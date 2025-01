Навязчивые воспоминания и бессонница: как фаза быстрого сна спасает мозг

Недостаток сна ухудшает работу областей мозга, ответственных за подавление нежелательных мыслей, что может способствовать развитию проблем с психическим здоровьем. Исследование, проведённое учёными Университета Восточной Англии (UEA) и опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), проливает свет на эту связь.

Фото: Pixabay by Ponschke, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошмарный сон

Сон и контроль памяти: что происходит в мозге?

Исследование показало, что лишение сна снижает активность префронтальной коры мозга — области, которая отвечает за контроль мыслей и эмоций, — и повышает активность гиппокампа, связанного с извлечением воспоминаний. Это приводит к трудностям в подавлении навязчивых и неприятных мыслей.

В то же время фаза быстрого сна (БДГ) играет ключевую роль в восстановлении этих функций, помогая укреплять способность мозга управлять нежелательными воспоминаниями.

Как проводилось исследование?

В эксперименте приняли участие 85 взрослых. Половина из них провела ночь в лаборатории сна, а другая половина бодрствовала всю ночь. Во время тестов участники пытались подавить нежелательные воспоминания, пока их мозг сканировался с помощью функциональной МРТ.

Результаты показали, что у выспавшихся участников:

Высокая активация правой дорсолатеральной префронтальной коры, контролирующей мысли и эмоции. Сниженная активность гиппокампа, отвечающего за воспоминания. Те, кто проводил больше времени в фазе быстрого сна, демонстрировали лучшую способность подавлять нежелательные воспоминания.

У тех, кто не спал, эти функции мозга были существенно ослаблены, что указывает на важность полноценного сна для эмоционального благополучия.

Влияние на психическое здоровье

Навязчивые воспоминания могут быть случайным дискомфортом для большинства людей, но для страдающих депрессией, тревожностью или посттравматическим стрессовым расстройством они становятся серьёзной проблемой. Доктор Маркус Харрингтон, ведущий автор исследования, отметил:

«Потеря сна ухудшает контроль памяти, что может объяснить связь между нарушением сна и эмоциональной дисрегуляцией. Это открывает новые возможности для лечения и профилактики проблем с психическим здоровьем».

Роль быстрого сна в омоложении мозга

Фаза быстрого сна восстанавливает механизмы контроля памяти, помогая мозгу предотвращать проникновение нежелательных мыслей в сознание. Эти результаты подчёркивают необходимость полноценного сна для поддержания когнитивного и эмоционального здоровья.

Доктор Харрингтон добавил:

«Наши выводы подтверждают ключевую роль сна не только в поддержании контроля над нашими мыслями и воспоминаниями, но и в укреплении общего эмоционального благополучия».

Перспективы для лечения

Исследование открывает возможности для разработки методов терапии, направленных на улучшение сна и восстановление функций мозга. Эти подходы могут быть полезны в борьбе с психическими расстройствами, такими как депрессия и тревожность.

