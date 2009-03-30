Чем можно заразиться в бассейне?

Бассейн — хорошая возможность в любой ненастный день получить заряд бодрости и вообразить себе, будто мы побывали на летнем пляже. Плавание еще и очень полезно для здоровья. Но всякий, наверное, слышал о том, что в бассейне можно подхватить инфекцию. И что, теперь полностью лишать себя удовольствия поплавать? А если отказаться от посещения бассейна вы не в состоянии, то, как обезопасить себя от угрозы заражения?

Как не заразиться грибком в бассейне?

В бассейн допускают только при наличии заключения о состоянии здоровья. Но никаких гарантий эти справки не дают.

Многие обращаются за ними не в государственные поликлиники, а в частные медицинские центры, где за определенную плату вам за пять минут выпишут все что угодно, без всякого осмотра и тем более анализов.

Вы можете считать себя здоровым и не обращать внимания на симптомы инфекционного заболевания, поселившегося в вашем организме.

Воду в бассейне регулярно спускают и хлорируют, его моют. Но, если это общественный водоем, туда регулярно приходят самые разные люди. И, поскольку купаемся мы без верхней одежды, всяческим инфекциям, на первый взгляд, легко добраться до нашего тела.

Заражение ЗППП в бассейне

Одна из распространенных страшилок о бассейне связана с тем, что там можно заразиться бытовым сифилисом и другими заболеваниями, передающимися половым путем (ЗППП).

Медики утверждают, то на самом деле вероятность подхватить подобную инфекцию именно в бассейне, а не при половом акте, не так уж велика - разве что вы будете заниматься сексом прямо в бассейне и без использования презерватива.

Подавляющее большинство возбудителей ЗППП не могут распространяться на воздухе или в хлорированной воде бассейна. Кроме того, их концентрация вне организма очень мала.

Особенности заражения грибком в бассейне

Еще одна подобного рода страшилка — грибок, как в просторечии называется заболевание микоз. Его возбудитель — микоплазма — опасен тем, что способен проникать через кожные клетки. Грибок — очень неприятный недуг. На пораженной коже (как правило, на ногах) появляется:

сыпь в виде пузырьков

ногти меняют цвет, часто желтеют

на ногтях появляются белые полосы, они уплотняются и выглядят очень неэстетично.

Риск заражения грибком присутствует при:

плавании в бассейне

посещении душевой кабины

использовании чужих вещей

ходьбе по полу без обуви.

Но дело не только во внешнем виде. Грибок вызывает кожный зуд и, поскольку поражает лимфатическую систему, у больных слабеет иммунитет, что ведет к различным формам аллергий.

Микоз требует длительного лечения, и он коварен: под воздействием специальных мазей и других средств наружного применения может на время затихнуть, а потом вспыхнуть вновь.

Необходимо строго соблюдать правила личной гигиены при посещении бассейна

Как уберечься от грибка в бассейне

Грибок попадает в организм при приеме антибиотиков, если одновременно пациент не принимает антигрибковых препаратов, а также бытовым путем — при соприкосновении с кожей или вещами больного человека. Чтобы не принести с собой из бассейна таких "приятелей", следует помнить о соблюдении правил безопасности:

Не посещайте бассейн, если вы больны хотя бы легкой простудой. Ваш иммунитет ослаблен, и к вам может легко пристать любая зараза Женщинам не рекомендуется плавать в бассейне во время месячных. Во-первых, может усилиться кровотечение, во-вторых, в этот период женский организм особенно уязвим для всяческих инфекций. Не следует пользоваться чужими вещами, к примеру, полотенцами или тапочками, даже если свои вы потеряли или по какой-то причине оставили дома. Никому не давайте и собственных вещей. Именно таким путем чаще всего передается инфекция. Для защиты от грибка надо до и после посещения бассейна обрабатывать стопы ног противогрибковой мазью. Дома обязательно меняйте носки, раз в неделю покрывайте ногти на ногах противогрибковым лаком. Не забывайте в бассейн брать с собой пластиковые тапки или шлепанцы. Находясь в бассейне, старайтесь по возможности избежать соприкосновений с другими купальщиками, особенно с незнакомыми — они могут быть чем-нибудь больны. Лучше посещать бассейн в дневное время, когда там меньше народу. Есть экстремалы, которые любят заниматься сексом прямо в воде. Не следуйте их примеру. Особенно если вы намерены вступить в контакт со случайным партнером. Помните, что пять минут удовольствия не стоят пяти месяцев лечения!

Чем еще можно заразиться в бассейне

Кишечные инфекции

Это самое частое и неприятное последствие посещения бассейна, если человек случайно глотнёт оттуда воды. По той же причине можно заразиться и лямблиями — это кишечные паразиты, которые являются причиной диареи, тошноты, боли в животе, высыпаний на коже.

Как проявляется? Рвота и понос, боль в ушах (отит), в горле, воспаление мочевыводящих путей (например, цистит) и почек, а также заболевания внутренних половых органов. Проявляются спустя 1-3 дня поcле купания. Для того чтобы заразиться, даже не обязательно глотать воду. Кишечная палочка может проникнуть в организм через любую слизистую — нос или половые органы.

Чесотка

Это заболевание, которое вызывает чесоточный клещ.

Как проявляется? Сначала человек жалуется на сильный зуд, потом на коже появляются мелкие красноватые высыпания или пузырьки. Если их расчесать, то они образуют единую корку.

Гепатит А

Этот вирус тоже отлично себя чувствует в слабохлорированной воде. Может передаваться через воду или через непосредственный контакт с больным. Если в бассейне тщательно соблюдаются санитарные нормы, то вероятность заразиться им будет практически нулевой. В противном же случае не все так однозначно.

Как проявляется? Повышение температуры, лихорадка, изменение цвета мочи (она становится похожей на крепко заваренный черный чай и сильно пенится). Первые признаки заболевания появляются через 30 дней после заражения.

Бородавки

Их причиной является вирус папилломы человека, который обладает высокой устойчивостью. Подхватить болезнь можно на поручнях в бассейне, если за них недавно держался человек с бородавками. Однако это произойдет лишь в том случае, если целостность ваших кожных покровов нарушена (грубо говоря, если вы наступите ногой, на которой есть ранка, на место на полу, где недавно стоял зараженный человек).

Как проявляется? Опухоль состоит из узелков и напоминает соцветия цветной капусты или петушиные гребешки. Папиллома кожи бывает как маленькой (не более 1 мм), так и довольно крупной (до 2 см).

Теплая вода и климат бассейна при отсутствии тщательной дезинфекции — идеальная среда для размножения микроорганизмов.

Необходимо соблюдать элементарные правила личной гигиены, посещать исключительно проверенные бассейны. После душа необходимо вытираться насухо. Также неправильно было бы надевать одежду на влажную кожу. Это способствует более стремительному распространению микроорганизмов.

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