Лучшие рестораны Москвы ценят клиента. Ударим по ботулизму контролем качества продукции

Региональные управления Роспотребнадзора и министерства здравоохранения ежегодно фиксируют вспышки отравлений в той или иной области России.
Происходит это из-за ненадлежащего качества продукции, или от некомпетентности контролирующих организаций. Однако любое уважающее себя заведение общепита просто обязано заниматься таким контролем само.
О том, как контролируют качество продукции в лучших ресторанах столицы, в беседе с корреспондентом Pravda.Ru рассказала руководитель департамента маркетинга TanukiFamily Екатерина Рыжова.
По словам эксперта, их предприятия питания — рестораны аккредитованы и сертифицированы по системе ХАССП — это международная система безопасности производства.
"Он подразумевает контроль на всех этапах изготовления от транспортировки до регистраций данных в журнале. Здесь контролируется всё: санитарное состояние автотранспорта, соблюдение в нём температурного режима и правильного товарного соседства продуктов, соблюдение личной гигиены сотрудника, сопровождающего продукцию, контроль соответствия упаковки и маркировки товара требованиям санитарных правил, органолептический контроль качества и контроль сроков годности продукции".
"Мы ежеквартально осуществляем комиссионную выездную проверку поставщиков продуктов. Так проверяются условия хранения продукции, выполнение поставщиками ППК (данные лабораторных исследований продукции и сырья), документы, подтверждающие качество и безопасность продукции".
"Ежедневно перед открытием ресторана шеф-повар проводит проверку заведения. Проверяются сроки годности полуфабрикатов, поставка новой партии продуктов, особое внимание уделяется рыбе и морепродуктам. Идёт строгая проверка соблюдений условий транспортировки, несколько упаковок продукции вскрывается для проверки качества. Полуфабрикаты заготавливаются в небольшом объёме, чтобы на кухне всегда были свежие продукты с ножа".
"Форму сотрудники стирают ежедневно, в каждом ресторане на входной группе в цеха расположены рукомойники с мылом и дезсредством, также каждый цех в ресторане оборудован сигнальными лампами, которые срабатывают каждый час и тем самым сигнализируют о том что необходимо обработать дезсредством рабочие поверхности, смене циновок, обработки и смене перчаток так как все повара работают в перчатках", — подытожила глава департамента маркетинга TanukiFamily.
Контроль качества продукции необходим для обеспечения соответствия продукции установленным стандартам и требованиям. Вот основные цели и задачи контроля качества:
1. Обеспечение соответствия стандартам и нормам. Контроль качества позволяет убедиться, что продукция соответствует техническим и нормативным требованиям.
2. Удовлетворение потребностей клиентов. Высокое качество продукции способствует удовлетворению потребностей и ожиданий клиентов, что, в свою очередь, повышает их доверие и лояльность к бренду или компании.
3. Снижение издержек. Регулярный контроль качества помогает выявить и устранить дефекты на ранних стадиях производства, что позволяет сократить издержки на переделку, возврат продукции и рекламации.
4. Повышение конкурентоспособности. Продукция высокого качества позволяет компании занять более прочные позиции на рынке и конкурировать с другими производителями.
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