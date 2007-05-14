Доморощенные способы, типа приклеивания ушей к черепу скотчем или ношение тесных повязок позволительны в комедиях, но не в жизни:
Причины лопоухости
Лопоухость может вызываться одной или несколькими врожденными особенностями развития ушной раковины.
Наиболее часто лопоухость является следствием недоразвития, сглаженности противозавитка — возвышения на внутренней части ушной раковины, расположенного параллельно завитку.
Сглаженность противозавитка может проявляться его полным отсутствием или частичной невыраженностью, когда в торчащем положении находится только верхний полюс ушной раковины.
К чрезмерному выступанию уха может приводить гипертрофированная хрящевая структура ушной раковины. Известно, что более сглаженные хрящевые комплексы:
обычно расположены на прочном хряще наружного уха, и его увеличение ведет к выступанию всей ушной раковины.
В нормально расположенном ухе иногда встречается единственная деформация — выпячивание мочки, причиной которой служит гипертрофия раковины уха или необычная форма хвоста завитка.
Многие дети рождаются с лопоухостью, однако это не значит, что уши останутся торчащими на всю жизнь.
"Лопоухость — самая частая деформация ушных раковин. — говорит доктор медицинских наук, руководитель отделения черепно-челюстнолицевой хирургии Российской детской клинической больницы АндрейЛопатин. — Ее лечение возможно, но предполагает операцию. Так что нужно к этой мысли привыкнуть.
Операция эта сегодня детально разработана и никакой уникальности в ней нет. Смысл в том, чтобы иссечь полоску хряща ушной раковины, что позволит прижать ее к голове.
Нужно знать, в первую очередь родителям, что до семи лет ее вашему ребенку никто делать не станет. А если кто-то согласиться, то стоит задуматься о квалификации подобного "специалиста".
Дело в том, что до этого возраста еще продолжается рост уха, и операция может только навредить, добавив косметических дефектов в будущем.
Когда формирование уха закончено, пожалуйста. Разрез проводят по задней поверхности ушной раковины, что делает послеоперационный рубец незаметным. Если не возникло никаких осложнений, дети выписываются домой либо в день операции, либо на следующий.
Необходимые перевязки проводят не чаще чем 1 раз в 3-5 дней. Сейчас довольно часто для сшивания кожи используют саморассасывающиеся швы. После операции на протяжении 2-3-х недель большинству детей требуется ношение специальных формирующих повязок, позволяющих тканям срастаться в нужном положении.
Если же ребенок на операцию не соглашается, то и не нужно настаивать. Пусть продолжает жить, и научится любить себя таким какой он есть.
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