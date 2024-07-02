Будь здоров! Может ли чихание привести к каким-то серьёзным последствиям для организма?

В Сети ходят "жуткие" слухи, что чихание может привести к разрыву лёгких, перелому рёбер, взрыву кишечника и многим другим последствиям для здоровья.
Якобы учёные доказали, что чихать опасно — можно "дочихаться" даже до инсульта. Говорят, даже сдерживание "чиха" небезопасно, мол, в опасности находится мозг.
А о мифах, про, в общем-то, привычный нам "чих", в беседе с корреспондентом Pravda.Ru рассказал мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт Павел Керекеша.
Разрыв лёгких, перелом рёбер, взрыв кишечника. Это якобы последствия чиха! Что миф, а что правда в этих подробностях?
"Чего только ни придумают эти англичане. Если человек абсолютно здоров, то чихание не приведет ни к каким последствиям. Вообще, природа чихания неизвестна до конца. Есть много версий, от чего, почему и как, но до конца никто не может сказать, почему возникает чихание. Но если у человека есть проблемы со здоровьем, допустим, ишемическая болезнь сердца или мозга на фоне гипертонической болезни, если у человека есть аневризма где-либо, то чихание может привести к разрыву аневризмы, развитию инсульта, развитию инфаркта".
То есть всё-таки небезопасный этот чих получается, правильно?
"Если у человека есть такая патология, о которой я сказал. При чихании идёт временное повышение давления в сосудистой системе. Это может привести к разрыву аневризмы. Если у человека есть проблемы со здоровьем, а в наше время, когда люди злоупотребляют рафинированной пищей, это чревато развитием остеопороза. И если раньше человек мог упасть со второго-третьего этажа, а потом встать и пойти, то сейчас на ровном месте человек может упасть: и двойной, тройной перелом какой-нибудь конечности получить. Из-за чего? Из-за остеопороза.
Но у нас только про чих, и вы спросили "перелом рёбер". В любом случае идёт напряжение, и если уж очень хрупкие кости, то возможно, хотя я в своей практике с этим не сталкивался, чтобы после чиха у людей были переломы конечностей, рёбер и так далее. Это какой-то нонсенс. Может быть, в Англии это происходит, но в своей практике я с этим не встречался. Но теоретически это возможно, если у вас кости хрупкие, как мел".
Чихание — удивительный физиологический процесс, который играет важную роль в защите организма. Это не только важный защитный механизм организма, но и явление, вокруг которого существует много интересных фактов и любопытных наблюдений.
Скорость чихания
Воздух, вырывающийся при чихании, может двигаться со скоростью до 150 км/ч. Это помогает эффективно удалять раздражители из носовых ходов.
Дальность распространения
Капли и частицы, выбрасываемые при чихании, могут распространяться на расстояние до 5 метров. Это делает чихание потенциально опасным для распространения инфекций.
Фоторефлекс чихания
У некоторых людей чихание вызывается ярким светом. Этот феномен известен как "фоторефлекс чихания" или "солнечный чихательный рефлекс". Около 18-35% людей испытывают это явление.
Закрытые глаза
Попробовать чихнуть с открытыми глазами практически невозможно. Это рефлекторное действие защищает глаза от возможного повреждения.
Причины чиха
Чихание может быть вызвано множеством факторов: аллергией, инфекциями, раздражителями (например, пылью или перцем), резкими запахами, внезапными изменениями температуры или даже интенсивными эмоциями.
Задержка чихания
Пытаться подавить чихание может быть опасно. Это может привести к повреждению барабанных перепонок, повышению внутриглазного давления или даже к разрыву мелких кровеносных сосудов.
Чихание и сердце
Существует миф, что чихание останавливает сердце. На самом деле чихание вызывает временное снижение кровотока к сердцу, но это совершенно безвредно и сердце не останавливается.
Чихание у животных
Чихание присуще не только людям, но и многим животным. Например, собаки часто чихают для очищения носовых ходов или в ответ на возбуждение.
Религиозные и культурные аспекты
В некоторых культурах существует суеверие, что душа может покинуть тело при чихании. Поэтому в разных странах при чихании принято говорить что-то доброе, например, "Будь здоров!".
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