У кофеманов могут быть галлюцинации

Те, кто выпивает семь и более чашек растворимого кофе в день, подвергают свое здоровье определенному риску. Однако и те кофеманы, кто предпочитает натуральный свежесваренный напиток, тоже ходят по лезвию ножа. Для непоправимого ущерба психике им достаточно трех чашек в день.

Несмотря на то что натуральный кофе содержит чуть больше кофеина, чем растворимый, эффект от этого излишка возрастает в геометрической прогрессии. Любое злоупотребление стимуляторами может привести к тому, что человек подвергается галлюцинациям — начинает слышать голоса и видеть то, чего нет на самом деле.

Предыдущие научные изыскания показали, что чрезмерная дозировка кофе приводит:

к учащенному сердцебиению,

бессоннице

и даже уменьшает шансы забеременеть.

Кофеин без меры разрушительно действует на психику

Новые исследования показали, что кофеин так же разрушительно действует на психику. Ученый Саймон Джонс из университета Дёрхейм рассказывает:

"После чрезмерного употребления кофе некоторые люди видят визуальные галлюцинации, некоторые слышат голоса. Ничего подобного в обычном состоянии с ними ранее не происходило".

Для подробных исследований, Джонс пригласил 200 студентов, каждый из которых употреблял кофеин в различных видах — в кофе, чае, шоколаде и в форме таблеток. В результате многие участники эксперимента подтвердили факт появления галлюцинации. Один из молодых людей даже признался, что ощущал рядом присутствие умерших людей.

Исследования подтвердили прямую связь между кофеином и галлюцинациями. Оказалось, что среди тех, кто потреблял кофеин в эквиваленте трех чашек кофе, втрое больше человек подверглось галлюцинациям, чем среди тех, кто выпивал не более одной порции экспрессо в день. Ученые уверены, кто кофеин вызывает сильнейший стресс для всего организма, который, среди прочих эффектов, запускает процесс галлюцинаций.

Науке давно известен ряд продуктов, которые так же вызывают видения. К ним относится содержащаяся в сахаре глюкоза, передозировка которой так же нередко ведет к галлюцинациям. Ученые предполагают продолжить свои опыты, чтобы определить весь круг продуктов, опасных для психического здоровья человека.

В это же время исследования ученых из Швеции показали, что избыток кофеина в организме ведет

к снижению сексуальной активности,

облысению,

сокращению умственных способностей,

повышает риск раковых заболеваний.

Однако эти предварительные результаты еще нуждаются в серьезной экспериментальной проверке.

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