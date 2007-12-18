Женские половые гормоны и головная боль: что их связывает?

Многим знакомо выражение "Мигрень — работать лень". Действительно, головную боль дамы нередко используют как удобный повод, чтобы избежать всяческих обязанностей — служебных, супружеских, общественных и т. д. Что же происходит на самом деле?

Гормоны могут сильно влиять на женский организм

"Действительно ли у женщин чаще, чем у мужчин, болит голова, или это просто их маленькие хитрости?"

Статистика — вещь объективная и говорит о том, что за редким исключением, любые головные боли чаще развиваются у женщин. Этому способствуют как социально-психологические, так и чисто биологические факторы.

Во-первых, женщина — слабый пол и жаловаться на головную боль ей не зазорно, в то время как мужчина, наоборот, боится показаться слабым.

Во-вторых, женщины чаще обращаются за медицинской помощью, более внимательно относятся к своему здоровью. Мужчины стараются, не обращать на головную боль внимание, перетерпеть или занимаются самолечением различными способами, самыми распространёнными из которых являются кофе, алкоголь или анальгетики.

В-третьих, головная боль нередко возникает как реакция на эмоциональный стресс. Женщины более эмоциональны и чувствительны, меньше социально защищены и поэтому чаще реагируют на жизненные события головной болью.

Однако повышенная чувствительность к боли у женщин имеет и чисто биологические причины. В мозге женщин мало серотонина. Именно с этим нейрогормоном вязано снижение у слабого пола болевых порогов, недостаточная активность противоболевых систем и большая чувствительность к болевым раздражениям.

Почему мигрень — женская болезнь

Женские половые гормоны также имеют непосредственное влияние на болевую чувствительность, особенно их роль заметна при мигрени.

Мигрень является преимущественно женской головной болью. Слабый пол болеет мигренью в 2-3 раза чаще.

Приступы головной боли могут возникать в любое время, однако 2/3 женщин отмечают связь менструального цикла и мигрени. Такие приступы отличаются наиболее высокой интенсивностью, большей продолжительностью и, как правило, хуже лечатся. Терапия менструальной мигрени, выбор препарата является довольно сложной задачей.

Можно ли победить мигрень?

Беременность часто благотворно влияет на мигрень: приступы временно прекращаются, возобновляясь после рождения ребёнка. 25% женщин не отмечает изменений в течение заболевания во время беременности.

Заместительная гормональная терапия и гормональные противозачаточные таблетки могут утяжелять мигрень, изменять характер, интенсивность и частоту приступов.

С возрастом, во время менопаузы у половины женщин мигрень регрессирует, у другой половины, наоборот, ухудшает своё течение под влиянием различных факторов:

психогенных,

проблем в шейном отделе позвоночника,

лекарственных и др.

Соотношения в распространённости мигрени у мужчин и женщин в менопаузе уменьшаются, но различия остаются.

Лечение менструальной мигрени

Терапия начинается с уточнения диагноза и взаимоотношений между головной болью и менструальным циклом. Специалисты Клиники головной боли и вегетативных расстройств Академика Александра Вейна с успехом справляются с этой задачей. Важно помнить, что гормональные средства, используемые для контрацепции или в качестве заместительной терапии, могут вызвать учащение и усиление приступов.

В данном случае этот лекарственный препарат необходимо отменить или заменить другим с меньшим содержанием эстрадиола. Не следует забывать о других негормональных провоцирующих факторах:

пищевых,

физиогенных,

психогенных,

активное выявление которых и избегание позволит положительно повлиять на течение заболевания.

Важное значение в лечении менструальной мигрени имеет терапия, направленная на уменьшение синдрома предменструального напряжения с которым она бывает тесно связана. С этой целью наиболее успешно используют негормональные средства — антидепрессанты, которые пациентка принимает на протяжении 3-6 месяцев.

В отдельных случаях показано гормональное лечение, но для этого необходимо проконсультироваться с гинекологом-эндокринологом. Во время атаки при менструальной мигрени простые анальгетики помогают плохо. Наиболее эффективным является Амигренин, препарат, специально придуманный для пациентов с мигренью. Он может оказать помощь даже при наиболее тяжёлой мигрени, связанной с гормональными колебаниями в организме женщины.

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