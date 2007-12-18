Многим знакомо выражение "Мигрень — работать лень". Действительно, головную боль дамы нередко используют как удобный повод, чтобы избежать всяческих обязанностей — служебных, супружеских, общественных и т. д. Что же происходит на самом деле?
"Действительно ли у женщин чаще, чем у мужчин, болит голова, или это просто их маленькие хитрости?"
Статистика — вещь объективная и говорит о том, что за редким исключением, любые головные боли чаще развиваются у женщин. Этому способствуют как социально-психологические, так и чисто биологические факторы.
Однако повышенная чувствительность к боли у женщин имеет и чисто биологические причины. В мозге женщин мало серотонина. Именно с этим нейрогормоном вязано снижение у слабого пола болевых порогов, недостаточная активность противоболевых систем и большая чувствительность к болевым раздражениям.
Женские половые гормоны также имеют непосредственное влияние на болевую чувствительность, особенно их роль заметна при мигрени.
Мигрень является преимущественно женской головной болью. Слабый пол болеет мигренью в 2-3 раза чаще.
Приступы головной боли могут возникать в любое время, однако 2/3 женщин отмечают связь менструального цикла и мигрени. Такие приступы отличаются наиболее высокой интенсивностью, большей продолжительностью и, как правило, хуже лечатся. Терапия менструальной мигрени, выбор препарата является довольно сложной задачей.
Беременность часто благотворно влияет на мигрень: приступы временно прекращаются, возобновляясь после рождения ребёнка. 25% женщин не отмечает изменений в течение заболевания во время беременности.
Заместительная гормональная терапия и гормональные противозачаточные таблетки могут утяжелять мигрень, изменять характер, интенсивность и частоту приступов.
С возрастом, во время менопаузы у половины женщин мигрень регрессирует, у другой половины, наоборот, ухудшает своё течение под влиянием различных факторов:
Соотношения в распространённости мигрени у мужчин и женщин в менопаузе уменьшаются, но различия остаются.
Терапия начинается с уточнения диагноза и взаимоотношений между головной болью и менструальным циклом. Специалисты Клиники головной боли и вегетативных расстройств Академика Александра Вейна с успехом справляются с этой задачей. Важно помнить, что гормональные средства, используемые для контрацепции или в качестве заместительной терапии, могут вызвать учащение и усиление приступов.
В данном случае этот лекарственный препарат необходимо отменить или заменить другим с меньшим содержанием эстрадиола. Не следует забывать о других негормональных провоцирующих факторах:
активное выявление которых и избегание позволит положительно повлиять на течение заболевания.
Важное значение в лечении менструальной мигрени имеет терапия, направленная на уменьшение синдрома предменструального напряжения с которым она бывает тесно связана. С этой целью наиболее успешно используют негормональные средства — антидепрессанты, которые пациентка принимает на протяжении 3-6 месяцев.
В отдельных случаях показано гормональное лечение, но для этого необходимо проконсультироваться с гинекологом-эндокринологом. Во время атаки при менструальной мигрени простые анальгетики помогают плохо. Наиболее эффективным является Амигренин, препарат, специально придуманный для пациентов с мигренью. Он может оказать помощь даже при наиболее тяжёлой мигрени, связанной с гормональными колебаниями в организме женщины.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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