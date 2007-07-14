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Автор Андрей Беляков

Аппендицит: причины, операция, восстановление

Здоровье » Здоровье и профилактика

Что такое аппендицит, знают, наверное, даже дети. Может, поэтому его особенно не боятся — ну вырежут и все. А ведь ещё сто лет назад от аппендицита умирали, и когда хирурги научились его оперировать, это было великое достижение медицинской науки.

Аппендицит: причины, операция, восстановление

"Аппендицит возникает, когда воспаляется особый орган человеческого тела — червеобразный отросток, или по-латыни — аппендикс, что значит "придаток", — рассказывает хирург Денис Ковалёв. — Аппендикс располагается в самом начале слепой кишки.

Это узкая извилистая трубочка длиной около шести сантиметров, которая одним концом открывается в просвет слепой кишки, а другой конец у неё закрыт. Получается, что аппендикс и впрямь какой-то несуразный придаток — кому нужна кишка, которая никуда не ведёт?

Как к "лишнему" органу к аппендиксу долгое время и относились. Родоначальник иммунологии И. Мечников считал, что отросток не выполняет никакой полезной функции. Учёный рассуждал так:

  • во-первых, удаление аппендикса не отражается на физиологических отправлениях человека,
  • во-вторых, в пожилом возрасте он нередко и вовсе атрофируется.

Аппендикс называют "кишечной миндалиной"

Но сегодня аппендикс стал вызывать все больше уважения к себе. В подслизистом слое его стенок ученые обнаружили большое количество лимфатических фолликулов, защищающих кишечник от инфекции и онкологических заболеваний. За обилие лимфоидной ткани аппендикс даже иногда называют "кишечной миндалиной".

Это сравнение, которое не хромает: если миндалины в глотке являются барьером для инфекции, рвущейся в дыхательные пути, то аппендикс "тормозит" микробы, которые пытаются размножаться в содержимом кишечника. Новые данные заставили врачей изменить своё отношение к удалению червеобразного отростка.

Нашу страну это поветрие миновало, но ещё лет 15 назад редкий американский новорождённый покидал роддом, сохранив свой аппендикс: заокеанские врачи считали, от "бесполезных" и "опасных" органов (к ним, кроме червеобразного отростка относили и крайнюю плоть, и нёбные миндалины) нужно избавляться как можно раньше…

Самый "урожайный" для аппендицита возраст — 30-40 лет

К сожалению, воспалиться аппендикс может у каждого. Единственное условие для этого — быть человеком, потому что у животных такого органа просто нет. Самый "урожайный" для аппендицита возраст — тридцать-сорок лет. И ещё: червеобразные отростки в два раза чаще подводят женщин, чем мужчин.

аппендикс
аппендикс

При аппендиците своевременная операция обеспечивает выздоровление практически всем; печальные результаты бывают лишь при тяжёлых осложнениях — не более чем в 0.02-0.4% случаев.

Причины аппендицита

О непосредственных причинах возникновения аппендицита учёные спорят до сих пор. Все соглашаются, что в аппендиксе поселяются и активно размножаются болезнетворные микроорганизмы, но особого, "специального" для аппендицита возбудителя нет.

Однако наблюдения показывают, что аппендицит в большей степени угрожает тем, кто отдаёт предпочтение мясной пище (она вызывает застой в кишечнике и способствует гниению и брожению), а у детей подтолкнуть отросток к воспалению способны глисты.

Некоторые учёные считают, что аппендицит способен развиться, если в организме есть очаги хронического воспаления (кариозные зубы, воспалённые миндалины). Лимфоидная ткань червеобразного отростка может тоже "броситься на амбразуру" борьбы с инфекцией, следствием чего и становится аппендицит.

Поэтому, чтобы снизить риск аппендицита, нужно разнообразнее питаться, своевременно лечиться от кишечных паразитов и вовремя расставаться с очагами хронической инфекции в организме.

А при любой продолжительной боли в животе (и не обязательно слева) нужно обратиться в больницу. Обследование будет быстрым: врачам нужно будет узнать, каково содержание в крови клеток воспаления — лейкоцитов. Если их число достигает двадцати тысяч в микролитре (при норме четыре-девять тысяч), велика вероятность аппендицита. Если останутся какие-то сомнения, их разрешит ультразвуковое исследование.

"Человек не должен присутствовать на своей операции"

Сейчас аппендицит редко оперируют под местным обезболиванием: при нём хотя и не больно, но зато страшно. Врачи говорят: человек не должен присутствовать на своей операции, и поэтому предпочитают общий наркоз при помощи маски.

Операция
Операция

Операция при аппендиците — аппенэктомия — хорошо отработана и длится обычно минут пятнадцать-двадцать. Не стоит добиваться, чтобы операцию делал самый опытный профессор: здесь вполне хватит квалификации обычного хирурга. Иного лечения, кроме хирургического, при аппендиците не бывает.

Восстановление после аппендэктомии

Обычно восстановление после аппендэктомии происходит быстро: швы с кожи снимают спустя семь-восемь суток, а через десять-двенадцать дней после операции больных выписывают домой. Однако, на работу идти будет рано: в поликлинике больничный лист продлят до трёх недель, поскольку для полного восстановления требуется определённый срок.

Кстати, не стоит использовать время на больничном для того, чтобы переделать кучу дел по дому. Лучше устроить каникулы от забот и побаловать себя покоем.

В дальнейшем отсутствие аппендикса не грозит никакими неприятностями: для пищеварения он не нужен, а его роль в иммунной защите организма возьмут на себя другие органы иммунной системы.

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Аппендицит: какие симптомы при аппендиците? ВАЖНО!
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы аппендицит
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