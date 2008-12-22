Арахнофобия: почему мы боимся пауков

Страх перед опасными животными так же стар как само человечество. Почему же именно пауки у многих людей вызывают гораздо больший страх, чем более отвратительные черви или опасные осы? Есть ли тут какая-либо связь с чумой?

Арахнофобия — одна из самых распространённых фобий

Каждая третья женщина, и каждый пятый мужчина одержимы страхом перед пауками.

Почему люди так боятся ПАУКОВ?

По научному этот случай зоофобии называется арахнофобия (от др.-греческих слов "арахне" — паук и "фобос" — страх) и относится к числу самых распространённых фобий.

Неудивительно, что наши далекие предки испытывали страх перед крупными хищниками, некоторые люди и поныне испытывают даже страх перед собаками, не говоря уже об обитателях вольеров в зоопарках.

У древнего человека не было ни когтей, ни клыков, которые могли бы соперничать с естественным оружием представителей фауны. Общим местом в науке является и то, что инстинкт заставляет нас опасаться не только хищников, но пчел или ос.

А вот страх перед пауками ставит перед учеными непростой вопрос и во многом остается загадкой. Ученые до сих пор не могут сказать, когда эта фобия появилась.

Биологи утверждают, пауки — это очень старые животные. Старейшим окаменевшим паукам насчитывается несколько миллионов лет. О них известно, что они не особенно изменились в течение веков, но они не были ни крупнее, ни опаснее, чем сегодня. Поэтому нельзя говорить о существовании какого-то гигантского предка пауков, обладавшего смертельным укусом.

Поразительно, но макаки-резус в лабораторных условиях не испытывали страха перед змеями (их оставшиеся на свободе сородичи, напротив, их панически боятся). Однако, наблюдая за своими сородичами на воле, быстро перенимали этот страх. Но этот страх не сравним с фобией боязни пауков, так как змеи действительно опасны. Яд большинства пауков токсичен для их добычи, но не действует на человека.

Итак, никогда не существовало жуткого паука-мутанта, и пауки не относятся к числу ядовитых животных. Однако страх перед ними остается фактом.

По статистике, женщины вдвое чаще мужчин страдают арахнофобией. Даже не подверженные фобиям женщины в среднем боязливее, чем мужчины.

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Психологи ставили следующий эксперимент. Испытуемым давали картинки с изображениями моли, пчелами, осами, жуками, пауками, с тем, чтобы они описали степень своего страха, отвращения и чувство опасности. Любопытно, пауки вызывали больший страх и самое сильное отвращение. Хотя пчелы, например, гораздо ядовитее. Опасность пауков слишком преувеличена.

Но не следует путать простое обывательское отвращение к паукам и психическое заболевание, которым является арахнофобия.

У больных людей ярко проявляются навязчивые состояния, обусловленные боязнью пауков:

Арахнофобы плохо спят, поскольку опасаются, что во время сна паук может забраться к ним в нос или в ухо с целью отложить там личинки.

При встрече с пауком в реальности человек испытывает признаки панической атаки и может осуществлять неадекватные действия.

Страдающей арахнофобией способен искать пауков повсюду, навязчивое состояние может вызывать галлюцинации.

В особо сложных случаях, больной начинает скидывать с себя выдуманных членистоногих и может нанести вред себе или окружающим людям.

Как появляется арахнофобия

В чем же причина? Откуда возникает этот беспричинный нерациональный страх перед пауками? Ведь у некоторых народов был культ поклонения паукам. Им воздвигали святилища и кумирни, где поклонялись как божествам.

Один психиатр из Лондона высказал довольно оригинальную точку зрения, что страх перед пауками появился во времена чумы, когда этот мор выкосил большую часть жителей средневековой Европы. Их считали разносчиками этой болезни. Вот только арахнофобией страдают не только потомки европейцев и не только в пределах старушки Европы.

Правда, согласно последним исследованиям, арахнофобия в большей степени свойственна жителям Западной Европы и Северной Америки. Иначе говоря, наследникам западной европейской культуры.

Арахнофобия — один из самых распространенных страхов

А вот в Азии некоторые виды пауков считаются даже съедобными. Хотя еще раз напомним, что пауков боятся во всех странах и регионах, в частности в Африке.

Пациенты с такой разновидностью фобии боятся любых пауков. Безусловно, большие по размерам вызывают больший страх. Некоторые даже не смеют прикоснуться к книге, в которой имеются иллюстрации пауков, не говоря уже об ее чтении.

По мнению современного немецкого психолога Георга В. Альперса (Georg W. Alpers), страх перед пауками становится патологическим, когда человек боится спуститься в подвал, зайти в гараж или посидеть в садовой беседке, потому что они его ждут там.

"С этого момента мы, психологи, говорим о фобии", — говорит доктор Альперс на сайте журнала "Вельт".

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Чем вызвана арахнофобия у человека

Причин для появления боязни пауков несколько. Они могут как сочетаться друг с другом, так и действовать автономно.

Вот некоторые из них:

Генетическая линия. Арахнофобия — это проявление инстинкта самосохранения, который передал нам сигнал от предыдущих поколений, наших предков. Есть гипотеза, что в давние времени на земле обитали пауки гигантских размеров, которые нападали на людей. Возможно, эта информация была записана в ДНК человека.

Арахнофобия — это проявление инстинкта самосохранения, который передал нам сигнал от предыдущих поколений, наших предков. Есть гипотеза, что в давние времени на земле обитали пауки гигантских размеров, которые нападали на людей. Возможно, эта информация была записана в ДНК человека. Травмирующий детский опыт. Если ребенок испытал испуг от встречи с пауком, велика вероятность того, что в зрелом возрасте он будет подвержен фобии. Такие же последствия будут в случае, если один из родителей (чаще это мама) проявлял при ребенке признаки арахнофобии.

Если ребенок испытал испуг от встречи с пауком, велика вероятность того, что в зрелом возрасте он будет подвержен фобии. Такие же последствия будут в случае, если один из родителей (чаще это мама) проявлял при ребенке признаки арахнофобии. Проживание в местностях, где распространены паукообразные. К примеру, в Сибири, членистоногие, также, как и змеи пешком по улицам не ходят и не забираются в дома. А вот в жарком климате такие встречи не редкость.

К примеру, в Сибири, членистоногие, также, как и змеи пешком по улицам не ходят и не забираются в дома. А вот в жарком климате такие встречи не редкость. Особый склад психики. Тип нервной системы, присущий холерикам или меланхоликам, тревожный и возбудимый предрасполагает к возникновению различного рода фобий. Высокочувствительные личности способны близко к сердцу принимать любые переживания и долго от них избавляются.

В заключение приведем некоторые забавные факты о пауках, которые помогут вам избавиться от фобии.

Забавные факты о пауках

Во многих странах Азии и Африки пауки являются деликатесом, их регулярно употребляют в пищу. У жителей этих стран даже мысли не возникает о смертельной опасности членистоногих.

Арахнофобам пауки кажутся в несколько раз крупнее в размерах, чем это есть на самом деле. Причем, чем сильнее фобия, тем больше кажется паук. "У страха глаза велики". На самом деле особей огромных размеров очень мало.

Пауки могут есть друг друга. Такая традиция закреплена не за всеми пауками, а лишь среди некоторых. Поэтому, не стоит бояться, что они укусят человека, вдруг встретиться такой вид, которому по душе его собрат.

Только небольшая часть всех существующих пауков опасна для человека.

Ну и самых забавный факт, который должен вызвать улыбку. Оказывается, у паука по 8 ног и на каждой не по одному колену, как у человека, а по 6. Представляя данную картину перед собою можно смело улыбнуться и немного расслабиться.

Если вы понимаете иррациональность фобии, но ничего не можете с собой поделать — не отчаивайтесь. Психотерапия с данным видом фобий борется сегодня очень эффективно. Обращайтесь к врачу и не превращайте свою жизнь в череду нервных потрясений.

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