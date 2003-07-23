Десмоидная фиброма: недуг красивых женщин

Десмоидная фиброма — так по-научному называется полузлокачественное образование, которое в основном поражает молодых и красивых женщин. До недавних пор эффективных способов борьбы с ним не было. Сегодня в Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. П. А. Герцена успешно борются с этим недугом с помощью новой оригинальной методики. Рассказывает профессор института, доктор медицинских наук, единственный в мире специалист по лечению десмоидных фибром Софья Дарьялова.

Раньше иногда к нам попадали молодые женщины и девушки с очень странной опухолью, которая называлась "десмоидная фиброма". Никто толком не знал, опухоль ли это вообще, доброкачественная она или злокачественная. Она имела вид уплотнения или припухлости, безболезненной на ощупь, но порой довольно большой по размеру. Так, например, у одной молодой женщины десмоид брюшной полости напоминал по виду девятимесячную беременность.

Ранее эти пациентки попадали в основном к хирургу

Их обследовали, брали пункцию и несколько клеток из опухоли рассматривали под микроскопом. Не обнаружив признаков злокачественности, хирург удалял это образование. Но через некоторое время опухоль возникала вновь.

- И каким должно быть лечение?

— Прежде всего десмоид нужно точно диагностировать, а это достаточно сложно. Брюшные десмоиды более доброкачественны. После операции число рецидивов небольшое. Те же опухоли, которые возникают в других местах, особенно на конечностях, дают 80 — 90 процентов рецидивов после хирургического лечения.

В наш институт для консультаций и лечения чаще всего направляют самых трудных больных. В результате за последние десятилетия у нас собрался уникальный клинический материал — почти 700 случаев лечения, исследования десмоидов и поиска путей их удаления без операций. В мировой практике десмоиды пробовали лечить небольшими дозами ионизирующего облучения. И это не принесло результатов.

Мой учитель в онкологии, Мария Алексеевна Волкова, в свое время начав с минимальных доз, стала постепенно их увеличивать. Приближать их к тому уровню, какой используется при злокачественных образованиях. И, представьте, это дало результаты. У нее были случаи, когда опухоль как бы замирала и переставала расти. Процент рецидивов снизился до 15,4.

Каждый больной — это своя история

Но при исследованиях мы обнаружили некоторые закономерности. Во-первых, десмоиды возникают в основном у женщин, в 6 — 8 раз чаще, чем у мужчин. Причем чаще всего у молодых и очень красивых девушек. Есть такой термин "эстрогендоминирующий тип". Это красивые женщины, чаще всего белокожие, с замечательной фигурой и развитой грудью, с избытком женских половых гормонов — эстрогенов.

У детей десмоиды крайне редки. А в период менопаузы, когда уровень половых гормонов у женщин снижается, были случаи, когда опухоль рассасывалась сама собой. Исходя из этого мы пришли к выводу, что одна из причин, а быть может, главная причина появления десмоида, — это большое количество эстрогенов в организме.

- А чем объяснить избыток эстрогенов в организме женщины?

— Этого я вам сказать не могу. Гормональный сдвиг можно только корректировать лекарственными средствами.

Сейчас появилась специальная современная методология для определения уровня гормонов в организме. И наши предположения подтвердились. У больных женщин и девушек уровень эстрогенов в 10 — 12 раз выше нормы. И даже если десмоид возникает у мальчика или молодого мужчины, то у них в организме также есть избыток женских гормонов.

Для лечения без операций мы применили новый препарат — Золадекс. Он блокирует гипофиз — железу внутренней секреции, которая стимулирует выработку гормонов в яичниках у женщин. Золадекс резко снижает уровень эстрогенов на некоторое время. А когда действие препарата заканчивается, яичники полностью восстанавливают свою функцию.

- Гормональную терапию вы сочетаете с другими методами?

— Мы стараемся использовать все доступные способы воздействия. Поскольку результаты облучения эффективны, мы сначала попытались применить ее при подготовке больных к операции. Так же, как при злокачественных образованиях.

Изучение границ опухоли выявило причины частых рецидивов. Это единственные в своем роде образования, которые имеют выросты, похожие на спицы, длиной до 20 — 30 см. Эти "спицы" — спикулы — после хирургического удаления десмоида и провоцируют новую опухоль. Поэтому, если до операции четко определить границы опухоли вместе с выростами с помощью ультразвука и компьютерной томографии и затем удалить или облучить их, количество рецидивов уменьшится.

Эффект, полученный при лучевой терапии, позволил предположить, что десмоиды чувствительны и к лекарственным противоопухолевым препаратам. Мы начали применять химиотерапию. Прежде всего тамоксифен — синтетический антиэстрогенный препарат, который используется при раке молочной железы.

При огромных опухолях облучение порой несовместимо с жизнью. А год-два химиотерапии для таких больных — слишком большой срок. Мы уменьшаем размер опухоли с помощью золадекса, тамоксифена, винбластина и метотрексата, а остаток облучаем.

Так появился новый комплексный метод химиогормонолучевой терапии. Сейчас мы этот принцип разрабатываем и уточняем. Для различных клинических случаев определяются наиболее подходящие методики. Мы сочетаем разные варианты этих форм терапии, почти не оперируя больных.

- И каковы результаты лечения?

— В настоящее время принципиальные позиции терапии в нашей клинике таковы. При небольших поражениях мы отдаем предпочтение лучевой терапии как методу наиболее щадящему, чем общее применение химиотерапии. При опухолях большого размера лечение начинается с химиогормонотерапии. Контроль за пациентом производится один раз в три месяца.

После 5 — 7 месяцев лечения, если опухоль уменьшилась незначительно, мы продолжаем такое воздействие. Но не более 9-10 месяцев. В случае ограничения и уменьшения десмоида на любом этапе лечение можно завершить лучевой терапией. В крайне редких случаях приходится прибегать к хирургическому удалению.

Опухоль

Гормональную терапию мы проводим под строгим контролем уровня эстрогенов в организме. Для молодых женщин наиболее эффективен золадекс, не влияющий на менструальный цикл. На данном этапе наших исследований рецидивы после применения только лучевой терапии составляют 14 процентов. А при применении химиогормонотерапии излечение достигает 85 — 90 процентов.

Поскольку чаще всего нет необходимости в операции, а рецидивы крайне редки, то наши пациентки становятся полностью здоровыми и работоспособными.

Татьяна ЧЕРНЫХ

"Женское здоровье".

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