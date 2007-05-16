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Автор Петр Дерябин

Адреналиновая зависимость: почему она возникает у "чокнутых" экстремалов?

Здоровье » Здоровье и профилактика

Травматологи, когда к ним поступает очередной переломанный пациент, за которым несут скейт, ролики или маунтин-байк, только обреченно вздыхают. Обычные граждане, наблюдая по телевизору или живьем за действиями экстремалов, крутят пальцем у виска: "Наркоманы чокнутые". А, может быть, они правы?

Адреналиновая зависимость: почему она возникает у "чокнутых" экстремалов?

Зависимость от экстрима

"Люди, выбирающие себе в качестве отдыха или работы деятельность связанную с риском для здоровья и жизни действительно живут "экстримом", — считает психолог Любовь Изотова.

Причем будет ли это:

  • скейт,
  • парашют,
  • акваланг,
  • дрессировка крокодилов, 

для них имеет вторичное значение. Главное, получение острых ощущений.

"Это, на самом деле, имеет много общего с наркоманией. Если наркомания — это тяжелое заболевание, вызываемое злоупотреблением наркотика, то здесь в роли наркотика выступают огромные дозы адреналина, поступающего в кровь".

И если потребность в нем становится для человека непреодолимой, заслоняющей все остальное в жизни, то да, речь идет о своего рода зависимости.

Подобное привыкание происходит как на физиологическом, так и на психическом уровне.

Но между наркотиками и экстримом есть существенное различие.

Получение острых ощущений не наносит столь тяжелый вред организму как истинная наркомания, конечно, если не считать травмы или гибель экстремалов. Кроме того, адреналиновая зависимость не вызывает "ломки".

Но все же в потребности получения острых ощущений есть свои минусы. Зависимость от экстрима влечет за собой как психологические, так и ряд физиологических проблем.

На экстрим толкает адреналиновая зависимость. экстрим
Люди, выбирающие себе в качестве отдыха или работы деятельность связанную с риском для здоровья и жизни действительно живут "экстримом"

Проблемы зависимости от экстрима

К физиологическим проблемам относятся:

  • проблемы в сердечно-сосудистой системе (слишком большое количество адреналина заставляет сердце работать в учащенном режиме);
  • различные травмы могут носить угрожающий жизни характер (например, повреждение позвоночника, черепно-мозговые травмы и т. д.);
  • уменьшение кальция и некоторых жизненно важных веществ в организме, из-за их нерационального расходования.

Психические проблемы:

  • возникновение психической зависимости, которая становится главной целью человека в ущерб другим ценностям (семья, дети и т. п.);
  • чрезмерный расход нервных клеток может привести к психологическому истощению;
  • переживание неудач негативно влияет на психику человека, вплоть до изменения личности.

Отсюда следует, что далеко не каждому человеку позволительно заниматься экстремальными видами спорта или работы, особенно если у них "в наличии":

  • астма,
  • заболевания сердечно-сосудистой системы,
  • заболевания нервной системы,
  • уже имеющиеся психические нарушения,
  • иные хронические болезни.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Экстремалы - адреналинщики! Адреналиновая зависимость
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Василий Шуров, Николай Андриянов, Всеволод Северцев
Темы позвоночник

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