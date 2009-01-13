Чем дольше спишь, тем здоровее будешь

Ученые порадовали всех любителей подольше поспать. Согласно новейшему исследованию, более здоровый человек тот, кто дольше спит. Спящие менее семи часов, в три раза чаще заболевают насморком.

Влияние сна на организм человека

Группа ученых под руководством Шелдона Коэна (Sheldon Cohen) из университета Carnegie Mellon в Питтсбурге в течение 4-х лет изучала влияние сна на здоровье человека. Полученные результаты, опубликованные в специализированном журнале "Archives of Internal Medicine", вполне могут оказаться бальзамом для любителей подольше поспать.

Сон — лучшее лекарство. Почему нужно ложиться раньше?

Оказывается, те люди, которые любят поспать, в среднем в пять раз реже болеют, нежели те, кто больше 8 % времени проводит в постели бодрствующим. Однако решающим для здоровья фактором является не только эффективность сна. Спящие менее 7 часов, в три раза чаще заболевают насморком, чем те, кто спит ночью минимум 8 часов.

153 здоровых участников эксперимента осматривались и опрашивались врачами через каждые 5-10 недель. Затем участники в течение 2-х недель сообщали по телефону о том, как они спят и, наконец, на 6 дней их помещали в карантин. Там им целенаправленно прививали вирус насморка. В случае заболевания пациент на один месяц прекращал свое участие в эксперименте, а позже сдавал кровь на анализ иммунных реакций.

Исследования показали, что одни справляются с вирусом насморка, потому что крепко спят, а другие — потому что спят подолгу. Чем короче и беспокойнее сон, тем больше шансов заболеть. При этом даже незначительные нарушения сна увеличивают риск попадания в организм инфекции.

В медицинской литературе давно выражалось мнение, что люди, спящие по 7-8 часов, отличаются более крепким здоровьем. В отношении тех, кто любит дольше поспать, считалось, что они менее здоровые. Однако Коэн со своими коллегами не сумели подтвердить эту точку зрения.

Чем короче и беспокойнее сон, тем больше шансов заболеть

Полученные результаты ученые объясняют тем, что в предыдущих исследованиях принимали участие лица без предварительного отбора, а продолжительный сон часто симптоматичен для хронических заболеваний. Для нового исследования, напротив, были тщательно отобраны исключительно здоровые люди. Но даже они наиболее "рациональным" считают сон продолжительностью 7-8 часов и не более.

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