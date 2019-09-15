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Автор Алексей Михайлов

Сколько часов сна достаточно для гения?

Здоровье print

Мы постоянно слышим от экспертов, как важно высыпаться. Сон играет важную роль в нашем физическом здоровье. Он жизненно важен для обучения и памяти, а недостаток сна может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Тем не менее некоторые из самых ярких умов в мире имели очень странные режимы сна и редко спали вообще. Одним из них был гений Никола Тесла. 

Никола Тесла спал по два часа в сутки

Никола Тесла родился в ночь с 9 на 10 июля 1856 года. Во многом этот необычный человек опередил свое время. Без Теслы наш мир был бы совсем другим. Он жаждал знаний, и для него сон был пустой тратой времени. Когда Тесла был маленьким, он часами читал, а не спал.

В своей книге «Блудный Гений: Жизнь Николы Теслы»,  автор Джон Онил описывает, как Тесла, будучи маленьким, всячески избегал сна: «Заткнув замочную скважину и щели вокруг своей двери, он смог провести ночные часы, читая тома, взятые с книжных полок его отца. Часто, по его словам, он читал всю ночь и не чувствовал себя хуже от потери сна. Ему было около 11 лет в это время».

Профессора в университете предупреждали отца Теслы, что привычка его сына работать и спать убивают его, но никто ничего не мог сделать.

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Тесла следовал многофазному графику сна. Полифазный сон относится ко сну несколько раз за сутки, обычно более двух.  Согласно Полифазному Обществу, люди многофазно улучшают плотность сна, стабильность сна и уменьшают общее время сна. Люди часто приспосабливают полифазное расписание сна, потому что у них есть расписание, которое не позволяет им спать непрерывно.

Иногда они могут пожелать продлить количество часов в день, когда они могут быть продуктивными. Тем не менее нет большого количества исследований каких-либо долгосрочных эффектов, которые могут иметь эти альтернативные графики сна, и существует много рисков, связанных с недосыпанием, включая, повышенный риск гипертонии, диабета, ожирения, депрессии, сердечного приступа и инсульта, который может применяться к людям, которые решили принять эти графики.

Тесла проводил только пять часов в покое, и два из них были посвящены реальному сну. Он мог запомнить целые книги и хранить логарифмические таблицы в своем мозгу. У него был талант к языкам, и он мог работать весь день. Прожил Тесла 87 лет.

Леонардо да Винчи спал по 1,5 часа в сутки

Другой гений, Леонардо да Винчи, как утверждают, вывел уникальную формулу сна: он спал 15 минут из каждых четырех часов, в общей сложности - всего 1,5 часа сна в сутки. Поэтому, похоже, он смог заработать дополнительные шесть продуктивных часов в день. Следуя этому уникальному режиму, он «заработал» дополнительные 20 лет продуктивности за свои 67 лет жизни.

Наполеон Бонапарт мог спать по 30 минут  даже во время боя

Великий полководец был известен тем, что часто, но мало спал. Наполеон предположительно спал ночью по 2 часа, а днем - 30 минут, даже во время боя.

Томас Джефферсон спал 4-6 часов в сутки

Американский отец-основатель  и автор "Декларации независимости", а затем третий президент Соединенных Штатов (с 1801 по 1809 год), регулярно просыпался с восходом солнца, но также ложился спать поздно, часто работая допоздна. Обычно он спал между 4-6 часами в день.

Есть много людей, которым удалось прожить долгую и здоровую жизнь, полагаясь лишь на несколько часов сна в день, но это не значит, что такой образ жизни хорошо работает для всех нас. Поэтому нам, простым смертным, полагается спать 7-9 полноценных часов.

Фото: kikar.co.il

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