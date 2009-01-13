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Автор Петр Дерябин

Чем дольше спишь, тем здоровее будешь

Здоровье » Ваше здоровье
Ученые порадовали всех любителей подольше поспать. Согласно новейшему исследованию, более здоровый человек тот, кто дольше спит. Спящие менее семи часов, в три раза чаще заболевают насморком.
 

Влияние сна на организм человека

Группа ученых под руководством Шелдона Коэна (Sheldon Cohen) из университета Carnegie Mellon в Питтсбурге в течение 4-х лет изучала влияние сна на здоровье человека. Полученные результаты, опубликованные в специализированном журнале "Archives of Internal Medicine", вполне могут оказаться бальзамом для любителей подольше поспать.

Сон — лучшее лекарство. Почему нужно ложиться раньше?

Оказывается, те люди, которые любят поспать, в среднем в пять раз реже болеют, нежели те, кто больше 8 % времени проводит в постели бодрствующим. Однако решающим для здоровья фактором является не только эффективность сна. Спящие менее 7 часов, в три раза чаще заболевают насморком, чем те, кто спит ночью минимум 8 часов.

153 здоровых участников эксперимента осматривались и опрашивались врачами через каждые 5-10 недель. Затем участники в течение 2-х недель сообщали по телефону о том, как они спят и, наконец, на 6 дней их помещали в карантин. Там им целенаправленно прививали вирус насморка. В случае заболевания пациент на один месяц прекращал свое участие в эксперименте, а позже сдавал кровь на анализ иммунных реакций.

Исследования показали, что одни справляются с вирусом насморка, потому что крепко спят, а другие — потому что спят подолгу. Чем короче и беспокойнее сон, тем больше шансов заболеть. При этом даже незначительные нарушения сна увеличивают риск попадания в организм инфекции.

В медицинской литературе давно выражалось мнение, что люди, спящие по 7-8 часов, отличаются более крепким здоровьем. В отношении тех, кто любит дольше поспать, считалось, что они менее здоровые. Однако Коэн со своими коллегами не сумели подтвердить эту точку зрения.

Чем дольше спишь, тем здоровее будешь. здоровый сон
Чем короче и беспокойнее сон, тем больше шансов заболеть

Полученные результаты ученые объясняют тем, что в предыдущих исследованиях принимали участие лица без предварительного отбора, а продолжительный сон часто симптоматичен для хронических заболеваний. Для нового исследования, напротив, были тщательно отобраны исключительно здоровые люди. Но даже они наиболее "рациональным" считают сон продолжительностью 7-8 часов и не более.

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