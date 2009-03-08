От каких болезней лечит секс?

В чем практический эффект интимных отношений? Да, поднимают настроение, дают уверенность в себе. А, может, еще и исцеляют от разных недугов? Именно так, утверждают ученые!

По статистике, женатые мужчины и женщины живут дольше одиноких. Над этим феноменом медики задумывались давно, и в конце концов пришли к выводу, что причиной "долгожительства" является секс! Благодаря интимным отношениям люди получают положительные эмоции, благотворно влияющие на психику и организм, и сохраняют свое здоровье. От каких же болезней способен излечивать секс?

Грипп и ОРЗ

Исследователи из Йельского университета в Пенсильвании пришли к выводу, что если "заниматься любовью" хотя бы 1-2 раза в неделю, это в три раза повышает уровень иммуностимулирующих антител — иммуноглобулинов А, защищающих организм от респираторных вирусов.

Мигрень

Женщины часто отказываются от супружеских обязанностей, жалуясь на головную боль. Напрасно! Во время возбуждения и оргазма уровень эндорфинов и кортикостероидов в крови, которые являются естественными обезболивающими, растет, так что по окончании полового акта вы, скорее всего, забудете о мигрени.

Менструальный цикл (ПМС)

Исследования, проведенные эндокринологами Колумбийского и Стэнфордского университетов, показали, что у женщин, которые предаются сексу раз в неделю, месячный цикл становится более регулярным, чем у тех, кто не живет половой жизнью или делает это лишь от случая к случаю. Да и месячные бывают менее болезненными. Самое интересное, что это относится не только к дамам гетеросексуальной ориентации, но и к лесбиянкам. По мнению ученых, на организм благоприятно влияет не сам половой акт, а сопровождающие его ощущения.

Ожирение

Если вы не являетесь сторонником диет и физических упражнений, то самый лучший и приятный способ похудеть — чаще практиковать интимные отношения! Об этом знают и мужчины, и женщины. Ученые подсчитали, что за минуту такого процесса сгорает более четырех калорий, а за полчаса вы можете сжечь столько калорий, сколько содержится в четырех шоколадных конфетах. Поэтому возьмите за правило: съели за ужином лишнего — и в постель, предаваться любви!

ожирение

Косметические дефекты

Как обнаружила группа экспертов Эдинбургского королевского госпиталя, женщины, занимающиеся сексом в среднем четыре раза в неделю, выглядят на 7-12 лет моложе своего реального возраста. Исследователи объясняют это тем, что у них повышается уровень в крови женского гормона — эстрогена. Благодаря ему волосы становятся блестящими, а кожа — эластичной.

Улучшается и состояние кожи лица. Ведь все мы знаем, что подростковые прыщи связаны с гормональной перестройкой организма. С возрастом они, как правило, проходят, потому что юноши и девушки начинают любить "по-настоящему". Если же взрослый человек по каким-то причинам длительное время воздерживается от половой жизни, прыщи могут и не пройти. Поэтому иногда врачи и косметологи советуют таким мужчинам и женщинам подыскать сексуальных партнеров.

Недержание мочи

С возрастом у женщины изнашиваются мускулы тазового дна, которые сдерживают мочеиспускание. Если мочевой пузырь переполнен, с вами может случиться конфуз в самый неподходящий момент. Хотите этого избежать — тренируйте названные мускулы. Конечно же, при помощи физической любви!

Простатит и импотенция

По мнению отечественного физиолога Леонида Китаева-Смыка, если мужчина видит привлекательную женщину, но не может вступить с ней в половой контакт и потому остается неудовлетворенным , и такое повторяется не раз, возникает воспаление предстательной железы. И даже вероятно длительное нарушение эрекции.

аденома простаты

Психические расстройства

Недаром мы порой смеемся над чудачествами старых дев и холостяков. Отсутствие половых контактов запросто может привести к психическим отклонениям. Ведь функции нашего организма рассчитаны на то, что мы будем вести активную сексуальную жизнь. Без нее мы недополучаем нужных веществ и гормонов, и происходит эндокринный сбой. В организме же все взаимосвязано.

Одним словом, почаще позволяйте себе физическую любовь и болезни отступят!

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