EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Петр Дерябин

Женские половые гормоны и головная боль: что их связывает?

Здоровье » Здоровье и профилактика

Многим знакомо выражение "Мигрень — работать лень". Действительно, головную боль дамы нередко используют как удобный повод, чтобы избежать всяческих обязанностей — служебных, супружеских, общественных и т. д. Что же происходит на самом деле?

Как гормоны могут влиять на женский организм
Гормоны могут сильно влиять на женский организм

"Действительно ли у женщин чаще, чем у мужчин, болит голова, или это просто их маленькие хитрости?"

Статистика — вещь объективная и говорит о том, что за редким исключением, любые головные боли чаще развиваются у женщин. Этому способствуют как социально-психологические, так и чисто биологические факторы.

  • Во-первых, женщина — слабый пол и жаловаться на головную боль ей не зазорно, в то время как мужчина, наоборот, боится показаться слабым.
  • Во-вторых, женщины чаще обращаются за медицинской помощью, более внимательно относятся к своему здоровью. Мужчины стараются, не обращать на головную боль внимание, перетерпеть или занимаются самолечением различными способами, самыми распространёнными из которых являются кофе, алкоголь или анальгетики.
  • В-третьих, головная боль нередко возникает как реакция на эмоциональный стресс. Женщины более эмоциональны и чувствительны, меньше социально защищены и поэтому чаще реагируют на жизненные события головной болью.

Однако повышенная чувствительность к боли у женщин имеет и чисто биологические причины. В мозге женщин мало серотонина. Именно с этим нейрогормоном вязано снижение у слабого пола болевых порогов, недостаточная активность противоболевых систем и большая чувствительность к болевым раздражениям.

Почему мигрень — женская болезнь

Женские половые гормоны также имеют непосредственное влияние на болевую чувствительность, особенно их роль заметна при мигрени.

Мигрень является преимущественно женской головной болью. Слабый пол болеет мигренью в 2-3 раза чаще.

Приступы головной боли могут возникать в любое время, однако 2/3 женщин отмечают связь менструального цикла и мигрени. Такие приступы отличаются наиболее высокой интенсивностью, большей продолжительностью и, как правило, хуже лечатся. Терапия менструальной мигрени, выбор препарата является довольно сложной задачей.

Можно ли победить мигрень?
Можно ли победить мигрень?

Беременность часто благотворно влияет на мигрень: приступы временно прекращаются, возобновляясь после рождения ребёнка. 25% женщин не отмечает изменений в течение заболевания во время беременности.

Заместительная гормональная терапия и гормональные противозачаточные таблетки могут утяжелять мигрень, изменять характер, интенсивность и частоту приступов.

С возрастом, во время менопаузы у половины женщин мигрень регрессирует, у другой половины, наоборот, ухудшает своё течение под влиянием различных факторов:

  • психогенных,
  • проблем в шейном отделе позвоночника,
  • лекарственных и др.

Соотношения в распространённости мигрени у мужчин и женщин в менопаузе уменьшаются, но различия остаются.

Лечение менструальной мигрени

Терапия начинается с уточнения диагноза и взаимоотношений между головной болью и менструальным циклом. Специалисты Клиники головной боли и вегетативных расстройств Академика Александра Вейна с успехом справляются с этой задачей. Важно помнить, что гормональные средства, используемые для контрацепции или в качестве заместительной терапии, могут вызвать учащение и усиление приступов.

В данном случае этот лекарственный препарат необходимо отменить или заменить другим с меньшим содержанием эстрадиола. Не следует забывать о других негормональных провоцирующих факторах:

  • пищевых,
  • физиогенных,
  • психогенных,

активное выявление которых и избегание позволит положительно повлиять на течение заболевания.

Важное значение в лечении менструальной мигрени имеет терапия, направленная на уменьшение синдрома предменструального напряжения с которым она бывает тесно связана. С этой целью наиболее успешно используют негормональные средства — антидепрессанты, которые пациентка принимает на протяжении 3-6 месяцев.

В отдельных случаях показано гормональное лечение, но для этого необходимо проконсультироваться с гинекологом-эндокринологом. Во время атаки при менструальной мигрени простые анальгетики помогают плохо. Наиболее эффективным является Амигренин, препарат, специально придуманный для пациентов с мигренью. Он может оказать помощь даже при наиболее тяжёлой мигрени, связанной с гормональными колебаниями в организме женщины.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Женщина и мигрень: как с этим жить?
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы головная боль
Новости
Выдворение американского эсминца: история повторяется
В Дагестане призвали наказывать СМИ за указание национальности преступника
Медик назвала препараты из домашней аптечки для борьбы с коронавирусом
Феминистка Арбатова поддержала признание "Мужского государства"* экстремистами
Эксперт усомнился в одобрении заявки Киева на участие в сертификации "СП –– 2"
В Совфеде объяснили решение РФ приостановить работу постпредства при НАТО
Эксперт оценил слова Лукашенко о возможной новой революции в Белорусии
Путин предложил выплачивать миллион за третьего ребёнка семьям в ДФО
Эксперт объяснил решение РФ приостановить работу постпредства при НАТО
Путин поздравил российских чемпионов по киберспорту: "Сумели сконцентрироваться"
Последние материалы
В Дагестане призвали наказывать СМИ за указание национальности преступника
Медик назвала препараты из домашней аптечки для борьбы с коронавирусом
Смерть в космосе: что будет с телом
Виктория Нуланд приезжала в Москву прощупать атмосферу
Феминистка Арбатова поддержала признание "Мужского государства"* экстремистами
Эксперт усомнился в одобрении заявки Киева на участие в сертификации "СП –– 2"
В Совфеде объяснили решение РФ приостановить работу постпредства при НАТО
Эксперт оценил слова Лукашенко о возможной новой революции в Белорусии
Путин предложил выплачивать миллион за третьего ребёнка семьям в ДФО
Эксперт объяснил решение РФ приостановить работу постпредства при НАТО
Популярное
Здоровье
В Британии заявили, что вакцинация усугубила пандемию в мире

Данные, собранные Университетом Джона Хопкинса, доказывают, что вакцины против COVID-19 усугубили ситуацию, заявил аналитик количественных данных из Великобритании Джоэл Смогли

В Британии заявили, что вакцинация усугубила пандемию в мире
Врач на примерах объяснил, почему вакцинированные умирают от COVID-19
Здоровье
Врач на примерах объяснил, почему вакцинированные умирают от COVID-19
Политика. Новости и аналитика
"Он никого не пугает": Песков рассказал о "пророческих заявлениях" Путина
Новости Украины
Ллойд Остин заедет в Киев, чтобы сообщить хорошую новость
Дмитрий Соколов Глобальное потепление: какие болезни "проснутся" в ближайшее время Дмитрий Соколов Любовь Степушова Вояж Остина в Грузию и на Украину сыграл решающую роль в разрыве отношений России с НАТО Любовь Степушова Василий Амирджанов Путин поддержал дискуссию о самоидентификации Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Что сделает Россия с Украиной при вступлении в НАТО
Мир. Новости мира
После встречи с руководством запрещённой НПО из Белоруссии выслан посол Франции
Daily Mail: спасибо, Америка! У талибов* теперь есть 48 самолётов
Мир. Новости мира
Daily Mail: спасибо, Америка! У талибов* теперь есть 48 самолётов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников