяющий пищевод от желудка. Перейдите на кофе без кофеина, белый шоколад, аперитивы без газа и алкоголя.

3. Съели лук?

Именно он, а не специи, повинен в большинстве случаев изжоги. Ошпарьте мелко нарезанный репчатый лук кипятком, а перышки зеленого лука положите на 1-2 часа в холодильник — он станет не таким "злым".

Покупайте к столу сорта, не вызывающие изжогу: русский луговой и техасский сладкий лук, а также экзотические разновидности — мауи и валла-валла.

4. Делаете долгие перерывы между едой?

Переедание — прямой путь к изжоге. Разбавляйте желудочный сок:

ешьте часто и маленькими порциями.

Замените столовые ложки и тарелки десертными — это самое надежное средство от переедания. Поднявшись из-за стола, расправьте плечи и стойте прямо 5-10 минут, чтобы пища улеглась в желудке.

изжога

5. Ужинаете перед сном?

Ешьте за 2,5-3 часа до сна. Переход в горизонтальное положение после трапезы способствует затеканию содержимого желудка в пищевод.

Чтобы не страдать от ночной изжоги, поднимите изголовье кровати на 15 см, подложив под ее ножки специальные подпорки, или спите на высоких подушках.

6. Курите?

Никотин повышает кислотность желудочного сока, а сам процесс курения способствует заглатыванию воздуха. Повышение кислотности и давления внутри желудка, открытый доступ в него из пищевода — главные причины жжения за грудиной. Откажитесь от сигарет.

7. Изжога возникает в фитнес-клубе?

Беговая дорожка, наклоны, подъем тяжестей, гимнастика для брюшного пресса и другие виды физической активности нагнетают давление внутри желудка и способствуют забросу его содержимого в пищевод. Воздержитесь от еды за 2-2,5 часа до тренировки. Выберите нагрузки, не провоцирующие изжогу, например:

упражнения на велотренажере,

плавание.

8. Вы беременны?

Повышение внутрибрюшного давления — одна из причин изжоги. "Постарался" и гормон беременности прогестерон — он расслабляет сфинктер между пищеводом и желудком. Выпейте чай с:

мятой обыкновенной,

мелиссой,

шалфеем

либо проведите 30-минутный сеанс ароматерапии с эфирными маслами этих же растений, а также лимона и иланг-иланга.

9. У вас кашель?

Кашлевые толчки вызывают сокращение диафрагмы, выталкивающей желудочное содержимое в пищевод. Принимайте амброксол (амбробене) и другие средства, разжижающие мокроту.

10. Вам уже исполнилось 40 лет?

С возрастом снижается тонус пищеводного сфинктера — он уже не так плотно закрывает доступ в желудок.

Примите настой коры вяза ржавого, обладающего обволакивающим действием. Вот увидите, изжогу как рукой снимет!

11. У вас стресс?

От огорчений желудочный сок становится чересчур кислым, а давление внутри пищеварительной системы возрастает. Примите 10-15 капель валокордина или корвалола в небольшом количестве воды или другое успокоительное средство — оно подействует как лекарство от изжоги.

12. Приняли таблетку аспирина?

Это лекарство является кислотой (ацетилсалициловой), в связи с чем оказывает местное раздражающее действие на слизистую оболочку желудка. Замените его:

анальгином,

панадолом.

Попросите врача подобрать аналог без нежелательного эффекта или спросите, чем запивать лекарство, чтобы избежать дискомфорта.

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