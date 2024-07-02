Любимая "шавуха". Как ГОСТ на шаурму сможет отрегулировать "законность" популярного кушанья

ГОСТ на шаурму предотвратит массовые пищевые отравления

4:01 Your browser does not support the audio element. Еда

В Роскачестве разрабатывают ГОСТ на шаурму.

Фото: commons.wikimedia.org by Alpha, CC BY-SA 2.0

Этот стандарт обозначит требования к ингредиентам и к процессу её изготовления.

Данное блюдо относится к продукции повышенного эпидемиологического риска, поскольку производство связано с резкими перепадами температуры, а ингредиенты способствуют быстрому развитию патогенных микроорганизмов.

А не фикция ли этот ГОСТ, как это будет отслеживаться и снизит ли ГОСТ риск массовых отравлений? На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответил зампред Правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов.

Дмитрий, а правда будет "ГОСТ на шаурму"?

"Да, актуальность разработки стандарта связана с отсутствием четких технологических регламентов к процессам изготовления как полуфабрикатов для шаурмы, так и непосредственно готового изделия. А поводом для разработки стандарта послужила недавняя история о массовых пищевых отравлениях".

Как это будет отслеживаться? Точек шаурмы ведь много.

"Непосредственный контроль за соблюдением стандарта традиционно будут осуществлять Роспотребнадзор и Роскачество. Поэтому мы советуем потребителям следить за итогами регулярных мониторингов коллег".

Снизит ли ГОСТ на шаурму риск массовых отравлений?

"Планируется, что новый ГОСТ установит требования к соблюдению санитарно-эпидемиологических условий по всей цепочке производства, транспортировки и реализации шаурмы, что исключит случаи пищевых отравлений данным продуктом в будущем".

Справка

Шаурма, известная также как шаверма, является популярным блюдом, происхождение которого уходит своими корнями на Ближний Восток. Это блюдо, состоящее из мяса, зажаренного на вертеле и завернутого в лаваш с различными добавками, сегодня завоевало любовь и признание по всему миру.

История шаурмы начинается в древности, когда кочевые племена Ближнего Востока готовили мясо на открытом огне. Этот метод приготовления был удобен и прост, что делало его популярным среди кочевников. Однако истинным предшественником шаурмы считается блюдо под названием "донер-кебаб", что в переводе с турецкого означает "вращающееся жареное мясо".

В XX веке донер-кебаб стал распространяться за пределами Турции благодаря миграции и торговле. В частности, во время миграционных волн после Второй мировой войны многие турецкие эмигранты привезли с собой традиции своей кухни в Европу, где донер-кебаб получил новое развитие. В Германии, например, донер-кебаб стал крайне популярным, особенно среди рабочего класса, и его адаптировали к местным вкусам.

Параллельно с его распространением, на Ближнем Востоке развивались свои вариации этого блюда. В Ливане, Сирии и Израиле блюдо приобрело местные особенности и стало называться шаурмой. Шаурма отличалась использованием других видов мяса, таких как курица и телятина, а также разнообразием соусов и добавок, таких как хумус, тахини и салаты из свежих овощей.

В России шаурма появилась в конце XX века, когда после распада Союза страну охватила волна интереса к зарубежной кухне. Первоначально шаурму продавали в небольших ларьках и киосках, и она быстро завоевала популярность благодаря своему вкусу и удобству. Сегодня шаурма стала неотъемлемой частью уличной еды в России.

Сегодня шаурма продолжает эволюционировать, адаптируясь к местным вкусам и предпочтениям. В разных странах можно найти множество вариаций этого блюда, с использованием разных видов мяса, соусов и начинок.