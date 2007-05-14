Лопоухим поможет либо скальпель, либо любовь к себе

Родители любят своих детей любыми, а вот сами дети частенько серьезно страдают из-за недостатков собственной внешности. И нередко эти страдания связаны с оттопыренными ушами, а проще говоря, с лопоухостью. Можно ли от нее избавиться и как это сделать?

Доморощенные способы, типа приклеивания ушей к черепу скотчем или ношение тесных повязок позволительны в комедиях, но не в жизни:

ОТТОПЫРЕННЫЕ уши? (тест на необходимость операции)

кожа сопреет результата не будет.

Причины лопоухости

Лопоухость может вызываться одной или несколькими врожденными особенностями развития ушной раковины.

Наиболее часто лопоухость является следствием недоразвития, сглаженности противозавитка — возвышения на внутренней части ушной раковины, расположенного параллельно завитку.

Сглаженность противозавитка может проявляться его полным отсутствием или частичной невыраженностью, когда в торчащем положении находится только верхний полюс ушной раковины.

К чрезмерному выступанию уха может приводить гипертрофированная хрящевая структура ушной раковины. Известно, что более сглаженные хрящевые комплексы:

завитка

и противозавитка

обычно расположены на прочном хряще наружного уха, и его увеличение ведет к выступанию всей ушной раковины.

В нормально расположенном ухе иногда встречается единственная деформация — выпячивание мочки, причиной которой служит гипертрофия раковины уха или необычная форма хвоста завитка.

Коррекция лопоухости

Многие дети рождаются с лопоухостью, однако это не значит, что уши останутся торчащими на всю жизнь.

"Лопоухость — самая частая деформация ушных раковин. — говорит доктор медицинских наук, руководитель отделения черепно-челюстнолицевой хирургии Российской детской клинической больницы АндрейЛопатин. — Ее лечение возможно, но предполагает операцию. Так что нужно к этой мысли привыкнуть.

Операция эта сегодня детально разработана и никакой уникальности в ней нет. Смысл в том, чтобы иссечь полоску хряща ушной раковины, что позволит прижать ее к голове.

Нужно знать, в первую очередь родителям, что до семи лет ее вашему ребенку никто делать не станет. А если кто-то согласиться, то стоит задуматься о квалификации подобного "специалиста".

Дело в том, что до этого возраста еще продолжается рост уха, и операция может только навредить, добавив косметических дефектов в будущем.

Операция по устранению лопоухости сегодня детально разработана и никакой уникальности в ней нет

Когда формирование уха закончено, пожалуйста. Разрез проводят по задней поверхности ушной раковины, что делает послеоперационный рубец незаметным. Если не возникло никаких осложнений, дети выписываются домой либо в день операции, либо на следующий.

Необходимые перевязки проводят не чаще чем 1 раз в 3-5 дней. Сейчас довольно часто для сшивания кожи используют саморассасывающиеся швы. После операции на протяжении 2-3-х недель большинству детей требуется ношение специальных формирующих повязок, позволяющих тканям срастаться в нужном положении.

Если же ребенок на операцию не соглашается, то и не нужно настаивать. Пусть продолжает жить, и научится любить себя таким какой он есть.

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