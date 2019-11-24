Сонный марафон: когда долгий сон вреден

Врачи считают, что каждому человеку для адекватного функционирования необходим здоровый сон. Однако при продолжительном сне могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Известно, что долгий сон — это более 9 часов. В медицине такой сон многие врачи приравнивают к патологическим нарушениям. Такое заболевание называется гиперсомнией.

По словам врачей, идеальное количество часов сна зависит от индивидуальных характеристик человека. В среднем же полноценный здоровый сон продолжается 7-8 часов. В первую очередь на продолжительность сна влияет возраст человека.

Так, например, новорожденные дети и маленькие дети до 5 лет могут спать более 10 часов. Дети до 12 лет спят в среднем 11-12 часов, а подростки до 18 — 9 часов по статистике. Взрослые от 18 до 45 лет в среднем спят от 7 до 8 часов. В возрасте от 45 и выше достаточно от 6 до 8 часов сна для нормального функционирования организма.

Если человек спит больше нормированных часов, несвязанных с внешними факторами, то это может говорить о наличии патологии — гиперсомнии. При длительном сне организм ведет себя иначе и поэтому часто человек может чувствовать себя уставшим.

Врачи называют несколько базовых причин пересыпа. Во-первых, это постоянные переутомления, связанные со стрессом или большим количеством работы. Независимо от мозговой активности, избыток сна возможен при интеллектуальной и физической усталости.

Во-вторых, если человек постоянно недосыпает, то вскоре появляются признаки гиперсомнии, от чего сон может продолжаться на несколько часов дольше обычного. В-третьих, любые физические, а также психологические травмы могут вызывать повышение длительного сна.

Патологии могут происходить по разным причинам. С точки зрения медицины, основная причина повышенного сна — нарушение ритма бодрствования и сна. Естественно, что при нарушении могут наблюдаться проблемы с центральной нервной системой.

Часто на появление гиперсомнии влияют сердечно-сосудистые заболевания, некоторые сильные по воздействию лекарства и эндокринные патологические заболевания. Ранние медицинские исследования доказывают, что длительность сна может повышаться вследствие психических расстройств.

Само же заболевание гиперсомнии относят к неврологическим расстройствам. Обычно пациенты, страдающие таким расстройством, постоянно недосыпают и даже при длительном сне чувствуют себя уставшими. При этом наблюдаются частые головные боли и депрессивное поведение. В обостренных случаях возможно нарушение зрения.

Гиперсомния чаще всего появляется в подростковом возрасте. Развитие расстройства продолжается в течение нескольких лет.

Фото превью: tothesource.org