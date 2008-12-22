Каждая третья женщина, и каждый пятый мужчина одержимы страхом перед пауками.
По научному этот случай зоофобии называется арахнофобия (от др.-греческих слов "арахне" — паук и "фобос" — страх) и относится к числу самых распространённых фобий.
Неудивительно, что наши далекие предки испытывали страх перед крупными хищниками, некоторые люди и поныне испытывают даже страх перед собаками, не говоря уже об обитателях вольеров в зоопарках.
У древнего человека не было ни когтей, ни клыков, которые могли бы соперничать с естественным оружием представителей фауны. Общим местом в науке является и то, что инстинкт заставляет нас опасаться не только хищников, но пчел или ос.
А вот страх перед пауками ставит перед учеными непростой вопрос и во многом остается загадкой. Ученые до сих пор не могут сказать, когда эта фобия появилась.
Биологи утверждают, пауки — это очень старые животные. Старейшим окаменевшим паукам насчитывается несколько миллионов лет. О них известно, что они не особенно изменились в течение веков, но они не были ни крупнее, ни опаснее, чем сегодня. Поэтому нельзя говорить о существовании какого-то гигантского предка пауков, обладавшего смертельным укусом.
Поразительно, но макаки-резус в лабораторных условиях не испытывали страха перед змеями (их оставшиеся на свободе сородичи, напротив, их панически боятся). Однако, наблюдая за своими сородичами на воле, быстро перенимали этот страх. Но этот страх не сравним с фобией боязни пауков, так как змеи действительно опасны. Яд большинства пауков токсичен для их добычи, но не действует на человека.
По статистике, женщины вдвое чаще мужчин страдают арахнофобией. Даже не подверженные фобиям женщины в среднем боязливее, чем мужчины.
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Психологи ставили следующий эксперимент. Испытуемым давали картинки с изображениями моли, пчелами, осами, жуками, пауками, с тем, чтобы они описали степень своего страха, отвращения и чувство опасности. Любопытно, пауки вызывали больший страх и самое сильное отвращение. Хотя пчелы, например, гораздо ядовитее. Опасность пауков слишком преувеличена.
Но не следует путать простое обывательское отвращение к паукам и психическое заболевание, которым является арахнофобия.
У больных людей ярко проявляются навязчивые состояния, обусловленные боязнью пауков:
В особо сложных случаях, больной начинает скидывать с себя выдуманных членистоногих и может нанести вред себе или окружающим людям.
В чем же причина? Откуда возникает этот беспричинный нерациональный страх перед пауками? Ведь у некоторых народов был культ поклонения паукам. Им воздвигали святилища и кумирни, где поклонялись как божествам.
Один психиатр из Лондона высказал довольно оригинальную точку зрения, что страх перед пауками появился во времена чумы, когда этот мор выкосил большую часть жителей средневековой Европы. Их считали разносчиками этой болезни. Вот только арахнофобией страдают не только потомки европейцев и не только в пределах старушки Европы.
Правда, согласно последним исследованиям, арахнофобия в большей степени свойственна жителям Западной Европы и Северной Америки. Иначе говоря, наследникам западной европейской культуры.
А вот в Азии некоторые виды пауков считаются даже съедобными. Хотя еще раз напомним, что пауков боятся во всех странах и регионах, в частности в Африке.
Пациенты с такой разновидностью фобии боятся любых пауков. Безусловно, большие по размерам вызывают больший страх. Некоторые даже не смеют прикоснуться к книге, в которой имеются иллюстрации пауков, не говоря уже об ее чтении.
По мнению современного немецкого психолога Георга В. Альперса (Georg W. Alpers), страх перед пауками становится патологическим, когда человек боится спуститься в подвал, зайти в гараж или посидеть в садовой беседке, потому что они его ждут там.
"С этого момента мы, психологи, говорим о фобии", — говорит доктор Альперс на сайте журнала "Вельт".
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Причин для появления боязни пауков несколько. Они могут как сочетаться друг с другом, так и действовать автономно.
Вот некоторые из них:
В заключение приведем некоторые забавные факты о пауках, которые помогут вам избавиться от фобии.
Если вы понимаете иррациональность фобии, но ничего не можете с собой поделать — не отчаивайтесь. Психотерапия с данным видом фобий борется сегодня очень эффективно. Обращайтесь к врачу и не превращайте свою жизнь в череду нервных потрясений.
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