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Автор Андрей Беляков

Повторное инфицирование: можно ли два раза подряд заболеть гриппом

Здоровье » Здоровье и профилактика

Врачи не устают повторять, что грипп может быть смертельно опасен. Нас призывают делать прививки, но сами же признают, что они не защитят от вируса на 100%. Неужели от этой болезни не существует стойкого иммунитета? И почему многие, переболев гриппом один раз, через пару недель заражаются им снова?

Повторное инфицирование: можно ли два раза подряд заболеть гриппом

"Давайте начнем с последнего вопроса, — говорит кандидат медицинских наук Александр Миллер. — На медицинском языке это называется "повторное инфицирование", которое происходит по единственной причине — люди не долечиваются при первом заражении вирусом гриппа или другим острым респираторным заболеванием.

Не новая болезнь, а активизация недолеченной старой

Кто-то переносит болезнь "на ногах", кто-то лечится самостоятельно, но не теми лекарствами, кто-то, едва сбив температуру, бежит на работу и т. д. В результате, ослабленный организм не в состоянии противостоять даже незначительной воздушно-капельной инфекции. Можно сказать, что это не новая болезнь, а активизация недолеченной старой, возможно с несколько иными симптомами, которой придала силы новая порция поступивших извне вирусов.

Что касается стойкого иммунитета против гриппа, то такого действительно не существует. Главная причина в высокой вирулентности (изменяемости) вирусов гриппа. Даже если в новом году в природе будет циркулировать прошлогодний вирус, то его подтипы могут быть иными, и это поможет пробить брешь в защите организма.

Частичный иммунитет существует и сохраняется

Но все же, переболев в течение жизни несколькими видами гриппа, человек не остается совершенно беззащитным перед ними. Частичный иммунитет существует и сохраняется от 1,5 до 3 лет, а в некоторых случаях и дольше. Известно, например, что вирус, прекративший циркулировать среди людей в 1957 году, вернулся вновь через 20 лет — в 1977. И оказалось, что, вернувшись, он вызывал заболевание в основном у молодых людей и детей. Люди старшего возраста встречались с ним в 50-е годы и иммунитет у них сохранился!

Иммунитет вырабатывается как к типам вируса, так и к подтипам, и наличие его облегчает течение заболевания, избавляет от возможных осложнений болезни даже если она вызвана новым вирусом или его подтипами.

простуда
 

Если человек уже перенес грипп этой зимой, вероятность повторного заболевания особенно вирусом гриппа А очень невелика, во всяком случае в ближайшие полгода. Вероятность несколько увеличиться, если грипп был вызван вирусом В. Однако очень многое зависит от иммунитета, защитных сил его организма.

Большое количество больных гриппом, которое регистрируется каждый год, отчасти объясняется, так называемой, гипердиагностикой. Дело в том, что кроме вируса гриппа есть ОРВИ, которая часто принимается за грипп, хотя вызывается она другими возбудителями.

Есть еще вирусы парагриппа, которые тоже вызывают респираторные заболевания. Есть около 50 типов аденовирусов, другие инфекции и отличить их друг от друга бывает очень трудно, поэтому врачи часто ошибаются. Пока не объявили, что идет эпидемия гриппа, чаще регистрируют ОРВИ, как только эпидемия началась — больше диагностируют грипп".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Грипп — непредсказуемая угроза
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Дмитрий Лебедь, Ирина Тихонова, Ираида Беляева
Темы иммунитет александр миллер

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