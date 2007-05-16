Травматологи, когда к ним поступает очередной переломанный пациент, за которым несут скейт, ролики или маунтин-байк, только обреченно вздыхают. Обычные граждане, наблюдая по телевизору или живьем за действиями экстремалов, крутят пальцем у виска: "Наркоманы чокнутые". А, может быть, они правы?
"Люди, выбирающие себе в качестве отдыха или работы деятельность связанную с риском для здоровья и жизни действительно живут "экстримом", — считает психолог Любовь Изотова.
Причем будет ли это:
для них имеет вторичное значение. Главное, получение острых ощущений.
"Это, на самом деле, имеет много общего с наркоманией. Если наркомания — это тяжелое заболевание, вызываемое злоупотреблением наркотика, то здесь в роли наркотика выступают огромные дозы адреналина, поступающего в кровь".
И если потребность в нем становится для человека непреодолимой, заслоняющей все остальное в жизни, то да, речь идет о своего рода зависимости.
Подобное привыкание происходит как на физиологическом, так и на психическом уровне.
Но между наркотиками и экстримом есть существенное различие.
Получение острых ощущений не наносит столь тяжелый вред организму как истинная наркомания, конечно, если не считать травмы или гибель экстремалов. Кроме того, адреналиновая зависимость не вызывает "ломки".
Но все же в потребности получения острых ощущений есть свои минусы. Зависимость от экстрима влечет за собой как психологические, так и ряд физиологических проблем.
К физиологическим проблемам относятся:
Психические проблемы:
Отсюда следует, что далеко не каждому человеку позволительно заниматься экстремальными видами спорта или работы, особенно если у них "в наличии":
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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